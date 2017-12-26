ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новогодние пожелания Кальюлайд от детей из Ласнамяэ и день рождения Ильвеса

Сегодня, 26 декабря, во второй день Рождества, мы опубликовали видео, в котором дети из Ласнамяэ рассказали, какие подарки они хотят получить, где, по их мнению, живет Дед Мороз и чего они пожелали бы президенту Эстонии Керсти Кальюлайд. Также в этот день эстонский политик и дипломат, бывший журналист и президент ЭР Тоомас Хендрик Ильвес отмечал свой 64-й день рождения. Эти и другие новости — в нашей традиционной подборке.

Индрек Таранд: EAS окажется под пристальным вниманием Европарламента из-за своего транжирства и игнорирования правил

Член комиссии Европарламента по бюджету Индрек Таранд жестко критикует деятельность Фонда развития предпринимательства (EAS). "EAS окажется под пристальным вниманием в связи с их транжирской и игнорирующей правила деятельностью", — считает Таранд.

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Урмас Паэт о председательстве: мы слишком поспешно занимали нейтральную позицию по важным вопросам

Депутат Европарламента Урмас Паэт считает, что 2017 год был для Эстонии успешным и имидж председательства в Европе тоже позитивный. Но зато Паэт считает, что Эстония слишком спешила занять нейтральную позицию по многим важным вопросам.

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Здоровья, денег и "вечно быть президентом": чего дети из Ласнамяэ пожелали Керсти Кальюлайд

Уже на следующих выходных во всем мире отметят приход нового, 2018 года. Подарки, елка, Дед Мороз — все это большая радость для детей. Мы наведались в детский сад Арбу и поговорили с теми, кто уже в предвкушении праздника.

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РЕТРОГАЛЕРЕЯ: Поздравляем! Тоомас Хендрик Ильвес отмечает день рождения

Toomas Hendrik Ilves FOTO: Marko Mumm

Эстонский политик и дипломат, бывший журналист и президент Эстонской Республики Тоомас Хендрик Ильвес сегодня отмечает свой 64-й день рождения.

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Умер композитор Владимир Шаинский

Фото: ТАСС

Умер Владимир Шаинский. Об этом сообщает телеканал ”Культура” со ссылкой на близких композитора. Ему было 92 года.

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Эксперт: на нарвском рынке недвижимости аномалия, которую трудно понять

AIVAR TUULBERG- TALLINNA OLÜMPIAPURJESPORDIKESKUSE NÕUK. ESIMEES Foto: Vallo Kruuser

Совладелец строительной фирмы Rand & Tuulberg Айвар Туульберг выразил в газете Põhjarannik мнение, что на нарвском рынке недвижимости сейчас царит аномалия, которую трудно понять.

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Lidl передумала строить магазин на месте исторического здания в Йыхви

Reuters

Немецкая торговая сеть Lidl отказалась от плана построить свой магазин в центре Йыхви на месте бывшего дома культуры, сославшись на то, что поставленные самоуправлением условия неприемлемы для нее, пишет Põhjarannik.

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Совпадение? Два суперсчастливых лотерейных билета были куплены в декабре в Виймси

Stanislav Moškov, Õhtuleht

В декабре этого года в Эстонии было два крупных выигрыша в лотерею: оба — более 300 000 евро. Любопытно, что оба счастливых билета были приобретены в Viimsi Selver. Совпадение или…?

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МИНИДОК DELFI TV: Геи-христиане: истинные ценности христианства — не в организации постельной жизни людей

Десятки лет служившего церкви дома и на чужбине Хейно Нурка отстранили от должности священника, когда он основал добивающееся прозрачности для секс-меньшинств христианское сообщество. Семь лет спустя сложные теологические отношения христианства и гомосексуализма по-прежнему на повестке дня, и в Эстонии этот вопрос поднимается именно в связи с расширяющим права секс-меньшинств Законом о сожительстве.

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ФОТО и ВИДЕО: История супругов Креэвальд, или Жизнь в ритме народного танца

Alli ja Kalle Kreevald kodutalu õuel Mustja külas Tiit Blaat

Супруги Алли и Калле Креэвальд живут в деревне Мустья в Вырумаа. Осенью этого года они отметили 47 лет совместной жизни. Все это время прошло для них в ритме народного танца.

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ФОТО: Особое очарование пасмурной погоды — сырой второй день Рождества в Таллинне

Vesine teine jõulupüha Tallinnas Foto: Madis Veltman

В этом году эстоноземельцы снова остались без снежного Рождества и пришлось мириться с ветром, дождем и мокрым снегом. Особенно сырым был сегодняшний второй день Рождества, но фотограф Delfi все-таки сумел увидеть в пасмурном Таллинне свое очарование и запечатлеть его на снимках. Смотрите галерею!

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ФОТО и ВИДЕО: Праздник пришел в зоопарк! Деды Морозы порадовали зверей елками и лакомствами

Сегодня Тапллиннский зоопарк посетили Деды Морозы из Объединения Дедов Морозов Эстонии и предложили его жителям различные яства.

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БОЛЬШАЯ ГАЛЕРЕЯ: Советские новогодние открытки — от серого волка до зимних пейзажей

Postkaart Foto: Repro

Мы собрали все новогодние открытки, и получилась галерея почти из сотни изображений, где есть как прекрасные снежные пейзажи, так и очаровательные красочные рисунки. Так что можно только догадываться, сколько времени могло уходить на то, чтобы выбрать подходящую открытку!

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ТОП передач и видео русского Delfi TV за 2017 год

Kollaaž / Delfi

В 2017 году на Delfi TV выходили передачи, репортажи и интервью. Также мы проводили уличные опросы, а незадолго до местных выборов, в октябре, провели предвыборные дебаты кандидатов в Таллиннское горсобрание. Вспомним и наши передачи из серии МиниДок.

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Вокруг света с Turist.ee: ТОП самых интересных путешествий в 2017 году

Delfi

Смотрите наш ТОП самых интересных статей за уходящий 2017 год о далеких странах и заповедных уголках мира, об открытиях и приключениях.

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ТОП-10 самых популярных новостей Woman за 2017 год: гороскопы, смерть и секс

Vida Press

2017 год каждому запомнится чем-то своим, личным. Но что же интересовало наших читателей в этом году больше всего? Представляем вашему вниманию ТОП-10 новостей Woman.

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