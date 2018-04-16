ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности трагедии в Кохтла-Ярве, предстоящие сокращения на Sangar и старт госэкзаменов

Полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве. Девочка и молодой человек были знакомы. Сегодня стало известно, что с тартуского Sangar будет сокращено 65 человек. Также сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".
Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней Насти из Кохтла-Ярве
В воскресенье, 15 апреля, около 19.30 часов полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве, произошедшем в ночь на воскресенье. Loe edasi...
ГРАФИК: Настя была убита в довольно оживленном месте
Несмотря на то, что 15-лентяя жительница Кохтла-Ярве Настя была убита во дворе заброшенной швейной фабрики, речь идет о месте с довольно хорошей проходимостью, окруженном жилыми домами. Loe edasi...
ФОТО: В кохтла-ярвеской школе, где училась убитая вчера девочка, на завтра объявлен траур
В Кохтла-Ярве — шок. Народ только и говорит, что о произошедшем в ночь с субботы на воскресенье жестоком убийстве девятиклассницы одной из основных школ города. Loe edasi...
ФОТО: Старт дан! В Эстонии начался период госэкзаменов
Сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Старт был дан экзаменом по эстонскому языку как родному, на который зарегистрировалось 6772 ученика. Loe edasi...
С тартуского Sangar будет сокращено 65 человек, поскольку один из ведущих мировых продавцов сорочек Eton AB с 1 августа прекращает сотрудничество с предприятием. Loe edasi...
”Чтобы не выпендривался”. Уволенная главред ETV+ о причинах ухода и сложностях работы
Руководство государственного телевидения Эстонии объявило об увольнении главного редактора русскоязычного телеканал ETV+ Дарьи Саар, возглавлявшего его с момента запуска в 2015 году. Ее обязанности с 25 мая будет исполнять член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Урмас Ору, генеральным продюсером собственных программ ETV+ станет Ханнела Липпус. О том, как делать телевидение для русских в Эстонии, и почему ее работа не устраивала руководство, Дарья Саар рассказала в интервью ”Спектр.Пресс”. Loe edasi...
Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок
В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса. Loe edasi...
Забастовка на Раквереском мясокомбинате окончена. Что дальше?
Работники скотобойни Раквереского мясокомбината решили прекратить забастовку и с сегодняшнего дня выйти на работу. Loe edasi...
Нарва ищет вандалов, атаковавших детскую площадку
В нарвский Департамент городского хозяйства поступило сообщение о том, что на детской игровой площадке на ул. Кренхольми, 31a сломали заборчик. Loe edasi...
Осторожно! Жительница Эстонии случайно обнаружила, что через ее компьютер без ее ведома добывают криптовалюту
Недавно жительница Кихну Маре Мятас узнала, что неизвестные использовали ее настольный компьютер для майнинга криптовалют, пишет Maaleht. Loe edasi...