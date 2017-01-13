Сегодня в Эстонии вовсю обсуждался новый бренд, который разработала команда дизайнеров. Смотрите, как он выглядит, и что думают о нем таллиннцы в видео-опросе Delfi. Читайте также, как Lux Express обошелся с пассажирами, и что происходило на пароме во время шторма.

Смерть во время шторма: на борту "Таллинка" скончались две дорогие лошади

Hipodroom Foto: Priit Simson

Во время шторма, бушевавшего в Балтийском море, скончались две дорогие спортивные лошади, направлявшиеся на судне Silja Symphony из Хельсинки в Стокгольм, сообщает Delfi Sport cо ссылкой на финское издание Iltalehti.

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Ээсмаа и Тоом: никакого конфликта нет

Enn Eesmaa sõnul ei taha Reformierakond endiselt Keskerakonnaga koostööd teha. "Kui hästi see mõjub demokraatiale, on teine asi,” ütles Eesmaa. Foto: Tiit Blaat

Члены правления Центристской партии Энн Ээсмаа и Яна Тоом опровергают спекуляции о том, что произошедшее во фракции Европарламента ALDE, спровоцировало конфликт в Центристской партии.

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"Голос Америки": Россия и страны Балтии по-разному видят пути нормализации отношений

Teatrifestival Kuldne Mask pressikonverents Foto: Eero Vabamägi

Эстонский и латвийский эксперты подвергли критике аналитику российских коллег, сообщает "Голос Америки".

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ФОТО: Дизайнеры представили обновленный бренд Эстонии

Foto: Andres Putting

Сегодня дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне.

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ФОТОНОВОСТЬ: Сумки с изображением нового бренда Эстонии изготовлены в Индии

EAS-i kotike Foto: Andres Putting

В пятницу Фонд содействия развитию предпринимательства (EAS) представил обновленный дизайн и контент интернет-среды estonia.ee и бренд Эстонии brand.estonia.ee.

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ВИДЕО DELFI: ”Ну, что-то такое непонятное”. Русскоязычные таллиннцы — о новом бренде Эстонии

В пятницу дизайнерская команда представила обновленные интернет-среду estonia.ee и бренд brand.estonia.ee, призванные представлять Эстонию как за рубежом, так и на местном уровне. Что думаю о нем русскоязычные жители Таллинна?

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Вы бы купили эти сувениры? Куда стоит поместить новый бренд Эстонии

Foto: Migx / Alamy Stock Photo, Vida Press / Ekspress Meedia

Delfi Kasulik представляет восемь идей того, где лучше всего разместить логотип нового бренда Эстонии. А куда бы поместили новый бренд вы?

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ВИДЕО: Во время шторма по парому "летали" тяжелые автоматы по выдаче напитков

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Пассажиры парома Isabelle, который в ночь на четверг попал в шторм, продолжают делиться пережитым во время шторма. На видео отчетливо видны масштабы бедствия: люди с трудом могут устоять, приходится искать на что опереться, тяжелые автоматы по выдаче напитков скользят по полу туда-сюда.

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Lux Express забыл предупредить пассажиров об отмене рейса

Foto: Heiki Rebane

По данным Delfi, 11 января не состоялся рейс Lux Express Таллинн-Санкт-Петербург, при этом компания не послала извещения об этом ни одному из пассажиров, оставив их стоять на холоде в неизвестности. Lux Express приносит свои извинения и ссылается на человеческий фактор.

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Издание: погрязшие в долгах фирмы растворялись на глазах у полиции и налоговой

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Если ранее большинство желающих избавиться от фирмы предпринимателей просто оставляли ее «умирать» в бизнес-регистре, то недавно стала известна новая схема обмана государства, позволяющая не платить долги по налогам, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: В ДТП под Таллинном пострадали три человека, один водитель был пьян

Foto: Veiko Vares/kollaaž

Сегодня вечером на шоссе Лагеди-Арукюла-Пенинги в Харьюмаа произошла серьезная авария, когда у автобусной остановки столкнулись три автомобиля.

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