17.05.2018, 21:09

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы с ID-картами и химическое загрязнение на Пальяссааре

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые проблемы с ID-картами и химическое загрязнение на Пальяссааре
Foto: Tanel Meos

Очередная проблема с безопасностью вынудила приостановить сертификаты 12 500 ID-карт. В здании завода на Пальяссааре теэ произошла утечка аммиака. Во время визита Керсти Кальюлайд в Грецию вывесили перевернутый эстонский фраг. Читайте также рассказы очевидцев о взрыве банкомата в Ярвамаа и печально-комичные случаи из продуктовых магазинов.

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Вообще-то кое-какие попытки в этом направлении предпринимаются, но, на мой дилетантский взгляд, совершенно ”не так и не туда”.
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