Эдгару Сависаару во всем помогает центристка из Ида-Вирумаа
Многолетнему председателю Центристской партии начала помогать в Хундисильма член правления Ида-Вирумааского округа партии Мария Меркулова.
Loe edasi...
Сависаар о своем избирательном списке: сейчас я занимаюсь только своим здоровьем
Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, предположительно, не выступит со свои списком на осенних выборах в местные самоуправления. По меньшей мере, в данный момент приоритетом отстраненного от должности мэра Таллинна, по его собственным словам, является восстановление здоровья.
Loe edasi...
ТАБЛИЦА: Кто из депутатов в прошлом году ходил на заседания Рийгикогу чаще, а кто — реже всего
В прошедшем году в Рийгикогу было 120 заседаний. На всех этих заседаниях побывали всего пять депутатов. А самые злостные "прогульщики" не приняли участие аж в 30 заседаниях - таких депутатов, которые отсутствовали на каждом четвертом заседании, было двое.
Loe edasi...
ГРАФИК: В ДТП у остановки Сийли за три дня пострадали три девочки-подростка
В первой половине этой недели в Таллинне в Мустамяэ у автобусной остановки Сийли произошло две аварии, в которых пострадали в общей сложности три девочки-подростка. Две из них переходили дорогу на красный свет.
Loe edasi...
Юри Ратас — в интервью ”МК-Эстонии”: мой недостаток — неумение сказать ”нет”
Одним из главных политических итогов прошлого года стала смена правительства Эстонии. Кабинет министров возглавил Юри Ратас, который совсем незадолго до этого выиграл выборы на пост председателя Центристской партии. В интервью ”МК-Эстонии” глава правительства рассказал о микроклимате в стане центристов, военной истерии, будущем русского образования и о том, зачем он сам занялся изучением русского языка.
Loe edasi...
Эксперты: рост цен на квартиры и активное заключение сделок продолжатся
Ускорившийся в прошлом году рост цен на квартиры и активная купля-продажа квартир продолжатся и в начавшемся году, считают эксперты.
Loe edasi...
В карьере "Нарва" нашли тело утонувшего мужчины
Вчера утром спасатели нашли в карьере в Ида-Вирумаа тело утонувшего пожилого мужчины.
Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Каламая на месте старого сгоревшего дома вырастет шикарная новостройка
В четверг утром в Таллинне, по адресу Вана-Каламая, 6 вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме.
Loe edasi...
Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться
Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в Восточной Европе. Теперь в Польше размещен батальон под командованием США. А во главе с немцами, британцами и канадцами - в странах Балтии.
Loe edasi...
В Европарламенте задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам
Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) представила проект доклада, в котором говорится о необходимости ”всерьез задуматься” о введении концепции безусловного базового дохода. Необходимость в этом, по ее мнению, обусловлена грядущей волной массовой безработицы, вызванной повсеместной роботизацией производства, пишет The Independent.
Loe edasi...
Конец 50-х годов прошлого века: как эстонская мода вышла на мировой уровень
Конец пятидесятых годов прошлого века был важным периодом для истории моды в Эстонии, ставшей единственной союзной республикой, в которой модельеры могли получить профессиональную подготовку.
Loe edasi...
Четыре признака того, что ваш смартфон на Android нахватался вирусов и теперь грустит
Вирусы стали настоящим бичом смартфонов под управлением Android и все чаще и чаще людям хочется знать, стали ли их гаджеты уже жертвой, или же пока везет. Вот четыре признака того, что ваш "дроид" действительно нахватался какой-то заразы. И ему теперь очень, очень грустно.
Loe edasi...