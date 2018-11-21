ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета

Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы.

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Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина

Riias Foto: Tanel Meos

Пять лет назад Рига и вся Латвия буквально застыли. Вечером обычного рабочего дня в микрорайоне Золитуде рухнул новый, недавно построенный магазин. Погибли 54 человека. До сих пор идут судебные разбирательства и поиски ответа на вопрос — почему это произошло?

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Стало точно известно, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl

Lidli Eestisse tulek on tõenäolisem kui kunagi varem ja siinsed jaeketid on selleks valmis. Foto: Reuters/Scanpix

Стал известен адрес первого магазина. Но до его открытия надо еще дожить.

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Официально: новой главой МВД станет Катри Райк

Foto: Ann Vaida

Катри Райк подтвердила, что ей действительно поступило предложение стать преемницей Анвельта и занять место главы МВД. Райк согласилась.

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ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

Изображение: коллаж Delfi

ТОП Стало точно известно, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl КАРТА В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря Написавшая Путину письмо 14-летняя девочка покончила с собой

Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.

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ВИДЕО: Мы исколесили Гонсиори вдоль и поперек и рассказываем вам: как ехать, чтобы приехать

На прошлой неделе открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.

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Хельме — президенту: Госпожа Кальюлайд, вы с реальносью в контакте?

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Rauno Volmar

Глава EKRE Март Хельме написал открытое письмо президенту Кальюлайд. Публикуем его сокращенную версию. Полностью со мнением политика можете ознакомиться тут.

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Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы