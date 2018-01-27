ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые санкции против РФ и "Кто хочет стать настоящим нарвитянином?"

США расширили санкции против России, а Юри Ратас признал, что правительство не смогло ясно объяснить свои реформы. В интернете же появилась игра с ”участием” президента Керсти Кальюлайд, а Эдгар Сависаар рассказал о своей неизлечимой болезни.

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Все ли продукты питания в Латвии дешевле, чем в Эстонии?

Foto: Anni Õnneleid

В Латвии как алкоголь, так и почти все продукты питания дешевле, чем в Эстонии — но не все! Ведь пятипроцентный налог с оборота в Латвии распространяется не на все продукты.

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США расширили санкции против России

фото иллюстративное Foto: Anton Novoderezhkin, Anton Novoderezhkin/TASS

Минфин США ввел новые санкции против России. В расширенный список включены 21 физическое лицо и 21 российская организация.

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Тартуские автобусные остановки оснастили "умными наклейками"

фото иллюстративное Foto: Hans Lõugas

В университетской столице Эстонии на всех городских автобусных остановках теперь установлены так называемые "умные наклейки", с помощью которых можно узнать о реальном времени прибытия следующего автобуса.

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ФОТО DELFI: Президент представила кандидатуру Янара Холма на пост госконтролера

Foto: Hendrik Osula

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд выдвинет вице-канцлера Министерства социальных дел Янара Холма на пост государственного контролера.

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Кто хочет стать настоящим нарвитянином? В интернете появилась игра с ”участием” президента Кальюлайд

”Как известно, президент Эстонии Керсти Кальюлайд обещала на месяц осенью приехать в город Нарва. Перед приездом ей было бы полезно узнать о Нарве больше, поэтому именно она выбрана ведущей и задает вопросы этой игры, посвященной нашему любимому и для многих родному городу”, — написано на странице игры.

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Советы департамента: что делать, если за вас взялась инкассо-фирма, и как этого избежать

Foto: Madis Veltman

В Департамент защиты прав потребителей часто обращаются люди, получившие извещение о задолженности от инкассо-фирмы. Должник не был в курсе долга. Ведомство призывает потребителей позаботиться о правильности контактных данных и в целом обращает внимание на обязанность инкассо подтвердить требование, пишет Kasulik.

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Рыбак из Латвии случайно пересек эстонско-российскую границу и был задержан

Пожилой рыбак из Латвии на Теплом озере незаконно пересек временную контрольную линию, оказался на территории России и вернулся обратно в Эстонию.

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Ратас признает: правительство не смогло в достаточной степени объяснить суть своих решений и реформ

Последний опрос показывает, прежде всего, две вещи. Во-первых, правительство не сумело в достаточной степени донести до всех суть своих решений и реформ. Всем участникам правительственной коалиции следует сделать соотвествующие выводы и больше уделить этому внимания в будущем, пишет премьер-министр Юри Ратас (Центристская партия).

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Сависаар: у меня шесть неизлечимых болезней, теперь добавилась еще и седьмая — церебральный инфаркт

Savisaar viiakse haiglasse Foto: Anna Põld

Находящийся на лечении в больнице в Йыгева экс-лидер Центристской партии Эдгар Сависаар дал интервью изданию Vooremaa, в котором рассказал о своих проблемах со здоровьем и политике.

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Необлагаемый доход в 500 евро для всех обошелся бы стране в 150 млн евро

Eurod Foto: Madis Veltman

Если бы государство хотело обеспечить всем жителям страны не облагаемый налогом доход в 500 евро, то это обошлось бы в 150 миллионов евро в год, сообщило Министерство финансов.

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В какой день выгоднее всего покупать авиабилеты

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Вне сомнения, тема лучшего времени для покупки авиабилета не нова и обсуждалась уже не раз. Однако с течением времени меняются и стратегии продаж авиакомпаний. AviaPanda поделилась секретами выбора самого удачного времени для покупки билетов на самолет.

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