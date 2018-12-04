04.12.2018, 21:10

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Сил обороны и гибель политика на Хийумаа

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rus.delfi.ee
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Martin Herem
Martin HeremFoto: Taavi Sepp

Погибшим в понедельник в ДТП на Хийумаа оказался местный политик Юллар Падари. Полиция задержала мужчину, изрисовавшего здание мэрии Таллинна. Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему. Читайте также, сколько жители Эстонии тратят на подарки и что возмутило посетителей торгового центра T1.

Кража с кладбища — кто защитит усопших? Что делать, если жертвой воров стали могилы ваших покойных близких

Hingedepäev Tartus Foto: Argo Ingver

К Delfi обратилась читательница с необычной жалобой — у нее обокрали могилу на кладбище. Точнее не у нее, а у ее покойного родственника. Кто же защитит усопших от кражи и мародерства? Delfi обратился за разъяснением к кладбищу и полиции.
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ВИДЕО: Погибший вчера в ДТП на Хийумаа — местный политик Юллар Падари, в 30 лет ставший старейшиной волости Кяйна

yhinehiiumaa.ee; Kärolyn Kivistik (Hiiu Leht)

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение в понедельник за несколько минут до 19 часов.
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РЕКОНСТРУКЦИЯ ДТП: Как произошла авария на Хийумаа, в которой погиб местный политик Юллар Падари

Ekspress Meedia

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение в понедельник за несколько минут до 19 часов. Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200.
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SmartLynx снова оставил эстонских туристов в беде. Будет ли компенсация?

Foto: Andres Putting

Вчера утром в 07:05 ожидающим вылета в аэропорту Шарм-эль-Шейха эстонским туристам объявили, что рейс в Эстонию отменяется по техническим причинам.
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ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

Lugeja foto

Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.
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ГРАФИК: Что жители Эстонии покупают на Рождество и сколько тратят на подарки

Lootvina Jõulupesa Foto: Argo Ingver

В праздники жители Эстонии больше всего тратят денег на досуг и детей. Как выяснилось из проведенного Ferratum Grupp исследования, в Эстонии рождественские подарки предпочитают приобретать в обычных магазинах.
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ФОТО и ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, изрисовавшего вчера здание мэрии и десятки других домов

Foto: Andres Putting

Вчера Delfi писал о том, что ночью кто-то разрисовал двери и окна здания Таллиннской мэрии. То же самое произошло на Пярнуском и Нарвском шоссе. Сейчас поступило сообщение о том, что предполагаемый вандал задержан.
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Уходящий в отставку генерал Террас: самые крупные конфликты начнутся вокруг России и Китая и в Африке

Foto: Rauno Volmar

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Уходящий сегодня в отставку командующий Силами обороны генерал Рихо Террас в НАТО "пережил" почти сотню командующих, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине

Riho Terras lahkub töölt kaitseväe juhatajana Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 14 часов на территории Генерального штаба Сил обороны прошла торжественная церемония смены командующего Силами обороны, в ходе которой генерал Рихо Террас передал командование Силами обороны и флаг генерал-майору Мартину Херему.
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ФОТО и ВИДЕО| Маленькие, но мужественные: дети, которые не побоялись позвонить в полицию, получили знаки отличия

Kodanikujulguse aumärkide üleandmine Foto: Ilmar Saabas

Самые младшие лауреаты знаков отличия за гражданское мужество напоминают, что ближних нужно замечать, пишет Eesti Päevaleht.
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Грабеж, убытки, трупы: ”желтые жилеты” разгромили Францию

Paris Foto: Emma FRANCIS/SIPA

Массовые акции протеста во Франции парализовали движение, привели к грабежам, вандализму, а также смерти как минимум четырех человек. Тем не менее, люди продолжают выходить на улицы, выступать против повышения налогов на автомобильное топливо и за отставку президента Эммануэля Макрона и действующего правительства. В ближайшие дни во французском Национальном собрании и Сенате обсудят вопрос выхода из кризисной ситуации.
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Власти Франции передумали повышать цены на топливо из-за протестов

Édouard Philippe Foto: JEWEL SAMAD, AFP

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп объявил, что правительство вводит мораторий на повышение тарифов на топливо сроком на полгода. Об этом сообщает агентство Reuters.
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ВИДЕО: Полиция ищет женщину, задержавшую вора на Балтийском вокзале. Она могла подцепить заразную болезнь

В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
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ТАБЛИЦА: В Рийгикогу поставили заслон плану реформистов перевести все образование на эстонский язык

Во вторник, 4 декабря, Рийгикогу не поддержал идею оппозиционной Партии реформ перевести все детские сады и школах страны на эстонский язык обучения.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Сил обороны и гибель политика на Хийумаа

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04.12.2018
Погибшим в понедельник в ДТП на Хийумаа оказался местный политик Юллар Падари. Полиция задержала мужчину, изрисовавшего здание мэрии Таллинна. Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему. Читайте также, сколько жители Эстонии тратят на подарки и что возмутило посетителей торгового центра T1.
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Посольство РФ о заявлении Рийгикогу в поддержку Украины: а как бы действовала Эстония, если бы аналогичный рейд произошел в их территориальных водах?

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Посольство Российской Федерации в Таллинне прокомментировало принятие 3 декабря эстонским парламентом заявления в поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины в связи с событиями в Керченском проливе.
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Директор Kaubamaja: к критике со стороны финнов надо относиться серьезно. В мире есть много других стран, куда они могут поехать

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По словам директора Kaubamaja Эркки Лаугуса, уменьшение количества финских туристов оказывает на экономику большое влияние и к звучащей в финских СМИ критике следует относиться серьезно, поскольку мест, куда поехать, в мире много, и если мы не улучшим качество обслуживания, то туристы будут просто выбирать другие страны.
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На утверждение Таллиннской городской управы вынесена детальная планировка квартала между бульваром Эстония, улицей Каубамая, бульваром Рявала и Театральной площадью, сообщает Раэпресс.
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ВИДЕО. "Мне позволили бегать вдоль прохода и танцевать": американка оказалась единственной пассажиркой самолета на 156 мест

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В понедельник в 12:00 35-летняя женщина попыталась украсть из зоомагазина на рынке Балтийского вокзала ошейник. Подозреваемая попыталась сбежать от охранника, но ей помешала находившаяся в тот момент на рынке женщина. Полиция просит в помощи в поиске той женщины, потому что в процессе она прикоснулась к заразному человеку.
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Фракция социал-демократов в Таллиннском горсобрании предлагает перестать взимать с родителей плату за место в муниципальных детских садах, а также отремонтировать все столичные садики.
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