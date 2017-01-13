Смерть во время шторма: на борту "Таллинка" скончались две дорогие лошади
Во время шторма, бушевавшего в Балтийском море, скончались две дорогие спортивные лошади, направлявшиеся на судне Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, сообщает Delfi Sport cо ссылкой на финское издание Iltalehti.
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Ээсмаа и Тоом: никакого конфликта нет
Члены правления Центристской партии Энн Ээсмаа и Яна Тоом опровергают спекуляции о том, что произошедшее во фракции Европарламента ALDE, спровоцировало конфликт в Центристской партии.
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"Голос Америки": Россия и страны Балтии по-разному видят пути нормализации отношений
Эстонский и латвийский эксперты подвергли критике аналитику российских коллег, сообщает "Голос Америки".
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ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии
Сегодня дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.
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ФОТОНОВОСТЬ: Сумки с изображением нового бренда Эстонии изготовлены в Индии
В пятницу Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) представил обновленный дизайн и контент интернет-среды estonia.ee и бренд Эстонии brand.estonia.ee.
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ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии
В пятницу дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне. Что думаю о нем русскоязычные жители Таллинна?
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Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии
Delfi Kasulik представляет восемь идей того, где лучше всего разместить логотип нового бренда Эстонии. А куда бы поместили новый бренд вы?
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ВИДЕО: Во время шторма по парому "летали" тяжелые автоматы по выдаче напитков
Пассажиры парома Isabelle, который в ночь на четверг попал в шторм, продолжают делиться пережитым во время шторма. На видео отчетливо видны масштабы бедствия: люди с трудом могут устоять, приходится искать на что опереться, тяжелые автоматы по выдаче напитков скользят по полу туда-сюда.
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Lux Express забыл предупредить пассажиров об отмене рейса
По данным Delfi, 11 января не состоялся рейс Lux Express Таллинн-Санкт-Петербург, при этом компания не послала извещения об этом ни одному из пассажиров, оставив их стоять на холоде в неизвестности. Lux Express приносит свои извинения и ссылается на человеческий фактор.
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Издание: погрязшие в долгах фирмы растворялись на глазах у полиции и налоговой
Если ранее большинство желающих избавиться от фирмы предпринимателей просто оставляли ее «умирать» в бизнес-регистре, то недавно стала известна новая схема обмана государства, позволяющая не платить долги по налогам, пишет Eesti Päevaleht.
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ФОТО: В ДТП под Таллинном пострадали три человека, один водитель был пьян
Сегодня вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария, когда у автобусной остановки столкнулись три автомобиля.
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