ФОТО DELFI: В соборе Александра Невского прошло рождественское богослужение
В ночь на 7 января в Таллиннском Александро-Невском кафедральном соборе прошло праздничное рождественское богослужение.
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ФОТО: Новым председателем Партии реформ стал Ханно Певкур
Сегодня Партия реформ выбрала нового председателя, которым стал Ханно Певкур. За его кандидатуру было отдано 1048 голосов. Кристен Михал получил 635 голосов. Всего в выборах приняли участие 1693 члена Партии реформ.
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Тоом: могу дать голову на отсечение, что каждый второй эстонец никогда не был в Нарве
Евродепутат Яна Тоом дала изданию Eesti Päevaleht большое интервью, в котором помимо прочего рассказала о своей очередной поездке в Сирию, отношениях с Россией и интеграционных проблемах в Эстонии. Приводим интервью в сокращенном варианте:
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ФОТО: Работники эстонского банка надели маски и провели в Стокгольме пикет
По словам председателя правления Союза работников финансового сектора Эстонии Танеля Эрика Подара, вся инициатива профсоюза, в том числе этот пикет, направлена за восстановление переговоров по вопросу коллективного договора, который банк в одностороннем порядке расторг.
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ТАБЛИЦА: Сколько департамент может вернуть вам, если вы получали небольшую зарплату
В этом году люди, получавшие в 2016 году низкие зарплаты, могут ходатайствовать о возврате уплаченного подоходного налога. Для этого следует подать Налогово-таможенному департаменту ходатайство. Сделать это можно будет начиная с 15 февраля.
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ФОТО: Невиданная картина: уровень в реке Нарва поднялся на 2,5 метра
В деревне Кунингакюла в Ида-Вирумаа уровень воды в реке Нарва поднялся на 2,5 метра. Вода затопила около 150 метров находящегося рядом поля и с обеих сторон окружила деревенскую дорогу.
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В Стамбуле нарушено авиасообщение: в ”заложниках” у снега оказались и эстонцы
Начиная с пятницы, несколько авиакомпаний отменили сотни рейсов из аэропортов Стамбула Ататюрк и Сабиха Гёкчен. Кроме того, многие рейсы из-за плохих погодных условий задерживаются.
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В Таллинне плата за место в детском саду поднялась до 57 евро
Начиная с 1 января 2017 года плата за место в детских садах Таллинна поднялась до 57,34 евро. К этой сумме прибавляется плата за питание, так что общий счет составит порядка ста евро.
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ФОТО: Ветер и холод принесли в Эстонию причудливые пейзажи
В Эстонию пришла долгожданная зима. Столбик термометра опустился до минусовых отметок, что не преминуло сказаться на природе.
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