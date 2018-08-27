ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая шайка малолетних в Таллинне и грядущая командировка президента в Нарву

Сегодня, 27 августа, мы писали о малолетней шайке, действия которой — насилие, избиения и грабежи, а ареал обитания — сад Канути в центре Таллинна. А уже завтра начнется первая рабочая неделя президента Кальюлайд в Нарве — в этот раз она проработает там десять дней. Подробнее об этом и других новостях понедельника читайте в нашей традиционной подборке.
ВИДЕО: И тогда прыгнул лежачему на ребра... Новая шайка малолетних орудует в центре Таллинна
Действия малолетней шайки, о которой пойдет речь — насилие, избиения и грабежи. Ее главарь поведал о дружбе с ласнамяэской бандой, а выпавший из трамвая мальчик, оказывается, сам открыл дверь, пошатнулся и упал, пишет Eesti Päevaleht. Loe edasi...
”Шайки — под госконтроль!” Рейнсалу соберет специалистов, чтобы решить проблему бушующей молодежной преступности
Министр юстиции Урмас Рейнсалу, комментируя статьи Delfi и EPL о шайках подростков, терроризирующих Таллинн, заявил, что ситуация требует вмешательства и сотрудничества системы юстиции и социальных работников. Потому он намерен собрать за круглым столом представителей прокуратуры, полиции, социальных работников, а также инспекторов. Loe edasi...
ВИДЕО: Пыхьяский префект о волне молодежного насилия: ситуация всегда была такой, причина в недостаточной социальной работе
Пыхьяский префект Кристиан Яани, комментируя волну насилия со стороны молодежных банд в Таллинне, отмечает, что в том, что в последнее время дошло до общественности, на самом деле нет ничего нового, ситуация была такой все время. Все это сделала заметным поднявшаяся в последнее время большая волна насилия, которую делает видимой обычай снимать избиения и делиться видеоклипами. Loe edasi...
ФОТО: Вечер в саду Канути: компании подростков собираются, пьют и курят! Вмешалась и полиция
Сегодня вечером после 17 часов в саду Канути собралось уже около сотни молодых людей. Как утверждается, среди молодежи подстрекают к драке. Loe edasi...
Президент Кальюлайд с завтрашнего дня будет работать в Нарве — с собой она возьмет десяток работников
Этой осенью президент будет работать в Нарве три недели. Ее первая рабочая неделя там начнется завтра, и в этот раз президент проработает в Нарве десять дней. Loe edasi...
ВИДЕО: Актеры из ”Кремлевских соловьев” дают президенту совет, где в Нарве питаться, купаться и в какие опасные места нельзя ходить
Во вторник президент ЭстонииКерсти Кальюлайд прибудет в Нарву, чтобы провести в приграничном городе неделю. В ноябре президент будет жить в Нарве еще две с лишним недели. Программа визитов очень богатая, но мы переживаем о том, что очень важному моменту — выбору мест общественного питания и досуга — может быть уделено очень мало внимания, и спешим прийти на помощь. Loe edasi...
ФОТО: На Сааремаа в результате столкновения с фургоном погиб 25-летний мотоциклист
Сегодня утром на Сааремаа, в деревне Пахавалла произошла авария, в результате которой погиб 25-летний мужчина. Loe edasi...
ВИДЕО: В Ласнамяэ благотворительности ради перебили гору посуды — Delfi и Осиновский помогли
В это воскресенье в Ласнамяэ прошло благотворительное мероприятие "Эмоции без границ", в рамках которого участникам предлагалось скоротать время необычным способом — битьем посуды — на счастье или же чтобы дать выход накопившимся негативным эмоциям. Loe edasi...
"ДАЙТЕ НАМ ДЫШАТЬ!": свыше 1000 жителей Кохтла-Ярве подписали обращение к эстонскому парламенту в связи с плохой экологической обстановкой в городе
Уже 1012 человек оставили свои подписи под обращением к Рийгикогу, размещенном на портале народных инициатив rahvaalgatus.ee. В обращении жители города Кохтла-Ярве призывают депутатов парламента разобраться с проблемой загрязнения воздуха и плохого запаха, регулярно досаждающих горожанам. Согласно правилам портала, обращения, набравшие свыше тысячи подписей, парламент обязан взять на рассмотрение. Сбор подписей продолжится до 31 августа. Ниже мы приводим текст обращения целиком: Loe edasi...
ВИДЕО: Яна Тоом в передаче Соловьева о взыскании с РФ ущерба за оккупацию: это политический пиар, который раскалывает общество
ВИДЕО: "Что происходит в Таллинне, остается в Таллинне". Клинтон вспомнила, как соревновалась с Маккейном, кто кого перепьет
Годами ходили слухи о том, как в 2004 году во время визита в Таллинн Хилари Клинтон и Джон Маккейн устроили соревнования по распитию водки. В эфире CNN, посвященном памяти скончавшегося сенатора, Клинтон вспомнила про этот случай. Loe edasi...
Внутренний контроль разоблачил махинации сотрудников Maxima. Как чаще всего обманывают работодателей?
Внутренний контроль выявил происки сотрудников Maxima: один воровал из сейфа деньги, другой — получил 3000 евро на махинациях с возвратом товара. Loe edasi...
Известный магазин обуви внесен в черный список Департамента защиты прав потребителей — за что?
ФОТО и ВИДЕО DELFI: Анне Вески, Отт Лепланд, Артем Савицкий и другие зажгли на Дне Ласнамяэ. А вам понравился праздник?
Традиционный День Ласнамяэ прошел в воскресенье, 26 августа, на Таллиннском певческом поле. На мероприятии выступили бельгийская звезда танцевальной музыки Danzel, всеми любимые эстонские артисты Анне Вески, Отт Лепланд, Артем Савицкий и многие другие. Loe edasi...
Игра в прятки: зачем скрывают Медведева
На фоне очевидного летнего затишья в российской внутриполитической жизни (единый день выборов 9 сентября явно не создает каких-то ярких информационных поводов) буквально на пустом месте возникла мелкая политическая интрига: внезапно ”исчез” премьер-министр РоссииДмитрий Медведев, пишет Gazeta.ru. Loe edasi...
Ротару пережила ишемическую атаку мозга и все еще в реанимации. Ее память так до конца и не восстановилась
В Instagram народной артистки СССРСофии Ротару появилось фото и запись с благодарностью в адрес ее поклонников за поддержку, оказанную певице после сообщений в СМИ о проблемах с ее здоровьем. Loe edasi...