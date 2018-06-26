ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые назначения Репинского и Бородича, резонансное обращение Ратаса на русском языке

Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллинн, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.

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Не попавшая в сборную Эстонии Кирпу намекнула на коррупцию в фехтовании

Erika Kirpu (vasakult) ja Katrina Lehis koos Kristina Kuusega. Foto: Tiit Blaat

Правление Фехтовального союза утвердило состав женской сборной Эстонии на июльский чемпионат мира в Китае. В команду включена чемпионка Европы Катрина Лехис, которая заменила Эрику Кирпу.

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ВИДЕООПРОС: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?

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Где деньги, Валера? "Счастливые" обладатели билетов на дважды отмененный концерт Леонтьева ждут компенсации

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"Дочка подарила мне билеты на концерт Валерия Леонтьева, который должен был состояться еще в декабре прошло года. Потом его перенесли на май. Прошло полгода, и нам заявляют, что концерта не будет вообще. Получается, что организаторы получили деньги от нас, полгода их где-то проворачивали, а теперь готовы нам вернуть", — возмущается читатель "МК Эстонии".

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