20.07.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые жертвы вспышки сальмонеллеза, Baltic Sun в Нарве и защита данных по-эстонски


rus.delfi.ee
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Baltic Sun
Baltic SunFoto: MARTIN DREMLJUGA, Мартин Дремлюга/Baltic Sun

Сегодня Департамент здоровья сообщил, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. В Нарве продолжается фестиваль Baltic Sun, а одна эстонская фирма послала человека в ж***у, когда тот спросил, откуда у них его данные для рассылки. Об этом и многом другом — в нашей традиционной подборке!

ФОТО DELFI | Baltic Sun продолжается: народу в два раза меньше, а нарвитяне хотят билеты на концерт Рыбака по 6 евро, а не по 30

Baltic Sun, 2 päev Foto: Roman Vikulov, Delfi

Если в первый день грандиозный по уровню организации и масштабу четырехдневный ”фестиваль музыки и радости” Baltic Sun собрал около 500 человек, многие из которых попали на него бесплатно как участники велопохода, то во второй народу было раза в два меньше. Выступавшую последней впечатляющую шведскую певицу японского происхождения Майю Хирасаву слушало хорошо если 100 человек.
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Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

Joonistus ja graafika: Toom Tragel

Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.
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”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

Andmekaitse Inspektsiooni veebikülg Foto: Vallo Kruuser

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Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.
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ФОТО: Фестиваль Baltic Sun в Нарве — все хорошо, если бы не редкое балтийское солнце?

Baltic Sun Foto: Ksenia Fjodorova

Подошел к концу второй день Нарвского фестиваля музыки и веселья Baltic Sun. Крепость сияет чистотой, стоят ровно скамейки и цел инвентарь. Неужели Нарва и правда станет культурной столицей Европы в 2024 году? Не исключено. Но причиной царящего на фестивале порядка может быть не только интеллигентность посетителей.
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ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

Кадр из видео

"Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенного в ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова.
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Пентус-Розиманнус предупреждает, что в выборы в Рийгикогу могут вмешаться извне

Foto: Tiit Blaat

Комиссия по иностранным делам решила составить рапорт, который рассмотрит атаки на демократические выборы в западных странах за последние годы, а также оборонные возможности государств, отражавших атаки.
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Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей

Pildil 13-eurone veiseliha tartar, mis teadaolevalt salmonelloosi põhjustas. Seda ehib grillitud shisho, krõbe juust nng karulauk. Foto: Lugeja foto

Департамент здоровья сообщает, что количество людей, которых коснулась вспышка сальмонеллеза, получившая начало с ресторана NOA, выросло до 24. 14 из них нуждались в госпитализации.
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ВИДЕО| "Все течет": Стадион в Нижнем Новгороде затопило

Совсем недавно закончился чемпионат мира в России. Практически всем понравилась подготовка страны-хозяйки к турниру. Но стадион в Нижнем Новгороде не прошел проверку ливнем. Смотрите видео.
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Советнице Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

Foto: Ilmar Saabas

Посетившая сегодня отделение экстренной медицины Вильяндиской больницы женщина рассказала о том, как прибывшую туда же советницу министра государственного управления Марику Лиллеметс приняли за пять минут, в то время как она и ее бабушка были вынуждены сидеть там часами.
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В Германии 14 человек пострадали в результате нападения с ножом

Foto: Kuvatõmmis

Неизвестный напал с ножом на пассажиров автобуса неподалеку от немецкого города Любека, в результате происшествия пострадали не менее 14 человек. Об этом сообщает Lubecker Nachrichten.
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ФОТО: Как в сказке! Таллинн окутало серо-розовой дымкой

Uduloor Tallinna lahel Foto: Madis Veltman

Сегодня на Пирита теэ в Таллинне можно было наблюдать завораживающую картину: город оказался окутан дымкой из розово-серых облаков.
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Читатель: деньги от Больничной кассы закончились, поэтому в больнице не могут сказать, когда мне смогут сделать операцию!

Pressikonverents Haigekassas Foto: Andres Putting

"Хочу рассказать про нашу медицину. Говорили, что выделили деньги, что очереди к врачам должны стать короче. У меня грыжа, ходил к врачу-хирургу, который 14 апреля поставил меня в очередь на операцию. Сказал, что вопрос решится в течение двух месяцев, тогда мне скажут, на какое число назначена операция", — пишет читатель "МК Эстонии".
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ФОТО и ВИДЕО: В Харьюмаа столкнулись карета скорой помощи и микроавтобус

Сегодня вечером в Мурасте в Харьюмаа столкнулись скорая и микроавтобус, пострадали один человек, остальные пять отделались испугом.
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