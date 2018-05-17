ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы с ID-картами и химическое загрязнение на Пальяссааре

За державу обидно! Как Эстония могла бы стать мостом между Западом и Востоком

Дичный архив Вячеслава Иванова

Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.

Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам

Tartu raudteejaama seisak Foto: Lugeja foto

Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. Причина — в подвале центре управления Тартуского железнодорожного вокзала, в отделении реле загорелись кабели. Про словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, никто не пострадал.

Loe edasi...

ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели

Foto: Priit Simson

Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там.

Loe edasi...

”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа

Foto: Kaspar Pokk / Kanal2

Вчера около 2:00 ночи в Ярвамаа в Аравете в магазине Meie взорвали банкомат. По данным Swеdbank, в банкомате находилось порядка 100 000 евро, стоимость самого автомата — 10 000 евро.

Loe edasi...

ФОТО: В Кохтла-Ярве люди опекают чайку, высиживающую птенца

Внутридворовая территория со спортивной площадкой в Кохтла-Ярве стала ”родильным домом” для чайки, решившей снести яйцо на месте, где постоянно много людей.

Loe edasi...

Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца

Eesti Kohtuekspertiisi Instituut Foto: Rauno Volmar

14 мая Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства признал двух граждан Финляндии виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере группой лиц с целью получения большой имущественной выгоды и присудил им в качестве наказания 6 лет тюремного заключения.

Loe edasi...