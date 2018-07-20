ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые жертвы вспышки сальмонеллеза, Baltic Sun в Нарве и защита данных по-эстонски

Судья: люди часто утверждают, что не могут платить минимальную сумму алиментов, но тратят большие деньги на правовую помощь

Joonistus ja graafika: Toom Tragel

Керсти Керстна-Вакс — судья по гражданским делам и председатель Тартуского окружного суда. По словам судьи с многолетним стажем, нынешняя система алиментов не всегда покрывает потребности ребенка. Одним родителям действительно тяжело финансово поддерживать своих детей, а другие пытаются скрыть свой доход, пишет Eesti Päevaleht.

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”Можете со своими вопросами пойти в ж…”, или Как на самом деле в Эстонии работает защита данных GDPR

Andmekaitse Inspektsiooni veebikülg Foto: Vallo Kruuser

ТОП ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии 18+! Видео может шокировать Число жертв вспышки сальмонеллеза выросло до 24. Клиент NOA: в понедельник терраса была полна посетителей Советнице Янека Мягги оказали экстренную медпомощь за пять минут, а 80-летняя бабушка просидела в приемной несколько часов

Пользователь Reddit из Эстонии опубликовал беседу своего друга с предприятием Firmavabaks.net, занимающимся ликвидацией фирм. Друг спросил о законности обработки своих данных, исходя из GDPR, на что был послан далеко и надолго.

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ФОТО: Фестиваль Baltic Sun в Нарве — все хорошо, если бы не редкое балтийское солнце?

Baltic Sun Foto: Ksenia Fjodorova

Подошел к концу второй день Нарвского фестиваля музыки и веселья Baltic Sun. Крепость сияет чистотой, стоят ровно скамейки и цел инвентарь. Неужели Нарва и правда станет культурной столицей Европы в 2024 году? Не исключено. Но причиной царящего на фестивале порядка может быть не только интеллигентность посетителей.

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ВИДЕО | Бьют дубинками и льют воду, чтобы захлебнулся: опубликована запись пытки заключенного в российской колонии

Кадр из видео

"Новая газета" опубликовала 10-минутную видеозапись, на которой запечатлены пытки заключенного в ярославской исправительной колонии N1 Евгения Макарова.

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Пентус-Розиманнус предупреждает, что в выборы в Рийгикогу могут вмешаться извне

Foto: Tiit Blaat

Комиссия по иностранным делам решила составить рапорт, который рассмотрит атаки на демократические выборы в западных странах за последние годы, а также оборонные возможности государств, отражавших атаки.

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