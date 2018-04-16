ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности трагедии в Кохтла-Ярве, предстоящие сокращения на Sangar и старт госэкзаменов

ГРАФИК: Настя была убита в довольно оживленном месте

Ekspress Meedia

Несмотря на то, что 15-лентяя жительница Кохтла-Ярве Настя была убита во дворе заброшенной швейной фабрики, речь идет о месте с довольно хорошей проходимостью, окруженном жилыми домами.

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ФОТО: В кохтла-ярвеской школе, где училась убитая вчера девочка, на завтра объявлен траур

Kohtla-Järve on šokis Foto: Jengeni Kapov, Delfi

В Кохтла-Ярве — шок. Народ только и говорит, что о произошедшем в ночь с субботы на воскресенье жестоком убийстве девятиклассницы одной из основных школ города.

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ФОТО: Старт дан! В Эстонии начался период госэкзаменов

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Старт был дан экзаменом по эстонскому языку как родному, на который зарегистрировалось 6772 ученика.

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Предприятие Sangar сократит в Тарту 65 человек

С тартуского Sangar будет сокращено 65 человек, поскольку один из ведущих мировых продавцов сорочек Eton AB с 1 августа прекращает сотрудничество с предприятием.

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”Чтобы не выпендривался”. Уволенная главред ETV+ о причинах ухода и сложностях работы

Darja Saar Foto: Vallo Kruuser

Руководство государственного телевидения Эстонии объявило об увольнении главного редактора русскоязычного телеканал ETV+ Дарьи Саар, возглавлявшего его с момента запуска в 2015 году. Ее обязанности с 25 мая будет исполнять член правления Эстонского национального телерадиовещания (ERR) Урмас Ору, генеральным продюсером собственных программ ETV+ станет Ханнела Липпус. О том, как делать телевидение для русских в Эстонии, и почему ее работа не устраивала руководство, Дарья Саар рассказала в интервью ”Спектр.Пресс”.

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Женщина, разместившая на сайте знакомств объявление от чужого имени, получила условный срок

Foto: Rene Suurkaev

В конце прошлой недели Тартуский уездный суд признал виновной 24-летнюю Кярди, которая от имени своей знакомой разместила на сайте знакомств объявление о поиске отношений для секса.

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Забастовка на Раквереском мясокомбинате окончена. Что дальше?

Artjom Arhangelski Foto: Ain Liiva

Работники скотобойни Раквереского мясокомбината решили прекратить забастовку и с сегодняшнего дня выйти на работу.

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