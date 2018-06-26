26.06.2018, 21:39

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые назначения Репинского и Бородича, резонансное обращение Ратаса на русском языке


rus.delfi.ee
EST
NATO Küberkaitsekoostöö Keskus
NATO Küberkaitsekoostöö KeskusFoto: Jürgen Randma

Сегодня общественности было объявлено о том, что новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ). А в Йыхви на пост старейшины волости был избран Мартин Репинский. Также сегодня большой резонанс общественности вызвало видео в Facebook премьер-министра Юри Ратаса, где он говорит на русском языке.

ВИДЕО: Обращение Юри Ратаса на русском языке вызвало бурную реакцию общественности

kuvatõmmis

Премьер-министр Юри Ратас опубликовал в Facebook видео, в котором на русском языке подвел итоги работы за неделю.
Loe edasi...

Таллиннским общественным транспортом будет руководить Денис Бородич

Deniss Boroditš Foto: Ilmar Saabas

Новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ).
Loe edasi...

"Центристы выполнили свои обещания". Репинский покидает Рийгикогу

Arvamusfestival 2017 esimene päev Foto: Hendrik Osula

Сегодня в волости Йыхви состоялись внеочередные выборы нового руководителя волости, а также его заместителей. На пост старейшины был избран депутат Рийгикогу, центрист Мартин Репинский. По словам Репинского, он покинет парламент и целиком посвятит себя работе на благо жителей Йыхви.
Loe edasi...

ТОП

Больше, чем в Рийгикогу! Стала известна зарплата Репинского на новой должности

Foto: Karin Kaljuläte

На состоявшемся сегодня Йыхвиском волостном собрании депутат Рийгикогу Мартин Репинский (Центристская партия) был избран волостным старейшиной.
Loe edasi...

Директор школы о погибшем в Тартумаа 19-летнем молодом человеке: он был хорошим парнем

Küünlad Nõo õnnetuskoha juures Foto: Anni Õnneleid

В прошлый четверг в Тартумаа в аварии погиб 19-летний Крис, который направлялся на выпускной своих друзей.
Loe edasi...

ВИДЕО| Особенности стиля посольств РФ в соцсетях: кто не согласен с политикой Кремля — "фашисты" или "нацисты"

Eelhääletamine Vene saatkonnas Foto: Madis Veltman

Российские власти регулярно заявляют, что историю Второй мировой пытаются переписать. Чиновники называют "фашистами" или "нацистами" всех, кто не согласен с политикой Кремля. Последний пример — из Эстонии. Переписка консульских работников с местным активистов закончилась новым скандалом.
Loe edasi...

МИД РФ призвал мировое сообщество бороться с пропагандой неофашизма в Эстонии

3155852 Foto: Vladimir Vyatkin, Sputnik

Москва призывает профильные международные структуры оказать воздействие на Таллинн, чтобы положить конец откровенной пропаганде неофашизма в Эстонии. Об этом говорится в распространенном во вторник комментарии МИД РФ в связи с установкой в Эстонии мемориальной доски в память о 110-летии со дня рождения полковника Waffen SS Альфонса Ребане.
Loe edasi...

Не попавшая в сборную Эстонии Кирпу намекнула на коррупцию в фехтовании

Erika Kirpu (vasakult) ja Katrina Lehis koos Kristina Kuusega. Foto: Tiit Blaat

Правление Фехтовального союза утвердило состав женской сборной Эстонии на июльский чемпионат мира в Китае. В команду включена чемпионка Европы Катрина Лехис, которая заменила Эрику Кирпу.
Loe edasi...

ВИДЕООПРОС: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?
Loe edasi...

Где деньги, Валера? "Счастливые" обладатели билетов на дважды отмененный концерт Леонтьева ждут компенсации

Instagram

"Дочка подарила мне билеты на концерт Валерия Леонтьева, который должен был состояться еще в декабре прошло года. Потом его перенесли на май. Прошло полгода, и нам заявляют, что концерта не будет вообще. Получается, что организаторы получили деньги от нас, полгода их где-то проворачивали, а теперь готовы нам вернуть", — возмущается читатель "МК Эстонии".
Loe edasi...

Cмотрите ли вы чемпионат мира по футболу 2018?
Ответь на вопрос и выиграй 2 билета на Õllesummer.


Спасибо за ответы и удачи!
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


Аргентина и Месси с трудом пробились в 1/8 финала чемпионата мира

26.06.2018
В заключительном туре группового этапа чемпионата мира по футболу Аргентина в непростом поединке вырвала победу в Санкт-Петербурге у Нигерии - 2:1 (1:0). В параллельном матче Хорватия обыграла в Ростове-на Дону Исландию - 2:1 (0:0).
Подробнее



ФОТО: ”С неба сыпятся детали самолета!” На расположенном возле базы Эмари хуторе обнаружили странный предмет

26.06.2018
Хозяева хутора Коплимадизе, находящегося в трех километрах от летной базы Эмари, обнаружили у себя во дворе подозрительный кусок металла, похожий на часть от самолета.
Подробнее

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Новые китайские гости на эстонском рынке: Huawei P20, P20 Pro и P20 Lite
С приходом весны традиционно оживляется наступление китайских технологий. На сей раз Huawei представил широкой общественности новую серию телефонов с литерой «Р»: Р20, Р20 Pro и P20 Lite. Интересно, что же в этой серии такого особенного, если Huawei вдруг решился нарушить обычную нумерацию моделей – Р8, Р9, Р10 – и сразу перепрыгнул на Р20.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые назначения Репинского и Бородича, резонансное обращение Ратаса на русском языке

26.06.2018
Сегодня общественности было объявлено о том, что новым руководителем Tallinna Linnatranspordi AS станет Денис Бородич (Партия реформ). А в Йыхви на пост старейшины волости был избран Мартин Репинский. Также сегодня большой резонанс общественности вызвало видео в Facebook премьер-министра Юри Ратаса, где он говорит на русском языке.
Подробнее

ФОТО: На площади Вабадузе митинговали за доступность препарата для лечения отравления наркотиками

26.06.2018
Сегодня во второй половине дня на площади Вабадузе в Таллинне состоялся митинг, участники которого требовали сделать доступнее препарат налоксон, который используется при отравлении или передозировки наркотиками.
Подробнее

-15% Meeste käekell Police RATTLESNAKE PL.14699JSBN/12
189,- €
160,65 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver/Black
360,- €
334,80 €
-10% Guess kõrvarõngad naistele USE80903
110,- €
99,- €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver
360,- €
334,80 €
Meeste käekell Daniel Wellington DW00100001
159,- €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Привлекательный каменный шпон придает помещениям близкий к природному вид
Новые технологии изготовления материалов быстро развиваются и в мебельной промышленности. Если Вы реновируете или строите, то стоит подумать о каменном шпоне и посетить салоны AS MASS.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Приехавший в Нарву из России 32-летний Евгений не скрывает свой положительный ВИЧ-статус и рассказывает свою историю

26.06.2018
”Конечно, я не был готов услышать свой диагноз: ВИЧ-положительный. Был шок. Потом началась депрессия”, — рассказал изданию ”Виру Проспект” тридцатидвухлетний Евгений Анохин, проживающий в Нарве. — Через две недели, когда я перечитал всю возможную информацию о ВИЧ и СПИДе в интернете, я немного пришел в себя. А теперь, два года спустя, профессионально помогаю тем, кто оказался в подобной ситуации”.
Подробнее

ВИДЕООПРОС DELFI: Нужно ли Нарве принять у себя отринутый тартусцами целлюлозный завод? Мнения разделились

26.06.2018
После того, как протестная волна, поднятая жителями Тартумаа, заставила правительство ЭР перечеркнуть планы строительства целлюлозного завода под Тарту, актуализировалась тема открытия завода, стоимостью миллиард евро, в Ида-Вирумаа. Стоят ли 200 рабочих мест экологических рисков?
Подробнее


КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как юридический партнер может помочь квартирному товариществу сэкономить деньги?
1 января 2018 года вступил в силу новый закон о квартирной собственности и квартирных товариществах, который объединяет в себе действовавшие ранее закон о квартирной собственности и закон о квартирных товариществах. Что изменилось для квартирных товариществ и почему каждому товариществу важно иметь сильного юридического партнера, разъясняют квартирным товариществам юристы предлагающего профессиональные правовые услуги OÜ InvestÕigus.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ