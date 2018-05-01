ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы SmartLynx и утро после Вальпургиевой ночи

Инцидент над Балтийским морем: российский истребитель приблизился к американскому самолету

AFP

1 мая утром российский истребитель в воздушном пространстве над Балтийским морем на небольшом расстоянии пролетел мимо военного американского разведывательного самолета, информирует Fox News.

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ПРОСТО И ЯСНО: Эксперт RMK о том, что на самом деле происходит в лесах и что государство знает об этом ресурсе

Metsa istutamine Viimsis Foto: Tiit Blaat

В последние годы тема леса в Эстонии стала предметом ожесточённых споров. По ней выступали многие эксперты и учёные. Довольно широкое распространение получило мнение, что в Эстонии лес вырубают сверх меры и с неимоверной скоростью. И что, дескать, с целью увеличить объёмы заготавливаемой древесины, уменьшается разрешённый возраст рубки леса, пишет Ärileht.

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ФОТО: В Нарвском порту планируется поразительно дорогая реновация — строительство ”с нуля” было бы дешевле

Narva Sadam Foto: Roman Vikulov, Delfi

Депутатам Нарвского городского собрания предстоит решить, стоит ли доплатить 370 тысяч евро на реновацию всего одного из 12 боксов бывших складов Кренгольма в Нарвском порту, при том, что еще 200 тысяч евро на него дает EAS. Всем очевидно, что почти за 600 тысяч евро было бы проще построить новое здание, причем, большего объема, но в данном случае другого выхода, кроме как ремонт, просто нет.

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Кто из руководителей самоуправлений в прошлом году заработал больше всего?

Taavi Aas, Rein Loik, Romek Kosenkranius ja Urmas Klaas. Foto: Kollaaž.

В Эстонии в прошлом году было четыре руководителя местных самоуправлений, чья основная зарплата превышала 40 000 евро, то есть 3300 евро в месяц, выясняется из данных о зарплате чиновников.

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Приличная надбавка к зарплате: Ратас получает на представительские расходы около 13 000 евро в год

Foto: Madis Veltman

Зарплата Юри Ратаса составляет 5356 евро в месяц, зарплата министров — 4552,6 евро. Доплата на представительские расходы равна 20% от зарплаты и не облагается налогом. У Ратаса эта сумма составляет 1071,2 евро, у других министров — 910,52 евро.

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ФОТО: Вальпургиева ночь в Тарту прошла спокойнее, чем опасались

Volber Tartus 2018 Foto: Argo Ingver

В одну из самых разгульных ночей года студенты не разнесли Тарту, и в общих чертах Вальпургиева ночь прошла как обычный спокойный уикенд, заверила Delfi Лыунаская префектура. Очевидно, свою роль в этом сыграло то обстоятельство, что в Тарту всю ночь лил дождь.

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