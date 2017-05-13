ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый председатель IRL и подробности масштабной кибератаки

Сегодня, 13 мая, в Таллинне состоялся съезд партии IRL, на котором ее новым председателем был избран Хелир-Валдор Сеэдер. В этот же день появились подробности масштабной кибератаки, в ходе которой были заблокированы десятки тысяч компьютеров по всему миру. А также сегодня в 22 часа состоится финал песенного конкурса "Евровидение-2017". Главные новости этой субботы читайте в нашей подборке.

ФОТО DELFI: Новым председателем IRL стал Хелир-Валдор Сеэдер, одним из его заместителей — Виктория Ладынская

Foto: Hendrik Osula

В 10 часов в Таллиннском техническом университете открыли двери для съезда партии IRL, где выбирали новое правление партии и председателя.

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WannaCry: как работает крупнейшее компьютерное вымогательство

фото иллюстративное Foto: Argo Ingver

Программа-вымогатель 12 мая заблокировала десятки тысяч компьютеров по всему миру, в том числе в государственных учреждениях и крупных компаниях. Больше всего пострадала Россия. Отвечаем на главные вопросы о новой угрозе.

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Учительница русского в эстонской школе: мой словарь ругательств пополняется каждый день

Татьяна Данило, преподаватель Фото из личного архива

Delfi продолжает серию историй о россиянах, переехавших в Эстонию на ПМЖ и выучивших государственный язык. Наша новая история — про молодую учительницу русского языка в эстонской сельской школе.

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Экспонаты на фоне Солдата

Tuntud inimesed lapsepõlves Foto: erakogu

В нашумевшем хите от группы «Ленинград» главная героиня посещает выставку Ван Гога не из любви к искусству, а исключительно с целью экспонировать себя на данном мероприятии. Понятно, что никаких других задач, кроме привлечения внимания к своей персоне для нее само событие не представляет.

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ВИДЕО: Гибель пограничников близ Хаапсалу: что происходит с лодкой, если отпустить руль?

Департамент полиции и погранохраны вчера дал обзор результатов расследования несчастного случая с погибшими в прошлом году поблизости от Хаапсалу пограничниками. На пресс-конференции журналистам для наглядности также показали видео эксперимента, что происходит с лодкой с подобной рулевой системой, когда рулевой отпускает руль.

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Экзамен в Гимназии Густава Адольфа был прерван из-за зажженных в честь дня рождения учителя бенгальских огней

säraküünal Foto: Andres Putting

Вчера утром пришлось прервать проходивший в помещениях Гимназии Густава Адольфа госэкзамен по математике, потому что сработала пожарная сигнализация. По сведениям Delfi, виной тому был день рождения, который в это же время отмечали в здании.

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ФОТО и ВИДЕО: В Тарту протестовали против строительства завода по рафинированию древесины

Сегодня противники целлюлозного завода собрались по призыву гражданского движения Eesti Metsa Abiks (EMA) на Ратушной площади в Тарту, чтобы вместе постоять за страдающие от излишней вырубки эстонские леса.

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Fitch подтвердило рейтинг Эстонии на уровне А+

FITCH Foto: BRENDAN MCDERMID, REUTERS

Рейтинговое агентство Fitch утвердило долгосрочный государственный рейтинг Эстонии на прежнем уровне A+ со стабильной перспективой.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Где самые дешевые продукты, а где не спасают ни скидки, ни карта клиента?

Foto: Andres Putting

Из сравнения цен Delfi Kasulik в мае выясняется, что самый дорогой магазин в довольно значительной степени вырвался вперед остальных.

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В апреле в Эстонии зарегистрировали 1023 новорожденных: какие имена были самыми популярными

Jõululaps Pelgulinna sünnitusmajas Foto: Tiit Blaat

По данным отдела по вопросам народонаселения Министерства внутренних дел, эстонские учреждения ЗАГС в апреле зарегистрировали 1023 рождения, из них 467 девочек и 556 мальчиков.

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ВИДЕО: Как выглядит движение в Таллинне глазами велосипедиста?

Таллинн прилагает усилия для развития пешеходно-велосипедного движения, но до велосипедного города еще далеко. Проблема, кажется, является комбинацией из двух вещей: общая дорожная иерархия, которая ставит автомобили в привилегированное положение, и излишняя бравада велосипедистов при ориентировании в недостаточной инфраструктуре. Вот маленькая шпаргалка для водителей — каким же все-таки выглядит центр Таллинна глазами велосипедиста?

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ОПРОС: За кого вы будете голосовать в финале “Евровидения”?

Foto: Karli Saul

Уже сегодня в 22:00 в Киеве состоится финал песенного конкурса "Евровидение". В финале конкурса Евровидение выступят 26 стран, Эстония в финал не прошла. За кого будете голосовать вы? Номера участников можно посмотреть ЗДЕСЬ.

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