ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности одесского ЧП, массовое отравление в топовом ресторане и смерть 13-летней от передоза

Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших

Noa restoran suleti Foto: Andres Putting

Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез.

Loe edasi...

В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка

Süstlad Foto: Andres Putting

В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка.

Loe edasi...

Выживший после вечеринки в Одессе: я остался в живых потому, что не успел употребить наркотические вещества

Foto: Facebook

ТОП В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка дополнено в 16:53 ГРАФИК: Зарплата более 2000 евро, а работников не найти Воздух прогревается до 30 градусов, но вода в море остается холодной. В чем причина?

На прошлых выходных в Одессе в одном из гостиничных номеров скончались двое граждан Эстонии из-за передозировки наркотиками, алкоголем и "Виагрой".

Loe edasi...

В ДТП в Нымме погиб басист эстонского ансамбля Kosmikud. Его на машине сбил новый сожитель экс-супруги музыканта

Ансамбль Kosmikud сообщил, что ночью скончался их басист Райво Рятте по прозвищу Кыммари (14.06.1970 — 18.07.2018). Полиция подтверидла, что музыкант погиб в результате ДТП.

Loe edasi...

"Похвально, что никто не скрывает сумму". Смена названия Больничной кассы и Кассы по безработице: что думают политики

Foto: Vallo Kruuser

Против смены названия Больничной кассы и Кассы по безработице выступают многие политики. Тийна Кангро и Виктория Ладынская-Кубитс также считают, что это сырая идея.

Loe edasi...

В Саку на женщину напал насильник, полиция просит помощи в установлении его личности

Saku park kultuurimälestiste riiklik register

По информации полиции вечером, 15 июля, в сакуском парке мужчина 40-50 лет напал на женщину и попытался ее изнасиловать, женщина вырвалась и убежала, насильник скрылся. Полиция просит помочь в установлении его личности.

Loe edasi...

Клиенты популярного столичного ресторана оказались в больнице с отравлением

Noa restoran Foto: Tiit Blaat

Вчера в одном из самых популярных ресторанов Эстонии NOA отравилось несколько клиентов. По данным ресторана, в больнице оказалось 3 человека.

Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры