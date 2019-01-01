ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый 2019 год наступил! А с ним — новые радости, новые печали

Кто-то начинает новую жизнь с понедельника, кто-то — на утро после празднования очередного дня рождения, но многие откладывают это эпохальное событие на начало нового года. 1 января — очень подходящая дата для начала новой жизни, мы согласны. Но как же начать так, чтобы уж в этот раз все получилось?

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Поторопитесь: льготы скоро кончатся

По договорам, которые город Таллинн заключил с различными фирмами, в этом году товары и услуги по льготной для пенсионеров цене были предоставлены почти в полумиллионе случаев. Данные соглашения действуют до конца года, поэтому тем, кто хочет воспользоваться льготами, нужно поторопиться. Правда, у города есть намерение и впредь заключать такие договоры с разными фирмами, но точного перечня на будущее пока не имеется.

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ФОТО: Будь осторожен, водитель! Многие второстепенные дороги в Эстонии — как каток

Jäine tee Viljandimaal Foto: Kenno Soo

В данный момент многие второстепенные дороги в Эстонии — невероятно скользкие. Поэтому призываем вас к максимально осторожной и внимательной езде.

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В Германии совершен наезд на группу людей. Возможный мотив — ксенофобия

фото иллюстративное Foto: BERND THISSEN, AFP

В немецком городе Ботроп мужчина на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов, передает Zeit.

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ФОТО: в Таллинне у виадука найдено тело молодого человека

Foto: Ilmar Saabas (EPL-i arhiiv)

Сегодня во второй половине дня в Таллинне, на виадуке на Пярну маантеэ, было найдено тело молодого человека 27 лет.

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ВИДЕО: На Эстонию надвигается шторм. Дорожные условия усложнятся

Метеослужба предупреждает о надвигающемся на Эстонию шторме, передает rus.err.ee.

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ФОТО И ВИДЕО: А вдруг ”засветились” и вы?! Самая исчерпывающая подборка: как Эстония и остальной мир встретили год Свиньи

Narva tähistab uut aastat Foto: Roman Vikulov, Delfi

Итак, новый 2019 год — наступил. Как его встречали в разных городах Эстонии? Что происходило?

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ВИДЕОРЕПОРТАЖ DELFI: Как в Таллинне встречали Новый год эстонцы и что они пожелали русским

Новый 2019 год в Таллинне на площади Вабадузе и в Старом городе встречали десятки тысяч человек. Ночью 1 января на улицах Старого города была слышна речь как эстонском, так и на русском. Мы поговорили с эстонцами и русскими. В этом первом выпуске опрос среди эстонцев — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для местных русских.

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