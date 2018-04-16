16.04.2018, 21:33

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности трагедии в Кохтла-Ярве, предстоящие сокращения на Sangar и старт госэкзаменов


rus.delfi.ee
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Kohtla-Järve on šokis
Kohtla-Järve on šokisFoto: Jengeni Kapov, Delfi

Полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве. Девочка и молодой человек были знакомы. Сегодня стало известно, что с тартуского Sangar будет сокращено 65 человек. Также сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".

Задержан подозреваемый в убийстве 15-летней Насти из Кохтла-Ярве

Foto: Priit Simson

В воскресенье, 15 апреля, около 19.30 часов полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве, произошедшем в ночь на воскресенье.
Loe edasi...

ГРАФИК: Настя была убита в довольно оживленном месте

Ekspress Meedia

Несмотря на то, что 15-лентяя жительница Кохтла-Ярве Настя была убита во дворе заброшенной швейной фабрики, речь идет о месте с довольно хорошей проходимостью, окруженном жилыми домами.
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ФОТО: В кохтла-ярвеской школе, где училась убитая вчера девочка, на завтра объявлен траур

Kohtla-Järve on šokis Foto: Jengeni Kapov, Delfi

В Кохтла-Ярве — шок. Народ только и говорит, что о произошедшем в ночь с субботы на воскресенье жестоком убийстве девятиклассницы одной из основных школ города.
Loe edasi...

ФОТО: Старт дан! В Эстонии начался период госэкзаменов

Foto: Rauno Volmar

Сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Старт был дан экзаменом по эстонскому языку как родному, на который зарегистрировалось 6772 ученика.
Loe edasi...

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Предприятие Sangar сократит в Тарту 65 человек

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16.04.2018
Полиция задержала в Нарве 18-летнего молодого человека, которого есть основание подозревать в убийстве 15-летней девушки в Кохтла-Ярве. Девочка и молодой человек были знакомы. Сегодня стало известно, что с тартуского Sangar будет сокращено 65 человек. Также сегодня в Эстонии начался период выпускных госэкзаменов. Об этих и других новостях читайте в нашей подборке "Главное за день".
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