30.09.2018, 21:35

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Свободной партии, рост цен и рассуждения о политике EKRE


rus.delfi.ee
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Vabaerakond Raplas
Vabaerakond RaplasFoto: Siim Solman

В воскресенье Свободная партия выбрала себе нового председателя. Также на нашем портале получили продолжение темы роста цен и политики EKRE, которую в последнее время все чаще называют схожей с политикой Кремля. Обо всех самых интересных событиях дня — в нашей традиционной подборке!

ФОТО: Председателем Свободной партии вместо Андреса Херкеля стал Каул Нурм

Foto: Taavi Sepp

Сегодня в Рапласком культурном центре прошел внеочередной съезд Свободной партии, на котором был выбран новый председатель, правление, суд чести и ревизионная комиссия. Председателем партии стал Каул Нурм.
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Готовьтесь раскошелиться! Газ, отопление, электричество, еда — росту цен в Эстонии конца не видно

ostlemine, ostmine, kaubandus, söök, kauplus, tarbimine Foto: Sven Arbet

Жаркое лето нынешнего года обернулось настоящим кошмаром для фермеров. По сравнению с 2017 годом урожайность сократилась примерно на треть. Это приведет к повышению цен на хлеб, мясо и молоко. Вскоре также подорожает электричество, газ, отопление. Растут и цены на топливо. Почему так происходит и к чему готовиться, выясняла ”МК-Эстония”.
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Сутроп: желание EKRE настроить общество против геев и украинцев на руку Кремлю

Ekspress Meedia

Языковед Урмас Сутроп рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о схожести политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) с политикой Кремля и пишет, что ”хотя Март Хельме обещает вступить в разговор с русскоязычными избирателям, он вступает в разговор, прежде всего, с русскими”.
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ВИДЕО: Робот-почтальон на мигалки и сирены не обращает никакого внимания

Спасатели Нымме опубликовали на свой странице в Facebook запись к видеорегистратора, на которой видно, что при переходе дороги робот-почтальон не обращает никакого внимания на пожарную машину со включенными мигалками и сиреной.
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Читательница об ошибках и халатности врачей: животное, конечно, жаль, но сколько от этого страдает людей?

PERHi anestesioloog dr. Sergei Kagalo Foto: Andres Putting

"Прочитала в вашей газете про котика, который умер после похода к ветеринару. Котика очень жалко, я прекрасно понимаю его хозяйку и очень ей сочувствую, у самой умирали животные, и я знаю, каково это. Но, к сожалению, животное не может сказать о своих проблемах, и мы действительно не знаем, какие заболевания у котика могли быть до похода в ветклинику. В данном случае вину ветеринара доказать очень сложно, да и как это сделать?" — пишет читательница "МК-Эстония" Ольга.
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Коучинг по Владимиру Путину. В Британии вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России

Putini elu Foto: Alexei Druzhinin, AP

Книга "Владимир Путин: лайф-коуч" написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В ней в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приёмы президента России.
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Клиент недоумевает: почему за диагностику, где выявили брак батареи, требуют деньги?

MK-Estonia

Житель Таллинна Максим (имя изменено) в марте 2017 года купил в представительстве Telia смартфон iPhone7. ”В июле этого года телефон начал перегреваться, внезапно выключаться, издавать странные звуки, и я понес его в представительство, — рассказывает мужчина. Телефон отправили на диагностику. Сказали, что за нее нужно будет платить, если будет выявлена моя вина”.
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Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ

Ühendkuningriigi kaitseminister Gavin Williamson Foto: Kaitseministeerium

В 2019 году Великобритания перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в интервью изданию The Sunday Telegraph, опубликованном в воскресенье, 30 сентября.
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Продлено время сбора генетических проб в аптеках

Kõik geenidoonoritelt kogutud proovid jõuavad Tartusse geenipanka. Foto: Hendrik Osula

За полторы недели генетические пробы в аптеках сдали около двух тысяч человек. В связи с высоким интересом людей было решено продлить время сдачи проб в аптеках Apotheka в таллиннских торговых центрах Viru и Solaris и в тартуском торговом центре Lõunakeskus до 9 октября, сообщается в пресс-релизе сети.
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НА ЗАМЕТКУ | Календарь огородника и садовода на осенние месяцы

Фото: Shutterstock

Если вы — начинающий садовод или огородник и решили заняться грамотным выращиванием декоративных растений, а также съедобной зелени и овощей, то этот календарь, составленный Октябриной и Александром Ганичкиными, авторами Новой энциклопедии садовода и огородника, будет вам отличной подсказкой.
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В Киеве на месте памятника Ленину появилась гигантская синяя рука

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В Киеве на бульваре Тараса Шевченко появился арт-объект в виде огромной синей руки. Рука “выросла” на месте памятника Ленину, который был демонтирован в 2013 году.
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