ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Свободной партии, рост цен и рассуждения о политике EKRE

Языковед Урмас Сутроп рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о схожести политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) с политикой Кремля и пишет, что ”хотя Март Хельме обещает вступить в разговор с русскоязычными избирателям, он вступает в разговор, прежде всего, с русскими”.

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ВИДЕО: Робот-почтальон на мигалки и сирены не обращает никакого внимания

Спасатели Нымме опубликовали на свой странице в Facebook запись к видеорегистратора, на которой видно, что при переходе дороги робот-почтальон не обращает никакого внимания на пожарную машину со включенными мигалками и сиреной.

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Читательница об ошибках и халатности врачей: животное, конечно, жаль, но сколько от этого страдает людей?

PERHi anestesioloog dr. Sergei Kagalo Foto: Andres Putting

"Прочитала в вашей газете про котика, который умер после похода к ветеринару. Котика очень жалко, я прекрасно понимаю его хозяйку и очень ей сочувствую, у самой умирали животные, и я знаю, каково это. Но, к сожалению, животное не может сказать о своих проблемах, и мы действительно не знаем, какие заболевания у котика могли быть до похода в ветклинику. В данном случае вину ветеринара доказать очень сложно, да и как это сделать?" — пишет читательница "МК-Эстония" Ольга.

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Коучинг по Владимиру Путину. В Британии вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России

Putini elu Foto: Alexei Druzhinin, AP

Книга "Владимир Путин: лайф-коуч" написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В ней в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приёмы президента России.

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Не отвечайте на звонки с этого номера! За отказ агент по продажам покрыл мужчину матом и засыпал угрозами

Oneplus 6 Foto: Hendrik Osula

В редакцию Kasulik обратилась Светлана и рассказала, как ее мужу позвонили и попытались навязать какие-то ”финансовые услуги”.

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ФОТО: В долгах как в шелках. Судебные исполнители выставили на торги дом Прийта Тообала

Foto: Kohtutäiturite koda

Судебные исполнители выставили на торги дом экс-политика Прийта Тообала в деревне Вылли в Вильяндимаа вместе с землей. Начальная стоимость — 40 000 евро, общая площадь 7, 22 га.

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Клиент недоумевает: почему за диагностику, где выявили брак батареи, требуют деньги?

Житель Таллинна Максим (имя изменено) в марте 2017 года купил в представительстве Telia смартфон iPhone7. ”В июле этого года телефон начал перегреваться, внезапно выключаться, издавать странные звуки, и я понес его в представительство, — рассказывает мужчина. Телефон отправили на диагностику. Сказали, что за нее нужно будет платить, если будет выявлена моя вина”.

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Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ