ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые граждане Эстонии рассказали о получении гражданства ЭР, авария со смертельным исходом в Рапла

27 февраля, в Таллиннском доме учителя на торжественной церемонии министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. Новые граждане Эстонии рассказали Delfi, сложно ли было получить гражданство и что для них значит гражданство Эстонии. В Рапла водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу. Перед судом в Хаапсалу предстал Юрий Воробей (36), обвиняемый в убийстве лидера преступного мира Николая Таранкова. Воробей признал себя виновным.
ФОТО и ВИДЕО: Новые граждане Эстонии рассказали, что для них значит гражданство ЭР
Сегодня, 27 февраля, в Таллиннском доме учителя на торжественной церемонии министр внутренних дел Андрес Анвельт и руководитель Пыхьяской префектуры Кристиан Яани вручили свидетельства о гражданстве 46 новым гражданам Эстонии. На сегодняшней церемонии чествовали жителей Таллинна и Харьюмаа.
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ФОТО: Водитель без прав насмерть сбил женщину, переходившую в неположенном месте дорогу
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