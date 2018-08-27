27.08.2018, 21:30

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая шайка малолетних в Таллинне и грядущая командировка президента в Нарву


rus.delfi.ee
EST
Kanuti gängid 27.08.2018
Kanuti gängid 27.08.2018Foto: Andres Putting

Сегодня, 27 августа, мы писали о малолетней шайке, действия которой — насилие, избиения и грабежи, а ареал обитания — сад Канути в центре Таллинна. А уже завтра начнется первая рабочая неделя президента Кальюлайд в Нарве — в этот раз она проработает там десять дней. Подробнее об этом и других новостях понедельника читайте в нашей традиционной подборке.

ВИДЕО: И тогда прыгнул лежачему на ребра... Новая шайка малолетних орудует в центре Таллинна

Кадр из видео

Действия малолетней шайки, о которой пойдет речь — насилие, избиения и грабежи. Ее главарь поведал о дружбе с ласнамяэской бандой, а выпавший из трамвая мальчик, оказывается, сам открыл дверь, пошатнулся и упал, пишет Eesti Päevaleht.
Loe edasi...

”Шайки — под госконтроль!” Рейнсалу соберет специалистов, чтобы решить проблему бушующей молодежной преступности

Valitsuse pressikonverents Foto: Ilmar Saabas

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя статьи Delfi и EPL о шайках подростков, терроризирующих Таллинн, заявил, что ситуация требует вмешательства и сотрудничества системы юстиции и социальных работников. Потому он намерен собрать за круглым столом представителей прокуратуры, полиции, социальных работников, а также инспекторов.
Loe edasi...

ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе

Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами.
Loe edasi...

ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке.
Loe edasi...

Президент Кальюлайд с завтрашнего дня будет работать в Нарве — с собой она возьмет десяток работников

RMK ühismatk Foto: Ain Liiva

Этой осенью президент будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя там начнется завтра, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Loe edasi...

ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить

ТОП

Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь.
Loe edasi...

ФОТО: На Сааремаа в результате столкновения с фургоном погиб 25-летний мотоциклист

Liiklusõnnetus hukkunu, Saaremaa, Pahavalla, mootorrattur Foto: Irina Mägi

Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Пахавалла произошла авария, в результате которой погиб 25-летний мужчина.
Loe edasi...

ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли

В это воскресенье в Ласнамяэ прошло благотворительное мероприятие "Эмоции без границ", в рамках которого участникам предлагалось скоротать время необычным способом — битьем посуды — на счастье или же чтобы дать выход накопившимся негативным эмоциям.
Loe edasi...

"ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!": свыше 1000 жителей Кохтла-Ярве подписали обращение к эстонскому парламенту в связи с плохой экологической обстановкой в городе

10 LET VODOKANAL 101

Уже 1012 человек оставили свои подписи под обращением к Рийгикогу, размещенном на портале народных инициатив rahvaalgatus.ee. В обращении жители города Кохтла-Ярве призывают депутатов парламента разобраться с проблемой загрязнения воздуха и плохого запаха, регулярно досаждающих горожанам. Согласно правилам портала, обращения, набравшие свыше тысячи подписей, парламент обязан взять на рассмотрение. Сбор подписей продолжится до 31 августа. Ниже мы приводим текст обращения целиком:
Loe edasi...

ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество

Евродепутат и центрист Яна Тоом в воскресенье, 26 августа вновь появилась в передаче "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на канале "Россия 1".
Loe edasi...

ВИДЕО: "Что происходит в Таллинне, остается в Таллинне". Клинтон вспомнила, как соревновалась с Маккейном, кто кого перепьет

Годами ходили слухи о том, как в 2004 году во время визита в Таллинн Хилари Клинтон и Джон Маккейн устроили соревнования по распитию водки. В эфире CNN, посвященном памяти скончавшегося сенатора, Клинтон вспомнила про этот случай.
Loe edasi...

Внутренний контроль разоблачил махинации сотрудников Maxima. Как чаще всего обманывают работодателей?

Maxima xx poe avamine Foto: Eva Ligi

Внутренний контроль выявил происки сотрудников Maxima: один воровал из сейфа деньги, другой — получил 3000 евро на махинациях с возвратом товара.
Loe edasi...

Известный магазин обуви внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей — за что?

Foto: JOOSEP MARTINSON

Магазин Extra Style попал в черный список Департамента защиты прав потребителей, поскольку не исполнил решение комиссии.
Loe edasi...

ФОТО и ВИДЕО DELFI: Анне Вески, Отт Лепланд, Артем Савицкий и другие зажгли на Дне Ласнамяэ. А вам понравился праздник?

Традиционный День Ласнамяэ прошел в воскресенье, 26 августа, на Таллиннском певческом поле. На мероприятии выступили бельгийская звезда танцевальной музыки Danzel, всеми любимые эстонские артисты Анне Вески, Отт Лепланд, Артем Савицкий и многие другие.
Loe edasi...

Игра в прятки: зачем скрывают Медведева

Dmitri Medvedev Foto: Sergey Guneev, RIA Novosti

На фоне очевидного летнего затишья в российской внутриполитической жизни (единый день выборов 9 сентября явно не создает каких-то ярких информационных поводов) буквально на пустом месте возникла мелкая политическая интрига: внезапно ”исчез” премьер-министр России Дмитрий Медведев, пишет Gazeta.ru.
Loe edasi...

Ротару пережила ишемическую атаку мозга и все еще в реанимации. Ее память так до конца и не восстановилась

3233392 Foto: Kirill Kallinikov, Sputnik

В Instagram народной артистки СССР Софии Ротару появилось фото и запись с благодарностью в адрес ее поклонников за поддержку, оказанную певице после сообщений в СМИ о проблемах с ее здоровьем.
Loe edasi...

Tallinn Hockey weekend
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ


ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая шайка малолетних в Таллинне и грядущая командировка президента в Нарву

27.08.2018
Сегодня, 27 августа, мы писали о малолетней шайке, действия которой — насилие, избиения и грабежи, а ареал обитания — сад Канути в центре Таллинна. А уже завтра начнется первая рабочая неделя президента Кальюлайд в Нарве — в этот раз она проработает там десять дней. Подробнее об этом и других новостях понедельника читайте в нашей традиционной подборке.
Подробнее



ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить

27.08.2018
Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь.
Подробнее


ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе

27.08.2018
Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами.
Подробнее

-40% Esprit Naiste käekell ES106692001
107,10 €
64,26 €
-15% Meeste käekell Police DENTON PL.15244JBBL/03
119,- €
101,15 €
-40% Esprit Naiste käekell ES106092002
151,20 €
90,72 €
-7% Naiste käekell Aegaon Tabula Rasa Blue/Gold
290,- €
269,70 €
Naiste käekell Daniel Wellington DW00100070
129,- €
Käekell Daniel Wellington 0553DW
179,- €

Президент Кальюлайд с завтрашнего дня будет работать в Нарве — с собой она возьмет десяток работников

27.08.2018
Этой осенью президент будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя там начнется завтра, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.
Подробнее



Очередь такси в аэропорту "Рига" регулируется методами из 90-х — кулаками и слезоточивым газом

27.08.2018
Как показало расследование, проведенное журналистами de facto, очередь такси в международном аэропорту "Рига" регулируется методами из далеких 90-х: с помощью кулаков и слезоточивого газа.
Подробнее

С сентября изменится расписание движения поездов

27.08.2018
В начале сентября будут введены изменения в расписания движения поездов по всем направлениям. На маршруте Таллинн-Тарту будет восстановлено расписание, действовавшее до пожара; в западном направлении подменными автобусами пользоваться не придется; в юго-западном направлении будут отменены дополнительные летние рейсы.
Подробнее