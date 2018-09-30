ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Свободной партии, рост цен и рассуждения о политике EKRE

В воскресенье Свободная партия выбрала себе нового председателя. Также на нашем портале получили продолжение темы роста цен и политики EKRE, которую в последнее время все чаще называют схожей с политикой Кремля. Обо всех самых интересных событиях дня — в нашей традиционной подборке!
ФОТО: Председателем Свободной партии вместо Андреса Херкеля стал Каул Нурм
Сегодня в Рапласком культурном центре прошел внеочередной съезд Свободной партии, на котором был выбран новый председатель, правление, суд чести и ревизионная комиссия. Председателем партии стал Каул Нурм. Loe edasi...
Готовьтесь раскошелиться! Газ, отопление, электричество, еда — росту цен в Эстонии конца не видно
Жаркое лето нынешнего года обернулось настоящим кошмаром для фермеров. По сравнению с 2017 годом урожайность сократилась примерно на треть. Это приведет к повышению цен на хлеб, мясо и молоко. Вскоре также подорожает электричество, газ, отопление. Растут и цены на топливо. Почему так происходит и к чему готовиться, выясняла ”МК-Эстония”. Loe edasi...
Сутроп: желание EKRE настроить общество против геев и украинцев на руку Кремлю
Языковед Урмас Сутроп рассуждает в своем мнении в Eesti Päevaleht о схожести политики Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) с политикой Кремля и пишет, что ”хотя Март Хельме обещает вступить в разговор с русскоязычными избирателям, он вступает в разговор, прежде всего, с русскими”. Loe edasi...
ВИДЕО: Робот-почтальон на мигалки и сирены не обращает никакого внимания
Спасатели Нымме опубликовали на свой странице в Facebook запись к видеорегистратора, на которой видно, что при переходе дороги робот-почтальон не обращает никакого внимания на пожарную машину со включенными мигалками и сиреной. Loe edasi...
Читательница об ошибках и халатности врачей: животное, конечно, жаль, но сколько от этого страдает людей?
"Прочитала в вашей газете про котика, который умер после похода к ветеринару. Котика очень жалко, я прекрасно понимаю его хозяйку и очень ей сочувствую, у самой умирали животные, и я знаю, каково это. Но, к сожалению, животное не может сказать о своих проблемах, и мы действительно не знаем, какие заболевания у котика могли быть до похода в ветклинику. В данном случае вину ветеринара доказать очень сложно, да и как это сделать?" — пишет читательница "МК-Эстония" Ольга. Loe edasi...
Коучинг по Владимиру Путину. В Британии вышла сатирическая книга лайфхаков от президента России
Книга "Владимир Путин: лайф-коуч" написана в стиле классического пособия по саморазвитию. В ней в сатирической форме рассказывается, как расширить собственные границы и избавиться от токсичных отношений, используя приёмы президента России. Loe edasi...
Не отвечайте на звонки с этого номера! За отказ агент по продажам покрыл мужчину матом и засыпал угрозами
В редакцию Kasulik обратилась Светлана и рассказала, как ее мужу позвонили и попытались навязать какие-то ”финансовые услуги”. Loe edasi...
ФОТО: В долгах как в шелках. Судебные исполнители выставили на торги дом Прийта Тообала
Судебные исполнители выставили на торги дом экс-политика Прийта Тообала в деревне Вылли в Вильяндимаа вместе с землей. Начальная стоимость — 40 000 евро, общая площадь 7, 22 га. Loe edasi...
Клиент недоумевает: почему за диагностику, где выявили брак батареи, требуют деньги?
Житель Таллинна Максим (имя изменено) в марте 2017 года купил в представительстве Telia смартфон iPhone7. ”В июле этого года телефон начал перегреваться, внезапно выключаться, издавать странные звуки, и я понес его в представительство, — рассказывает мужчина. Телефон отправили на диагностику. Сказали, что за нее нужно будет платить, если будет выявлена моя вина”. Loe edasi...
Великобритания отправит 800 военных в Норвегию для сдерживания РФ
В 2019 году Великобритания перебросит 800 военнослужащих на новую военную базу на севере Норвегии. Эта мера будет принята в рамках разрабатываемой Лондоном "стратегии обороны Арктики" от российской угрозы, заявил министр обороны Соединенного Королевства Гэвин Уильямсон в интервью изданию The Sunday Telegraph, опубликованном в воскресенье, 30 сентября. Loe edasi...
Продлено время сбора генетических проб в аптеках
За полторы недели генетические пробы в аптеках сдали около двух тысяч человек. В связи с высоким интересом людей было решено продлить время сдачи проб в аптеках Apotheka в таллиннских торговых центрах Viru и Solaris и в тартуском торговом центре Lõunakeskus до 9 октября, сообщается в пресс-релизе сети. Loe edasi...
НА ЗАМЕТКУ | Календарь огородника и садовода на осенние месяцы
Если вы — начинающий садовод или огородник и решили заняться грамотным выращиванием декоративных растений, а также съедобной зелени и овощей, то этот календарь, составленный Октябриной и Александром Ганичкиными, авторами Новой энциклопедии садовода и огородника, будет вам отличной подсказкой. Loe edasi...
В Киеве на месте памятника Ленину появилась гигантская синяя рука
В Киеве на бульваре Тараса Шевченко появился арт-объект в виде огромной синей руки. Рука “выросла” на месте памятника Ленину, который был демонтирован в 2013 году. Loe edasi...