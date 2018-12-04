ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый глава Сил обороны и гибель политика на Хийумаа

О тяжелом ДТП в волости Хийумаа на 3 километре дороги Кярдла-Кяйна Центр тревоги получил сообщение в понедельник за несколько минут до 19 часов. Там столкнулись грузовик Volvo и легковой автомобиль Mitsubishi L200.

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SmartLynx снова оставил эстонских туристов в беде. Будет ли компенсация?

Foto: Andres Putting

Вчера утром в 07:05 ожидающим вылета в аэропорту Шарм-эль-Шейха эстонским туристам объявили, что рейс в Эстонию отменяется по техническим причинам.

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ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина

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Читательница Delfi возмущена картиной, которая находится на первом этаже центра T1 Mall of Tallinn. "В свободном доступе как взрослым, так и детям. Разве это нормально выставлять подобные картины извращенного характера на всеобщее обозрение?!" — жалуется женщина.

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ГРАФИК: Что жители Эстонии покупают на Рождество и сколько тратят на подарки

Lootvina Jõulupesa Foto: Argo Ingver

В праздники жители Эстонии больше всего тратят денег на досуг и детей. Как выяснилось из проведенного Ferratum Grupp исследования, в Эстонии рождественские подарки предпочитают приобретать в обычных магазинах.

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ФОТО и ВИДЕО: Полиция задержала мужчину, изрисовавшего вчера здание мэрии и десятки других домов

Foto: Andres Putting

Вчера Delfi писал о том, что ночью кто-то разрисовал двери и окна здания Таллиннской мэрии. То же самое произошло на Пярнуском и Нарвском шоссе. Сейчас поступило сообщение о том, что предполагаемый вандал задержан.

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Уходящий в отставку генерал Террас: самые крупные конфликты начнутся вокруг России и Китая и в Африке

Foto: Rauno Volmar

ТОП ФОТО: "Это извращение!" Посетительницу таллиннского торгового центра T1 возмутила непристойная картина 18+ ВИДЕО: Полиция ищет женщину, задержавшую вора на Балтийском вокзале. Она могла подцепить заразную болезнь Рийгикогу осудил агрессию России в Керченском проливе, но не единогласно. Смотрите, кто не проголосовал, а кто не пришел на заседание

Уходящий сегодня в отставку командующий Силами обороны генерал Рихо Террас в НАТО "пережил" почти сотню командующих, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Рихо Террас передал командование Силами обороны Мартину Херему и уехал на боевой машине

Riho Terras lahkub töölt kaitseväe juhatajana Foto: Jaanus Lensment

Сегодня в 14 часов на территории Генерального штаба Сил обороны прошла торжественная церемония смены командующего Силами обороны, в ходе которой генерал Рихо Террас передал командование Силами обороны и флаг генерал-майору Мартину Херему.

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ФОТО и ВИДЕО| Маленькие, но мужественные: дети, которые не побоялись позвонить в полицию, получили знаки отличия

Самые младшие лауреаты знаков отличия за гражданское мужество напоминают, что ближних нужно замечать, пишет Eesti Päevaleht.

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Грабеж, убытки, трупы: ”желтые жилеты” разгромили Францию