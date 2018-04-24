24.04.2018, 21:15

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности убийства нарвитянки, закрытие Delavue и утечка данных эстонских интернет-пользователей

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Delavue
Delavue ilusalongi näohooldusprogrammi lepingFoto: Andres Putting

Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником. Об этом, а также о закрытии Delavue, утечке данных эстонских интернет-пользователей и других новостях читайте в нашей подборке.

Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

Foto: Eraarhiiv

Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником.
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Полиция задержала в Таллинне гражданина Ирака, подозреваемого в совершении изнасилования

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В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей

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В Пярнумаа в октябре прошлого года пропал 19-летний молодой человек. Вчера его тело было найдено около моря.
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Салон красоты Delavue со дня прекратил работу

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Руководитель MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (НКО Центр общественного транспорта Харьюмаа) Велло Йыгисоо сказал, что, согласно последней информации, центры сами будут выбирать, нужен ли им бесплатный общественный транспорт или нет.
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Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?

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Двое срочников находятся на задании и стоят на траве у обочины на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Их задание — направлять колонны Сил обороны. В определенный момент буквально ”из ниоткуда” появляется легковой автомобиль Audi A6 и сбивает молодых людей. Водитель не останавливается, дает газу и уезжает с места происшествия в сторону Таллинна, описывает Eesti Päevaleht.
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ФОТО: В Латвии возле дороги нашли останки 145 советских солдат

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БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Цены на услуги домов призрения взлетели. Во сколько обходится уход за людьми преклонного возраста?

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Дома призрения вновь повысили цены. Некоторые — с начала года, некоторые — с первого апреля.
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Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте

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Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности убийства нарвитянки, закрытие Delavue и утечка данных эстонских интернет-пользователей

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Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником. Об этом, а также о закрытии Delavue, утечке данных эстонских интернет-пользователей и других новостях читайте в нашей подборке.
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