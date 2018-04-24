ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности убийства нарвитянки, закрытие Delavue и утечка данных эстонских интернет-пользователей

В сеть ”ради повышения сознательности людей” утекли данные 215 000 эстонских пользователей

В интернете стала доступна база данных с аккаунтами и паролями 215 000 эстонских интернет-пользователей. Человек, который ее обнародовал, сказал в интервью Geenius, что сделал это для повышения сознательности людей.

Loe edasi...

В октябре в Пярну пропал 19-летний Йоханнес. Вчера его тело обнаружили у моря

Küünal Foto: Anni Õnneleid

В Пярнумаа в октябре прошлого года пропал 19-летний молодой человек. Вчера его тело было найдено около моря.

Loe edasi...

Салон красоты Delavue со дня прекратил работу

Delavue EST OÜ Foto: Karli Saul

Во вторник, 24 апреля, закрылся расположенный в столичном отеле Radisson салон красоты Delavue, о котором СМИ до сих пор сообщали преимущественно в негативном ключе. На двери салона висит табличка: "Закрыты по санитарным причинам".

Loe edasi...

Глава центра общественного транспорта Харьюмаа: на полностью бесплатный общественный транспорт денег нет

Vello Jõgisoo, Kose Vallavanem Foto: Sven Arbet

Руководитель MTÜ Põhja-Eesti ühistranspordikeskuse (НКО Центр общественного транспорта Харьюмаа) Велло Йыгисоо сказал, что, согласно последней информации, центры сами будут выбирать, нужен ли им бесплатный общественный транспорт или нет.

Loe edasi...

Тайна, окутанная мраком. Почему водитель сбил двух срочников в Рапламаа?

Tiit Blaat

Двое срочников находятся на задании и стоят на траве у обочины на шоссе Таллинн-Пярну-Икла. Их задание — направлять колонны Сил обороны. В определенный момент буквально ”из ниоткуда” появляется легковой автомобиль Audi A6 и сбивает молодых людей. Водитель не останавливается, дает газу и уезжает с места происшествия в сторону Таллинна, описывает Eesti Päevaleht.

Loe edasi...