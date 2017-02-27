27.02.2017, 21:21

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые граждане Эстонии рассказали о получении гражданства ЭР, авария со смертельным исходом в Рапла

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Kodakondsuse tunnistuste pidulik üleandmine
Kodakondsuse tunnistuste pidulik üleandmineFoto: Ilmar Saabas

27 февраля, в Таллиннском доме учителя на торжественной церемонии министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. Новые граждане Эстонии рассказали Delfi, сложно ли было получить гражданство и что для них значит гражданство Эстонии. В Рапла водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу. Перед судом в Хаапсалу предстал Юрий Воробей (36), обвиняемый в убийстве лидера преступного мира Николая Таранкова. Воробей признал себя виновным.

ФОТО и ВИДЕО: Новые граждане Эстонии рассказали, что для них значит гражданство ЭР

Kodakondsuse tunnistuste pidulik üleandmine Foto: Ilmar Saabas

Сегодня, 27 февраля, в Таллиннском доме учителя на торжественной церемонии министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. На сегодняшней церемонии чествовали жителей Таллинна и Харьюмаа.
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ФОТО: Водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу

Raske liiklusõnnetus Rapla kesklinnas Foto: Siim Solman

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В понедельник в полдень в центре Рапла произошло тяжелое ДТП, в результате которого скончался переходившая дорогу пожилая женщина.
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Поездка с Taxify закончилась для клиентки сообщением с вопросом о стоимости ее интимных услуг

Foto: Rauno Volmar

В редакцию обратился разъяренный мужчина и рассказал, как его девушка воспользовалась услугой Taxify, а после получила от водителя сообщение с вопросом о стоимости ее интимных услуг.
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Николай Караченцов госпитализирован после ДТП в Подмосковье

2517676 Foto: Ekaterina Chesnokova, RIA Novosti

Актер Николай Караченцов попал в ДТП в Щелковском районе Подмосковья, после чего был госпитализирован, сообщили ТАСС в правоохранительных органах области.
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Департамент: тысячи ходатайствовавших не забрали свои удостоверения личности

Foto: Taavi Arus

По сообщению Департамента полиции и погранохраны (PPA), тысячи ходатайствовавших не пришли за своими удостоверяющими личность документами.
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На улице Лаки в Таллинне в аварии погиб мужчина

фото иллюстративное Foto: Eero Vabamägi

В понедельник в 12:05 Центр тревоги получил сообщение об аварии на улице Лаки в Таллинне, в ходе которой легковой автомобиль Mercedez-Bens врезался сначала в ограждение, а затем в дерево.
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ВИДЕО: Сын греческого мультимиллионера разбился на Porsche, убив двух взрослых и ребенка

Разрушительная и шокирующая авария произошла в воскресенье, 26 февраля, на магистрали Афины — Ламия. Автомобиль Porsche на огромной скорости врезался в стоящую на парковке Honda Civic и здание придорожного туалета. Оба автомобиля взорвались. Погибли четыре человека.
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Пастор, которого по ошибке пригласили на президентский прием: у жены уже было готово платье

Foto: Andres Putting

Отправленное ряпинаскому пастору Урмасу Нагелу приглашение отозвали, но на празднике по случаю годовщины республики в театре "Эстония" его имя все-таки выкрикнули.
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ФОТО DELFI: Убийца Таранкова признал себя виновным

Foto: Andres Putting

Сегодня перед судом в Хаапсалу предстал Юрий Воробей (36), обвиняемый в убийстве лидера преступного мира Николая Таранкова. Воробей признал себя виновным.
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В Rimi объяснили, почему из магазинов сети пропали напитки Coca-Cola

Coca-Cola logo ning tunnusvärve tuntakse kõikjal üle maailma. Foto: Andres Putting

Читатели портала Delfi и пользователи социальных сетей жалуются на то, что в некоторых магазинах сети Rimi нельзя купить напитки компании Coca-Cola. Представители Rimi объяснили, что это связано с процессом заключения нового договора между Rimi и Coca-Cola.
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