ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые подробности одесского ЧП, массовое отравление в топовом ресторане и смерть 13-летней от передоза

14 июля в Одессе в одном из номеров гостиницы, расположенной на улице на улице Генуэзской, скончались двое граждан Эстонии. Происшествие прокомментировал советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк. А в Таллинне в одном из топовых ресторанов отравились посетители. И еще одна печальная новость, связанная с наркотиками: в столице от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка. Подробнее — в нашей подборке.
Советник руководителя Одесской полиции Руслан Форостяк рассказал Delfi, что причиной смерти граждан Эстонии, которых обнаружили в Одессе 14 июля в одном из номеров гостиницы, стали не только наркотики, поскольку они были слабодействующими, а их совместное употребление с алкоголем и ”Виагрой”, что привело к передозировке. Loe edasi...
Из-за отравления в ресторане NOA госпитализированы 8 человек, всего к медикам обратилось 13 пострадавших
Из получивших пищевое отравление в ресторане NOA в Ляэне-Таллиннской центральной больнице находятся уже 8 человек. Амбулаторно в больницу обратились 5 человек, которым поставлен диагноз сальмонеллез. Loe edasi...
В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка
В Таллинне от передозировки фентанилом умерла 13-летняя девочка. Loe edasi...
Выживший после вечеринки в Одессе: я остался в живых потому, что не успел употребить наркотические вещества
В Саку на женщину напал насильник, полиция просит помощи в установлении его личности
По информации полиции вечером, 15 июля, в сакуском парке мужчина 40-50 лет напал на женщину и попытался ее изнасиловать, женщина вырвалась и убежала, насильник скрылся. Полиция просит помочь в установлении его личности. Loe edasi...
Клиенты популярного столичного ресторана оказались в больнице с отравлением
Вчера в одном из самых популярных ресторанов Эстонии NOA отравилось несколько клиентов. По данным ресторана, в больнице оказалось 3 человека. Loe edasi...
ФОТО и ВИДЕО: ”Пляж на расстоянии вытянутой руки”. Ожидание vs реальность, или Как блефуют столичные маклеры
Таллиннские маклеры по продаже недвижимости соблазняют потенциальных покупателей новых домов идеальным местоположением и красивой погодой, близостью кафе, мойкой собак, бесплатными яблоками и тысячами дружелюбных соседей, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
О дураках и тараканах: ответ Яны Тоом на статью Eesti Päevaleht