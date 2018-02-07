ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новые детали трагедии в Пярнумаа, очередные ДТП и ознакомление с налоговой декларацией

Вчера в Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Очевидец, который знал погибших, рассказал, что они были совершенно обычными людьми, а не алкоголиками согласно слухам. Также, как сообщал портал Delfi, с сегодняшнего дня уже можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией. Сегодня вновь поступали сообщения об авария в разных частях Эстонии. Об этом и другом читайте в нашей подборке.

100-летие Эстонии обсуждением вотума недоверия председателю горсобрания Нарвы Ефимову решили не омрачать

Aleksandr Jefimovi kohtuprotsess Narvas Foto: Sergei Stepanov, NPA

Оппозиция никаких сюрпризов не ждет и не сомневается в том, что центристская фракция монолитно выступит против вотума недоверия, но все-таки считает очень важным зафиксировать свою позицию.

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Очевидец, который знал погибших в заливе Пярнумаа: они были совершенно обычными людьми, не алкоголиками

Lähedased tõid Munalaiu sadamasse leinaküünlaid Foto: Rauno Volmar

Вчера в Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое человек были спасены, водолазы нашли тела троих человек. Сегодня продолжались поиски четвертого погибшего, но они не принесли результата.

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ЭКСКЛЮЗИВ: Предполагаемый наемный убийца Имре Аракас: ничто не закончено, пока не закончено

Illustratsioon: Ats Nukki

Власти Ирландии обвиняют эстонца Имре Аракаса в попытке убийства. Аракас говорит, что никакого убийства не планировал и выражает недоумение действиями полиции и замалчиванием важной улики, говорящей в его защиту.

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ФОТО: Под Кохтла-Ярве автобус с 17 людьми съехал в кювет

Bussiõnnetus Foto: Delfi lugeja

На Петербургском шоссе вблизи Кохтла-Ярве рейсовый автобус съехал в кювет. Находившиеся в автобусе 17 людей не пострадали и продолжили свой путь на другом автобусе.

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ФОТО и ВИДЕО: В Вильяндимаа столкнулись два автобуса и автомобиль

В Вильяндимаа столкнулись два автобуса и автомобиль. Согласно первоначальным данным, никто не пострадал.

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”Люди сами культивируют зло”. Директору GAG в связи с концертом советской музыки поступали угрозы

Ekspress Meedia

Директор Гимназии Густава Адольфа (GAG) Хендрик Агур выразил удивление тем, что инициированный им концерт советской музыки вызвал столь сильное негодование общественности.

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С сегодняшнего дня можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией

Foto: Andres Putting

При входе в интернет-банк можно увидеть сообщение о том, что 7-9 февраля в электронной среде Налогово-таможенного департамента можно ознакомиться с предварительно заполненной налоговой декларацией за 2017 год.

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ФОТО и ВИДЕО: Поиски в водах Пярнумаа прекращены, тело пассажира микроавтобуса не найдено

Вчера в Пярнумаа микроавтобус вместе с пассажирами провалился под лед залива. Двое человек были спасены, водолазы нашли тела троих человек. Сегодня продолжались поиски четвертого погибшего, но они не принесли результата.

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Отбывающий пожизненное в Тартуской тюрьме серийный убийца Устименко взялся за старое

TAPJA: Juri Ustimenko 2004. aastal kohtu all. Foto: Teet Malsroos

Отбывающий пожизненное наказание за убийство пяти человек Юрий Устименко снова находится под следствием. На этот раз за нападение на работника Тартуской тюрьмы, пишет Eesti Ekspress.

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Спортивный суд не смог принять решение по российским спортсменам

Viktor Ahn. Foto: Korotayev Artyom, ITAR-TASS/Scanpix

Выездная панель Спортивного арбитражного суда рассмотрела в Пхенчхане иск 32 российских спортсменов, не получивших от МОК приглашение на Олимпиаду-2018.

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