ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы с ID-картами и химическое загрязнение на Пальяссааре

Очередная проблема с безопасностью вынудила приостановить сертификаты 12 500 ID-карт. В здании завода на Пальяссааре теэ произошла утечка аммиака. Во время визита Керсти Кальюлайд в Грецию вывесили перевернутый эстонский фраг. Читайте также рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа и печально-комичные случаи из продуктовых магазинов.
Водитель автобуса накричал на сидевшую на переднем сидении девочку и запретил ей звонить родителям
"Это ожидание автобуса — самые долгие полчаса в моей жизни! Я звонила и звонила, руки дрожали. В мыслях проносились страшные картины…" — вспоминает женщина, отправившаяся на Пярнуский автовокзал встречать с автобуса маленькую девочку, пишет Maaleht. Loe edasi...
За державу обидно! Как Эстония могла бы стать мостом между Западом и Востоком
Занимая исключительно выгодное географическое положение, Эстония никак не сподобится использовать его с наибольшей выгодой для себя. Хотя абсолютно реальный потенциал для этого у неё, бесспорно, имеется.
Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: Поломка на железной дороге в Тарту: пассажирам — никакой информации, люди были вынуждены шагать по рельсам
Вчера в районе 15 часов из-за возгорания было нарушено движение поездов через Тарту. Причина — в подвале центре управления Тартуского железнодорожного вокзала, в отделении реле загорелись кабели. Про словам пресс-секретаря Моники Кальюсаар, никто не пострадал. Loe edasi...
ФОТО: Химическое загрязнение на Пальяссааре теэ: в здании завода утечка аммиака, на место выехали полиция и спасатели
Сегодня незадолго до 10 часов Спасательный департамент получил сообщение о химическом загрязнении на Пальяссааре теэ. Пострадавших нет, но в районе распространяется отвратительный запах, Спасательный департамент советует избегать передвижения там. Loe edasi...
”Я аж с кровати упала! Вспомнилось, как Таллинн бомбили”. Рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа
Вчера около 2:00 ночи в Ярвамаа в Аравете в магазине Meie взорвали банкомат. По данным Swеdbank, в банкомате находилось порядка 100 000 евро, стоимость самого автомата — 10 000 евро. Loe edasi...
ФОТО: В Кохтла-Ярве люди опекают чайку, высиживающую птенца
Внутридворовая территория со спортивной площадкой в Кохтла-Ярве стала ”родильным домом” для чайки, решившей снести яйцо на месте, где постоянно много людей. Loe edasi...
Суд сурово наказал двух граждан Финляндии, заказывавших по почте наркотики на адрес 17-летнего эстонца
14 мая Вируский Уездный суд в рамках согласительного производства признал двух граждан Финляндии виновными в незаконном обороте наркотических веществ в крупном размере группой лиц с целью получения большой имущественной выгоды и присудил им в качестве наказания 6 лет тюремного заключения. Loe edasi...
Очередная проблема с безопасностью: PPA приостанавливает сертификаты 12 500 ID-карт