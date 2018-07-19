19.07.2018, 21:42

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности одесского ЧП, массовое отравление в топовом ресторане и смерть 13-летней от передоза

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rus.delfi.ee
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Kasutatud süstlad.
Kasutatud süstladFoto: Rauno Volmar

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Происшествие прокомментировал советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк. А в Таллинне в одном из топовых ресторанов отравились посетители. И еще одна печальная новость, связанная с наркотиками: в столице от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка. Подробнее — в нашей подборке.

Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

Ruslan Forostjak Foto: erakogu

Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
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Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

Noa restoran suleti Foto: Andres Putting

Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.
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В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка

Süstlad Foto: Andres Putting

В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка.
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Выживший после вечеринки в Одессе: я остался в живых потому, что не успел употребить наркотические вещества

Foto: Facebook

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На прошлых выходных в Одессе в одном из гостиничных номеров скончались двое граждан Эстонии из-за передозировки наркотиками, алкоголем и "Виагрой".
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Клиенты популярного столичного ресторана оказались в больнице с отравлением

Noa restoran Foto: Tiit Blaat

Вчера в одном из самых популярных ресторанов Эстонии NOA отравилось несколько клиентов. По данным ресторана, в больнице оказалось 3 человека.
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ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры

Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress.
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О дураках и тараканах: ответ Яны Тоом на статью Eesti Päevaleht

Yana Toom Foto: Karin Kaljuläte

В газете Eesti Päevaleht опубликована статья Олега Самороднего ”Советник Тоом запугивает псковской дивизией”, краткий пересказ статьи того же журналиста вышел на сайте epl.ee (на старнице Delfi она вышла под названием "Обзор местных СМИ: Яна Тоом и друзья пугают Эстонию псковским десантом"прим. ред.). Оба текста содержат грубые ошибки, вводящие читателя в заблуждение.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности одесского ЧП, массовое отравление в топовом ресторане и смерть 13-летней от передоза

19.07.2018
14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Происшествие прокомментировал советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк. А в Таллинне в одном из топовых ресторанов отравились посетители. И еще одна печальная новость, связанная с наркотиками: в столице от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка. Подробнее — в нашей подборке.
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Советник руководителя Одесской полиции: ”Какие-то девочки были”. Погибшие граждане Эстонии устраивали оргии

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Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке.
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