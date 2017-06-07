ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новорожденный носорог в зоопарке, история про техника-ловеласа и юные дебоширы в Ласнамяэ

Итак, подведем итоги дня сегодняшнего.

Сегодня вышла история про то, как после рабочего визита к клиентке на дом 50-летний техник Starman нарушил границы добросовестной практики, воспользовавшись указанным в договоре номером телефона женщины и завалив ее звонками с приглашением на чашку кофе.

Также администрация расположенного на улице Махтра в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания McDonald’s бьет тревогу — в заведении регулярно собираются несовершеннолетние, которые матерятся, разбрасывают мусор, пристают к посетителям и работникам, а также наносят ущерб заведению.

В Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Это первый случай в истории зоопарка.

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Техник Starman после визита завалил клиентку приглашениями на свидание

Vida Press

После рабочего визита к клиентке на дом 50-летний техник Starman нарушил границы добросовестной практики, воспользовавшись указанным в договоре номером телефона женщины и завалив ее звонками с приглашением на чашку кофе.

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Обвиняемый в незаконном обороте наркотиков мужчина может остаться без квартиры и 344 000 евро

Fentanüülisõltlane räägib oma elust. Vallo Kruuser

Сегодня в Харьюском уездном суде состоялось открытое слушание по делу 36-летнего Станислава, которого Государственная прокуратура обвиняет в незаконном обороте фентанила в крупных размерах и хочет конфисковать у мужчины квартиру, деньги и взыскать 344 000 евро.

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СМИ: новыми министрами от IRL станут Тынисте, Луйк и Кийслер

Helir-Valdor Seeder Foto: Hendrik Osula

Новыми членами правительства от партии "Союз Отечества и Res Publica" (IRL) могут стать Тоомас Тынисте, Юри Луйк и Сийм-Валмар Кийслер, пишет портал новостей вещания ERR.

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Новый министр финансов — успешный бизнесмен. Одна из его фирм может не понравиться Осиновскому

Новоиспеченный министр финансов Тоомас Тынисте — очень успешный бизнесмен. Он имеет общий бизнес как супругой, так и с братом. Занимается продажей как детских вещей, так и алкоголя.

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Последней нарвской подвальной качалке ”Мускул” угрожает закрытие

Narva jõusaal Foto: Vera Malkova, Narvskaja Gazeta

В подвале самой обычной нарвской хрущевки по адресу Сепа находится настоящая машина времени, отправляющая в 1980-е: на железной двери — плакат с мощным культуристом и надписью ”Спортивный клуб Мускул”, а за ней — два зала с самодельными тренажерами.

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В ласнамяэском McDonald’s агрессивные подростки распугивают посетителей и персонал

фото иллюстративное Foto: Hendrik Osula

Администрация расположенного на улице Махтра в столичном районе Ласнамяэ ресторана быстрого питания McDonald’s бьет тревогу — в заведении регулярно собираются несовершеннолетние, которые матерятся, разбрасывают мусор, пристают к посетителям и работникам, а также наносят ущерб заведению, передает rus.err.ee.

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Бизнесмен: налоги необходимо платить, хотя и не очень хочется

Foto: Raido Vint

Владелец изготовителя мебели и изделий из дерева Tarmeko Яак Нигул сказал в интервью Eesti Päevaleht, что для того, чтобы содержать свое государство, люди не могут делать только то, что хотят. Существуют и обязательства. По его словам, можно было бы перенаправить более 30 000 человек из правительственного сектора в частный, увеличив таким образом налоговые поступления.

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Государство как работодатель — зачем и кому?

Pressifoto

Марлен Пискунов,руководитель отдела государственного управления и публичной службы Министерства финансо.

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Еврокомиссия представила три сценария будущего оборонной политики Европы

Foto: Priit Simson

Еврокомиссия опубликовала документ, в котором представлены различные сценарии того, как справиться с различными угрозами безопасности и обороны Европы, и как улучшить европейскую обороноспособность к 2025 году.

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СМИ: Михаил Корб может стать генсеком Центристской партии

Mihhail Korb Ilmar Saabas

Бывший министр государственного управления Михаил Корб, который был вынужден подать в отставку из-за комментариев по поводу членства Эстонии в НАТО, может стать генеральным секретарем Центристской партии, сообщает rus.err.ee.

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ФОТО: Впервые в истории: в Таллиннском зоопарке родился детеныш носорога

Väike ninasarvik Tallinna loomaaias Foto: Tallinna loomaaed

В Таллиннском зоопарке у самки носорога по кличке Кибиби родился детеныш. Это первый случай в истории зоопарка.

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Одна из крупнейших эстонских зарубежных инвестиций потерпела неудачу

Raul Kirjanen Foto: Tiit Blaat

Год назад крупнейший в Европе производитель древесных гранул Graanul Invest сообщил о приобретении в Бельгии большой электро-угольной станции Langerlo и планах по переводу ее на возобновляемую энергии. Речь шла об инвестициях в размере около 250 млн евро, однако планы рухнули, пишет Eesti Ekpsress.

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В Мьянме с радаров пропал самолет со 116 людьми на борту

В Мьянме с радаров пропал военный самолет, сообщает Gazeta.ru со ссылкой на портал AirLive.

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В Андаманском море обнаружены обломки пропавшего в Мьянме самолета

Maanduvad lennukid Tallinna lennujaamas Foto: Andres Putting

Днем 7 июня в Мьянме с радаров пропал военный самолет, сообщает портал AirLive. На борту находились 116 человек. Информацию подтвердили глава армии страны и в аэропорту. Позднее обломки самолета были обнаружены в Андаманском море.

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В Тапа построят закрытую дорогу для военной техники НАТО

Foto: rms Karl Johanson, kaitsevägi

Между военным городком в южной части Тапа и центральным полигоном Сил обороны будет проложена специальная дорога для передвижения военной техники НАТО, пишет Eesti Ekspress.

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Что случилось?! Группа Tanel Padar & The Sun прекращает свою деятельность

В своем Facebook Танель Падар сообщил, что он и ансамбль The Sun прекращают сотрудничество после этого лета.

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Нарвская ратуша станет красной, соседние «хрущевки» останутся прежними

Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Рассказываем, что будет находиться в нарвской ратуше после реконструкции, которая завершится не ранее 2019 года, то есть к столетию Эстонии открыть ее не успеют.

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Директор музея уволил получившую 1,5-миллионный грант сотрудницу: деньги покидают Эстонию

Virgo Siil/Argo Ingver

Научный сотрудник расположенного в Тарту Эстонского литературного музея Рената Сыуканд принесла в Эстонию грант на 1,5 млн евро, а директор Урмас Сутроп ее уволил, пишет Eesti Ekspress.

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ФОТО DELFI: Правление IRL назначило Кийслера, Тынисте и Луйка министрами

Irli eestseisus Riigikogus Foto: Hendrik Osula

Правление партии IRL одобрило предложение председателя партии Хелира-Валдора Сеэдера о смене трех министров в составе правительства. Новыми министрами назначены Сийм-Вальмар Кийслер, Юри Луйк и Тоомас Тынисте.

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Таллиннский месячник благоустройства признан лучшей практикой городов ЕС

Дирекция программы Европейского Союза "URBACT" сообщила, что Таллиннской кампании месячника благоустройства присвоен титул лучшей практики среди городов ЕС, передает Раэпресс.

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Путин рассказал Оливеру Стоуну про ядерную войну, НАТО и душ с геем

Foto: Alexei Nikolsky, AP

Президент Владимир Путин в интервью Оливеру Стоуну прокомментировал возможные последствия реальной ядерной войны с США. "Думаю, что этого бы никто не пережил", — заявил он. При этом Путин говорит, что не теряет надежды на улучшение отношений с США — это возможно всегда, "пока нас не понесут в белых тапках на кладбище".

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Стальнухин об оборонном договоре США-Эстония: дежавю. Когда-то это уже было

Депутат Михаил Стальнухин объяснил неучастие четырех своих однопартийцев в голосовании по ратификации оборонного договора между США и Эстонией необходимостью все хорошо обдумать.

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В Иране террористы напали на парламент и мавзолей, ответственность взяло ИГ

Foto: LEONHARD FOEGER, REUTERS

Не менее двух человек получили ранения в результате перестрелки в здании меджлиса (парламента Ирана), говорится в сообщениях на странице иранского агентства "Тасним" в Twitter.

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Читательница: могут ли меня лишить вида на жительство, если я переехала в Россию?

Foto: Andres Putting

В редакцию Delfi написала гражданка РФ Василиса, которая после переезда в Россию боится потерять постоянный вид на жительство в Эстонии, где у нее живут родители. Департамента полиции и погранохраны ответил, при каких обстоятельствах вид на жительство может быть аннулирован.

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ФОТО: В серьезном ДТП вблизи Таллинна погиб человек, пострадали двое

Foto: Karli Saul

В среду в 7:37 на шоссе Ээсмяэ-Хаапсалу произошла авария в которой погиб один человек.

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ФОТО: Полиция ищет жертв двух мужчин, пристававших к детям

На прошлой неделе следователи криминального бюро Пыхьяской префектуры задержали двух мужчин, которые подозреваются в совершении сексуальных преступлений в отношении детей. У полицейских есть основания полагать, что пострадавших может быть больше.

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Институт развития здоровья будет платить 2400 евро в месяц за аренду пункта обмена шприцев

Süstlavahetuspunkti asukoha vastane koosolek Foto: Priit Simson

Институт развития здоровья (TAI) будет платить за аренду помещения для пункта обмена шприцев на улице Ситси в Пыхья-Таллинне в несколько раз выше рыночной стоимости аренды помещений в этом районе Таллинна. В институте объяснили переплату особыми нерыночными условиями — никто не хотел сдавать помещения для обслуживания наркоманов.

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Готовьтесь! На днях Эстонию атакуют грозы

äike

А еще — дожди, пишет портал pogoda.ee. Читайте прогноз погоды за ближайшие дни.

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