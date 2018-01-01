ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый год, ответ президенту Эстонии и репортаж из злачных мест Ласнамяэ

Сегодня — первый день 2018 года. В своем новогоднем обращении президент Керсти Кальюлайд призвала молодежь обращаться к ней со своими проблемами, что один из редакторов Delfi незамедлительно и сделал. А другой редактор отправился по злачным местам столичного района Ласнамяэ, чтобы посмотреть, как народ празднует Новый год. Все самое интересное - в нашей подборке!

ВИДЕО DELFI: Фейерверки в Таллинне, Курессааре, Виймси, Пярну, Нарве и Тарту

Ilutulestik Kuressaares 2017-2018 aastavahetusel Foto: Hendrik Osula

Мы смонтировали для вас одно видео вейерверков, которые были в эту Новогоднюю ночь в Таллинне, Курессааре, Виймси, Пярну, Нарве и Тарту.

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Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выступила с новогодним обращением на площади Вабадузе

President Kersti Kaljulaid Vabaduse väljakul Foto: Taavi Sepp

На площади Вабадузе президент Керсти Кальюлайд выступила с новогодним обращением к жителям Эстонии. Delfi вел прямую трансляцию. Свое выступление госпожа президент начала с того, что вспомнила о празднике танца, который прошел на площади Вабадузе 1 июля.

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ВИДЕО DELFI: Новогодний фейерверк в Таллинне с высоты птичьего полета

Фотокорреспондент Delfi Андрес Путтинг заснял с помощью дрона с высоты птичьего полета фейерверк в Таллинне.

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ВИДЕО: Нарвские частные фейерверки по случаю российского Нового года были интенсивнее, чем по случаю эстонского, но…

Roman Vikulov, Delfi

31 декабря сразу после 23.00 нарвитяне салютовали заметно более активно, чем сразу после 24.00. Но исходя из этого делать делать вывод, что жители Нарвы празднуют российский Новый год с большим энтузиазмом, чем эстонский, было бы скоропалительно.

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ВИДЕО: Это было красиво! Как на площади Вабадузе встретили Новый год

Ilutulestik Vabaduse Väljakul 2018 Foto: Taavi Sepp

Сегодня ночью Эстония встретила Новый год. Самый большой праздник страны прошел на площади Вабадузе в Таллинне.

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: От ”У Палыча” до Hansa Grill. Как встречали Новый год в ласнамяэских заведениях

1 января 2018 года, после того, как на площади Вабадузе состоялось выступление президента Эстонии Керсти Кальюлайд и прогремели фейерверки, корреспонденты Delfi отправились в самые популярные увеселительные заведения в Ласнамяэ. Мы поинтересовались у русскоязычных жителей Эстонии, как они встретили Новый год, чье новогоднее поздравление смотрели — президента Эстонии или России и почему.

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Госпожа президент, я пишу Вам, как Вы и просили

Aleksandra Matvejeva Foto: Madis Veltman

31 декабря президент Керсти Кальюлайд выступила на площади Вабадузе с новогодней речью. Сказано было много, но мне запомнились слова ”Дорогая эстонская молодежь, пожалуйста, говорите с нами — с теми, кто сегодня принимает решения. Прошу, запишите свои мысли. Здесь и сейчас. Пишите Эстонии”.

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Аллик: почему ETV выбрал ведущим новогодней программы актера, который плохо говорит по-эстонски?

Jaak Allik - oktoober 2016 Foto: Sven Arbet

Политик Яак Аллик в соцсетях недоумевает, почему новогоднюю программу на ETV вел человек, плохо говорящий на эстонском.

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ВИДЕО: Россия проиграла Швеции - впереди четвертьфинал с США

Russia (U-20) vs Rootsi (U20) Foto: DMITRY RUKHLETSKIY, fhr.ru

В заключительном матче группового этапа молодежного чемпионата мира по хоккею (этот турнир проходит в американском Баффало) сборная России проиграла в серии буллитов Швеции - 3:4 (2:2, 0:0, 1:1, 0:0, 0:1).

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ВИДЕО: ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление Путина

Venemaa president Vladimir Putin ja teda võõrustav Soome riigipea Sauli Niinistö antsid Savonlinna lähedal Punkaharjus pressikonverentsi. Foto: Karli Saul

Под Новый год канал ETV+ показал пародию на новогоднее поздравление президента России Владимира Путина.

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ФОТО: В Ласнамяэ водитель BMW совершил аварию и попытался сбежать

Foto: Delfi lugeja

Сегодня в 14:38 возле Кярбери, 53 в столичном районе Ласнамяэ произошла авария: мужчина на BMW с признаками алкогольного опьянения врезался в столб, который в свою очередь упал на городской автобус.

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Луиза Рыйвас: приходилось чувствовать, как на тебя показывают пальцем и злорадствуют

"Kolmeraudse" avakülalisteks olid ahistamisskandaali keskmes olev Taavi Rõivas ja tema muusikust abikaasa Luisa. Foto: Karli Saul

Луиза Рыйвас откровенно подвела в соцсетях итоги прошедшего года и отметила, что, несмотря ни на что, это был хороший год.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: С новым годом Желтой Собаки! Четвероногие друзья читателей Delfi

Delfi lugejate koerad Foto: Delfi lugeja

Вот и наступил новый год Желтой Собаки. Ранее мы попросили читателей Delfi поделиться с нами и с остальными читателями фотографиями своих питомцев.

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ФОТО читателей Delfi: Елки, украшения и новогоднее настроение!

Delfi lugejate jõulukaunistused Foto: Delfu lugeja

Читатели Delfi прислали в редакцию фотографии того, как украсили свой дом к Рождеству и Новому году. Елки, угощения, гирлянды и многие другое...

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ФОТО и ВИДЕО: Мать пятерых детей Трийн ни разу не брала отпуска по уходу за ребенком

KÕIK KOOS „ORKESTRIAUGUS”: Selle pildi tegemiseks läks viis minutit, sest keeruline oli saada kõik lapsi ühel ajal kaamerasse vaatama. (Vasakult) Vanavanaema Lilli, Nora, Klara, Hamigo, hans, Joonas, Triin ja Frida. Foto: Priit Simson

Все дети Трийн (41) и Хамиго (48) родились с разницей в два года. В семье роли распределены так, что в отпуск по уходу за ребенком уходил отец, который трудится техником на скорой.

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