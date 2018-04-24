ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности убийства нарвитянки, закрытие Delavue и утечка данных эстонских интернет-пользователей

Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником. Об этом, а также о закрытии Delavue, утечке данных эстонских интернет-пользователей и других новостях читайте в нашей подборке.
Полиция признает свою недоработку в ситуации, которая привела к убийству нарвитянки на рабочем месте
Полиция сделала недостаточно для предотвращения убийства 42-летней Елены, произошедшего в минувшую субботу в принадлежавшем ей салоне красоты на улице Юхкенталли, где нарвитянка была единственным работником. Loe edasi...
Полиция задержала в Таллинне гражданина Ирака, подозреваемого в совершении изнасилования
В субботу полиция задержала 35-летнего гражданина Ирака, который подозревается в изнасиловании 23-летней гражданки Финляндии в Таллинне. Loe edasi...
В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей
В интернете стала доступна база данных с аккаунтами и паролями 215 000 эстонских интернет-пользователей. Человек, который ее обнародовал, сказал в интервью Geenius, что сделал это для повышения сознательности людей. Loe edasi...
В октябре в Пярну пропал 19-летний Йоханнес. Вчера его тело обнаружили у моря
В Пярнумаа в октябре прошлого года пропал 19-летний молодой человек. Вчера его тело было найдено около моря. Loe edasi...
Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе. На двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам". Loe edasi...
Глава центра общественного транспорта Харьюмаа: на полностью бесплатный общественный транспорт денег нет
Руководитель MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (НКО Центр общественного транспорта Харьюмаа) Велло Йыгисоо сказал, что, согласно последней информации, центры сами будут выбирать, нужен ли им бесплатный общественный транспорт или нет. Loe edasi...
Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?
Двое срочников находятся на задании и стоят на траве у обочины на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Их задание — направлять колонны Сил обороны. В определенный момент буквально ”из ниоткуда” появляется легковой автомобиль Audi A6 и сбивает молодых людей. Водитель не останавливается, дает газу и уезжает с места происшествия в сторону Таллинна, описывает Eesti Päevaleht. Loe edasi...
ФОТО: В Латвии возле дороги нашли останки 145 советских солдат
В Пампали Салдусского края в ходе ремонта дороги обнаружены останки 145 советских солдат, погибших во время Второй мировой войны, сообщили латвийскому порталу Delfi в поисковом отряде "Легенда". Loe edasi...
На учениях при взрыве пострадал срочник
В понедельник во второй половине дня на центральном полигоне Сил обороны на учениях пострадал срочник, служащий в Куперьяновском пехотном батальоне. Loe edasi...
БОЛЬШАЯ ТАБЛИЦА: Цены на услуги домов призрения взлетели. Во сколько обходится уход за людьми преклонного возраста?
Дома призрения вновь повысили цены. Некоторые — с начала года, некоторые — с первого апреля. Loe edasi...