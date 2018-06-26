ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые назначения Репинского и Бородича, резонансное обращение Ратаса на русском языке

Сегодня общественности было объявлено о том, что новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ). А в Йыхви на пост старейшины волости был избран Мартин Репинский. Также сегодня большой резонанс общественности вызвало видео в Facebook премьер-министра Юри Ратаса, где он говорит на русском языке.
ВИДЕО: Обращение Юри Ратаса на русском языке вызвало бурную реакцию общественности
Премьер-министр Юри Ратас опубликовал в Facebook видео, в котором на русском языке подвел итоги работы за неделю. Loe edasi...
Таллиннским общественным транспортом будет руководить Денис Бородич
"Центристы выполнили свои обещания". Репинский покидает Рийгикогу
Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви. Loe edasi...
Директор школы о погибшем в Тартумаа 19-летнем молодом человеке: он был хорошим парнем
В прошлый четверг в Тартумаа в аварии погиб 19-летний Крис, который направлялся на выпускной своих друзей. Loe edasi...
ВИДЕО| Особенности стиля посольств РФ в соцсетях: кто не согласен с политикой Кремля — "фашисты" или "нацисты"
Российские власти регулярно заявляют, что историю Второй мировой пытаются переписать. Чиновники называют "фашистами" или "нацистами" всех, кто не согласен с политикой Кремля. Последний пример — из Эстонии. Переписка консульских работников с местным активистов закончилась новым скандалом. Loe edasi...
МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии
Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллинн, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане. Loe edasi...
Не попавшая в сборную Эстонии Кирпу намекнула на коррупцию в фехтовании
Правление Фехтовального союза утвердило состав женской сборной Эстонии на июльский чемпионат мира в Китае. В команду включена чемпионка Европы Катрина Лехис, которая заменила Эрику Кирпу. Loe edasi...
ВИДЕООПРОС: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились
После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков? Loe edasi...
Где деньги, Валера? "Счастливые" обладатели билетов на дважды отмененный концерт Леонтьева ждут компенсации
"Дочка подарила мне билеты на концерт Валерия Леонтьева, который должен был состояться еще в декабре прошло года. Потом его перенесли на май. Прошло полгода, и нам заявляют, что концерта не будет вообще. Получается, что организаторы получили деньги от нас, полгода их где-то проворачивали, а теперь готовы нам вернуть", — возмущается читатель "МК Эстонии". Loe edasi...