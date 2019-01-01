ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новый 2019 год наступил! А с ним — новые радости, новые печали(2)
Итак, еще раз поздравляем вас, дорогие читатели, с наступившим!
Итак, еще раз поздравляем вас, дорогие читатели, с наступившим!
Что же принес нам первый день этого года?
Читайте, что нас ждет в плане погоды в ближайшие дни!
Loe edasi...
Поиски погибших при взрыве газа и обрушении части жилого дома в Магнитогорске приостановлены из-за угрозы дальнейшего обрушения поврежденных конструкций.
Loe edasi...
Люди лечат депрессию, незаметно подсаживаясь на лекарства
По данным статистики, Эстония находится в пятерке лидеров по количеству людей, страдающих различными депрессивными расстройствами. Та же статистика говорит о том, что депрессия встречается минимум у 6-7 человек на сотню. Кто-то пытается сбежать с помощью алкоголя, кто-то с помощью наркотиков, кто-то — с помощью антидепрессантов. Подсаживаясь на них примерно так же, как на наркотики, пишет "МК-Эстония".
Loe edasi...
Кто-то начинает новую жизнь с понедельника, кто-то — на утро после празднования очередного дня рождения, но многие откладывают это эпохальное событие на начало нового года. 1 января — очень подходящая дата для начала новой жизни, мы согласны. Но как же начать так, чтобы уж в этот раз все получилось?
Loe edasi...
По договорам, которые город Таллинн заключил с различными фирмами, в этом году товары и услуги по льготной для пенсионеров цене были предоставлены почти в полумиллионе случаев. Данные соглашения действуют до конца года, поэтому тем, кто хочет воспользоваться льготами, нужно поторопиться. Правда, у города есть намерение и впредь заключать такие договоры с разными фирмами, но точного перечня на будущее пока не имеется.
Loe edasi...
В данный момент многие второстепенные дороги в Эстонии — невероятно скользкие. Поэтому призываем вас к максимально осторожной и внимательной езде.
Loe edasi...
В немецком городе Ботроп мужчина на автомобиле совершил наезд на группу пешеходов, передает Zeit.
Loe edasi...
Сегодня во второй половине дня в Таллинне, на виадуке на Пярну маантеэ, было найдено тело молодого человека 27 лет.
Loe edasi...
Метеослужба предупреждает о надвигающемся на Эстонию шторме, передает rus.err.ee.
Loe edasi...
Итак, новый 2019 год — наступил. Как его встречали в разных городах Эстонии? Что происходило?
Loe edasi...
Новый 2019 год в Таллинне на площади Вабадузе и в Старом городе встречали десятки тысяч человек. Ночью 1 января на улицах Старого города была слышна речь как эстонском, так и на русском. Мы поговорили с эстонцами и русскими. В этом первом выпуске опрос среди эстонцев — об их планах в новогоднюю ночь, а также новогоднем пожелании для местных русских.
Loe edasi...
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