ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый главный редактор русского Delfi, недоставлявший письма почтальон и несчастный случай на стройке

12 февраля к работе приступит новый главный редактор русского Delfi — Дмитрий Кукушкин. В Вильяндимаа на пятерых строителей упала металлоконструкция. Почтальон за 10 лет не доставил около 800 отправлений, но отделался условным сроком. Читайте материалы на эти и другие темы в нашей традиционной подборке ключевых сюжетов дня.

Главным редактором русского Delfi станет Дмитрий Кукушкин

Dmitri Kukuškin Foto: Tiit Blaat

В середине февраля пост главного редактора русского Delfi займет Дмитрий Кукушкин, который перед этим 1,5 года являлся редактором-репортером канала ETV+, а также ведущим новостей ”Актуальной Камеры”.

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ФОТО: Знакомьтесь! Это э-резиденты Эстонии

E-residendid Foto: Kollaaž

Эстония запустила программу э-резидентства три года назад. По состоянию на сегодняшний день у нас насчитывается более 30 000 э-резидентов из 150 стран.

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Несовершеннолетний ребенок внезапно остался без регистрации и медстраховки: как этого избежать?

Foto: MK Estonia

Проживающие в Эстонии дети до 19 лет могут лечиться бесплатно, так как на них распространяется страховка Больничной кассы. Однако в ноябре этого года жительнице Кивиыли Юлии вдруг пришло уведомление о том, что у ее 15-летнего сына Михаила страхование заканчивается. Оказывается, внезапно лишиться страховки и других благ может и взрослый, и ребенок. Почему это происходит, и как этого избежать — выяснила ”МК-Эстония”.

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Балканский поворот. Евросоюз снова собрался расширяться: как, когда и зачем?

(c) panthermedia.net / Denis Bryukhovetskiy

В 2025 году Евросоюз планирует возобновить процесс расширения и принять в свой состав шесть стран Западных Балкан — Сербию, Черногорию, Албанию, Боснию, Македонию и Косово. Такое заявление на днях сделал глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер. DELFI разбирался, зачем Евросоюзу расширять границы и к каким последствиям это приведет.

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ФОТО и ВИДЕО: В Пермской школе два ученика устроили драку с ножами, есть раненые

Perm Foto: Maksim Kimerling, Reuters/Scanpix

В Перми произошло ЧП в одной из школ. СМИ сообщили, что неизвестные люди в масках напали на учеников. Позднее СК сообщил, что в школе произошла драка. По последним данным, число пострадавших увеличилось до 15. Среди раненых оказалась учительница, сообщает ТАСС со ссылкой на местный СК.

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Сегодня Спасательный департамент начинает проверку многоквартирных домов

Tulekahju Mõisakülas Foto: Kenno Soo

15-19 января пройдет кампания по контролю многоквартирных домов. Одним из фокусов Спасательного департамента в наступившем году станет выполнение требований по пожаробезопасности на территориях общего пользования в многоквартирных домах, таких как подъезды, подвалы и общие коридоры.

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ФОТО: В Вильяндимаа на пятерых строителей упала металлоконструкция, трое в больнице

Viljandimaal Sürgavere külas on ehitustöödel metallkonstruktsioon viiele inimesele peale Foto: Kenno Soo

Сегодня утром на стройке в Вильяндимаа в Сюргавере произошел несчастный случай: на пятерых рабочих упала арматурная сетка. Трое — в больнице.

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Глава аэропорта Гётеборга объяснил, почему пилот не пустил Ратаса на борт

Jüri Ratas Foto: Taavi Sepp

В начале ноября прошлого года с эстонской делегацией во главе с премьер-министром Юри Ратасом в аэропорту Гётеборга произошел неприятный инцидент, в ходе которого их не пустили на самолет.

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Бывший почтальон в течение 10 лет воровал письма, относил домой и читал. Он наказан условно

Postiljon varastas 800 isiklikku kirja. Foto: Karin Kaljuläte

В пятницу Тартуский уездный суд признал виновным в совершении преступления 55-летнего бывшего почтальона, который в течение девяти лет воровал чужие письма, приносил их домой и читал. Суд признал его виновным в нарушении тайны переписки и назначил условное наказание.

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Заправки резко подняли цены на бензин

Foto: Argo Ingver

Если еще сегодня утром бензин на заправке Circle K в Таллинне бензин стоил 1,269 евро, то к вечеру цена поднялась до 1,336 евро.

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