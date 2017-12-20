ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые ограничения на продажу алкоголя, встреча Санта-Клауса и Деда Мороза в Нарве

Jõuluva ja Näärivana Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

В среду Рийгикогу принял поправки к законам об алкогольной продукции и о рекламе алкоголя, ограничивающие условия продажи алкоголя и размещение рекламы алкогольной продукции. В этот же день на мосту "Дружба" состоялась встреча Деда Мороза и Санта-Клауса. Как это было, читайте и смотрите видео ниже.