ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый председатель Свободной партии, День ветеранов и президентские выборы во Франции

Подведем итоги уходящего воскресенья.

На съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик.

Около Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ.

Сегодня Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны

Во Франции прошел первый тур президентских выборов.

Читайте наш ежедневный дайджест!

Погибший при взрыве сотрудник СММ ОБСЕ был гражданином Британии

фото иллюстративное Foto: Sergei Pivovarov, Sputnik

Погибший в результате подрыва автомобиля сотрудник СММ ОБСЕ в Донбассе оказался гражданином Великобритании Джозефом Стоуном, передает gazeta.ru со ссылкой на РИА ”Новости”.

Loe edasi...

ВИДЕО: В Ласнамяэ банда подростков раскурочила автомобиль

В социальной сети распространяется видео: в Ласнамяэ молодые люди разбивают припаркованный автомобиль и прыгают на нем.

Loe edasi...

Граждане Франции голосуют на президентских выборах и в Таллинне

фото иллюстративное Foto: Andres Putting

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов. Живущие в Эстонии граждане Франции участвовали в голосовании на избирательном участке, открытом в здании посольства.

Loe edasi...

ФОТО: Председателем Свободной партии избран Артур Тальвик

Foto: Argo Ingver

В воскресенье, 23 апреля, на съезде Свободной партии новым председателем был избран Артур Тальвик. Он был единственным кандидатом на этот пост, сообщает rus.err.ee.

Loe edasi...

Под Луганском на фугасе подорвался автомобиль ОБСЕ, один наблюдатель погиб

UKRAINE-CRISIS/ Foto: MAXIM ZMEYEV, REUTERS

Около Луганска на фугасе подорвался автомобиль с наблюдателями ОБСЕ. Об этом со ссылкой на источники в силовых структурах самопровозглашенной Луганской народной республики, сообщает ”Интерфакс”.

Loe edasi...

Работник: в ночную смену переводят часы. Должен ли работодатель оплатить этот час?

фото иллюстративное Foto: Tiit Blaat

В редакцию "МК-Эстонии" обратился читатель Валерий с вопросом о переводе часов и оплате труда.

Loe edasi...

Северная Корея пригрозила Австралии ядерным ударом

фото иллюстративное Foto: Damir Sagolj, Reuters

Пхеньян пригрозил Канберре ядерным ударом в случае следования австралийских властей политическим курсом США в отношении КНДР. Об этом в субботу, 22 апреля, сообщает ABC, сославшись на представителя министерства иностранных дел Северной Кореи.

Loe edasi...

В Эстонии отмечают День ветеранов

Ühe lille eest palutakse 2 euro suurust annetust Foto: Rauno Volmar

В воскресенье, 23 апреля, Эстония в пятый раз отмечает День ветеранов. В этот день выражают благодарность военнослужащим Эстонии, которые вдали от дома укрепляли безопасность страны, сообщает rus.err.ee.

Loe edasi...

ФОТО И ВИДЕО DELFI: Свободная партия Эстонии выбирает новое правление

Artur Talvik Foto: Priit Simson

Сегодня члены Свободной партии Эстонии собрались в Тарту, в здании Эстонского национального музея, чтобы выбрать новое правление.

Loe edasi...

Мотоциклист-лихач: я раскаиваюсь, мне стыдно смотреть в глаза своей женщине

Õnnetusse sattunud mootorratturid Foto: Facebook

Вчера ночью в Таллинне полицейский патруль преследовал мотоциклиста, который проигнорировал знак остановиться. Мужчина сожалеет о случившемся, но у него возникают вопросы относительно решения полиции протаранить его мотоцикл.

Loe edasi...

Во Франции проходит первый тур президентских выборов

Fillon, Le Pen, Macron, Melenchon Foto: JOEL SAGET, ERIC FEFERBERG, AFP/Scanpix

В воскресенье, 23 апреля, во Франции проходит первый тур президентских выборов. Согласно последним опросам, фаворитами президентской гонки остаются четыре кандидата — Эмманюэль Макрон, Марин Ле Пен, Франсуа Фийон и Жан-Люк Меланшон.

Loe edasi...

Прогноз на начало недели: надеяться ли на весеннюю погоду?

Kevadine Viljandi Foto: Anni Õnneleid

К сожалению, последняя неделя апреля выдастся сырой и промозглой, пишет pogoda.ee.

Loe edasi...

Кто в Эстонии коллекционирует старые модели машин, и куда можно с выгодой пристроить завалявшееся добро?

фото иллюстративное Foto: maddog84

Ну какой мальчишка (и даже девчонка) не играл в детстве в машинки! И если сегодня всевозможных моделей пруд пруди, то в советское время они были дефицитом, стоили больших денег и покупались по особым поводам.

Loe edasi...

ВИДЕО: Погружение в отходы. Какие "сокровища" можно найти в мусорных контейнерах наших магазинов?

В перенасыщенном потребительском обществе каждый день выкидывается большое количество пригодной для употребления в пищу еды.

Loe edasi...

Юри Мыйз намерен баллотироваться на местных выборах в Таллинне

Jüri Mõis Foto: Karin Kaljuläte

Предприниматель Юри Мыйз ищет избирательный список, в составе которого намерен выдвинуть свою кандидатуру на местных выборах в Таллинне.

Loe edasi...

ФОТО DELFI: В Таллинне прошли традиционные мероприятия по случаю годовщины Восстания Юрьевой ночи

Foto: Andres Putting

В воскресенье около 19 часов в Таллинне на Ратушной площади начались мероприятия по случаю годовщины Восстания Юрьевой ночи.

Loe edasi...

Жителям Эстонии предлагают заработать переносом товара в Ивангород: сколько платят и законно ли это?

фото иллюстративное Foto: TERJE LEPP

Тот факт, что в приграничных Нарве и Ивангороде уже давно идет активная торговля, ни для кого не секрет. Не первый год жители Ида-Вирумаа ходят через мост за недорогими продуктами, лекарствами, сигаретами и бензином.

Loe edasi...