Хотите узнать, кто такая Мария Меркулова и что она делает на хуторе Сависаара Хундисильма? Вам интересно, кто из депутатов Рийгикогу всегда посещает заседания, а кто пропускает их чаще всего? Тогда читайте нашу подборку новостей за воскресенье, 15 января.

Эдгару Сависаару во всем помогает центристка из Ида-Вирумаа

15. oktoober 2016 Keskerakonna volikogu valis uue esimehe. Pildil Edgar Savisaar koos Maria Merkulovaga Foto: Karli Saul

Многолетнему председателю Центристской партии начала помогать в Хундисильма член правления Ида-Вирумааского округа партии Мария Меркулова.

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Сависаар о своем избирательном списке: сейчас я занимаюсь только своим здоровьем

Edgar Savisaar Foto: Karli Saul

Бывший председатель Центристской партии Эдгар Сависаар, предположительно, не выступит со свои списком на осенних выборах в местные самоуправления. По меньшей мере, в данный момент приоритетом отстраненного от должности мэра Таллинна, по его собственным словам, является восстановление здоровья.

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ТАБЛИЦА: Кто из депутатов в прошлом году ходил на заседания Рийгикогу чаще, а кто — реже всего

Foto: Tiit Blaat

В прошедшем году в Рийгикогу было 120 заседаний. На всех этих заседаниях побывали всего пять депутатов. А самые злостные "прогульщики" не приняли участие аж в 30 заседаниях - таких депутатов, которые отсутствовали на каждом четвертом заседании, было двое.

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ГРАФИК: В ДТП у остановки Сийли за три дня пострадали три девочки-подростка

Avarii Mustamäel Foto: Karin Kaljuläte

В первой половине этой недели в Таллинне в Мустамяэ у автобусной остановки Сийли произошло две аварии, в которых пострадали в общей сложности три девочки-подростка. Две из них переходили дорогу на красный свет.

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Юри Ратас — в интервью ”МК-Эстонии”: мой недостаток — неумение сказать ”нет”

Jüri Ratas Foto: Sven Arbet

Одним из главных политических итогов прошлого года стала смена правительства Эстонии. Кабинет министров возглавил Юри Ратас, который совсем незадолго до этого выиграл выборы на пост председателя Центристской партии. В интервью ”МК-Эстонии” глава правительства рассказал о микроклимате в стане центристов, военной истерии, будущем русского образования и о том, зачем он сам занялся изучением русского языка.

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Эксперты: рост цен на квартиры и активное заключение сделок продолжатся

Foto on illustratiivne Foto: Karli Saul

Ускорившийся в прошлом году рост цен на квартиры и активная купля-продажа квартир продолжатся и в начавшемся году, считают эксперты.

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В карьере "Нарва" нашли тело утонувшего мужчины

Foto on illustratiive. Narva karjäär. Foto: Priit Simson

Вчера утром спасатели нашли в карьере в Ида-Вирумаа тело утонувшего пожилого мужчины.

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ФОТО DELFI: В Каламая на месте старого сгоревшего дома вырастет шикарная новостройка

Põleng Kalamajas Foto: Delfi lugeja

В четверг утром в Таллинне, по адресу Вана-Каламая, 6 вспыхнул пожар в двухэтажном деревянном доме.

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Американские военные в Польше: пришли, чтобы остаться

NATO-RUSSIA/POLAND Foto: KACPER PEMPEL, REUTERS

Почти 20 лет шли споры о базировании войск НАТО в Восточной Европе. Теперь в Польше размещен батальон под командованием США. А во главе с немцами, британцами и канадцами - в странах Балтии.

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В Европарламенте задумались о выплате безусловного базового дохода всем европейцам

Foto on illustratiivne Foto: Ilmar Saabas

Депутат Европарламента Мади Дельво-Стер (Mady Delvaux-Stehres) представила проект доклада, в котором говорится о необходимости ”всерьез задуматься” о введении концепции безусловного базового дохода. Необходимость в этом, по ее мнению, обусловлена грядущей волной массовой безработицы, вызванной повсеместной роботизацией производства, пишет The Independent.

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Конец 50-х годов прошлого века: как эстонская мода вышла на мировой уровень

Kollaaž / Repro

Конец пятидесятых годов прошлого века был важным периодом для истории моды в Эстонии, ставшей единственной союзной республикой, в которой модельеры могли получить профессиональную подготовку.

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Четыре признака того, что ваш смартфон на Android нахватался вирусов и теперь грустит

Foto: Wikimedia Commons /

Вирусы стали настоящим бичом смартфонов под управлением Android и все чаще и чаще людям хочется знать, стали ли их гаджеты уже жертвой, или же пока везет. Вот четыре признака того, что ваш "дроид" действительно нахватался какой-то заразы. И ему теперь очень, очень грустно.

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