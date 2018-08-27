ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая шайка малолетних в Таллинне и грядущая командировка президента в Нарву

Министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя статьи Delfi и EPL о шайках подростков, терроризирующих Таллинн, заявил, что ситуация требует вмешательства и сотрудничества системы юстиции и социальных работников. Потому он намерен собрать за круглым столом представителей прокуратуры, полиции, социальных работников, а также инспекторов.

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ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе

Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами.

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ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция

Foto: Andres Putting

Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке.

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Президент Кальюлайд с завтрашнего дня будет работать в Нарве — с собой она возьмет десяток работников

RMK ühismatk Foto: Ain Liiva

Этой осенью президент будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя там начнется завтра, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней.

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ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить

Во вторник президент Эстонии Керсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь.

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ФОТО: На Сааремаа в результате столкновения с фургоном погиб 25-летний мотоциклист

Liiklusõnnetus hukkunu, Saaremaa, Pahavalla, mootorrattur Foto: Irina Mägi

Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Пахавалла произошла авария, в результате которой погиб 25-летний мужчина.

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ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли

В это воскресенье в Ласнамяэ прошло благотворительное мероприятие "Эмоции без границ", в рамках которого участникам предлагалось скоротать время необычным способом — битьем посуды — на счастье или же чтобы дать выход накопившимся негативным эмоциям.

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"ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!": свыше 1000 жителей Кохтла-Ярве подписали обращение к эстонскому парламенту в связи с плохой экологической обстановкой в городе

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Уже 1012 человек оставили свои подписи под обращением к Рийгикогу, размещенном на портале народных инициатив rahvaalgatus.ee. В обращении жители города Кохтла-Ярве призывают депутатов парламента разобраться с проблемой загрязнения воздуха и плохого запаха, регулярно досаждающих горожанам. Согласно правилам портала, обращения, набравшие свыше тысячи подписей, парламент обязан взять на рассмотрение. Сбор подписей продолжится до 31 августа. Ниже мы приводим текст обращения целиком:

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ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество