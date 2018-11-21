21.11.2018, 21:29

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета


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Tallinna vangla
Tallinna vanglaFoto: Rauno Volmar

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Читайте, что мы знаем о новой главе МВД Катри Райк, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl и как шведские банкиры душили Эстонию.

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря

Jesse Torniainen Foto: Lehtikuva, REUTERS

Неонацистская организация ”Сопротивление Северных стран” (Pohjoismainen Vastarintaliike — PVL) в Финляндии запрещена. Одна из ключевых фигур движения Йессе Торниайнен перевел свой бизнес в Эстонию, пишет журнал Seura.
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Тынис Мяги тоже жил на пособие от государства. В Швеции

Foto: Kristjan Lepp

Звезда эстонской эстрады певец Тынис Мяги, который предостерегает эстонцев от волны мигрантов, 12 лет назад в интервью Eesti Päevaleht рассказывал, что и сам был беженцем.
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ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик

Foto: Karin Kaljuläte

Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы.
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Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина

Riias Foto: Tanel Meos

Пять лет назад Рига и вся Латвия буквально застыли. Вечером обычного рабочего дня в микрорайоне Золитуде рухнул новый, недавно построенный магазин. Погибли 54 человека. До сих пор идут судебные разбирательства и поиски ответа на вопрос — почему это произошло?
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Стало точно известно, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl

Lidli Eestisse tulek on tõenäolisem kui kunagi varem ja siinsed jaeketid on selleks valmis. Foto: Reuters/Scanpix

Стал известен адрес первого магазина. Но до его открытия надо еще дожить.
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Официально: новой главой МВД станет Катри Райк

Foto: Ann Vaida

Катри Райк подтвердила, что ей действительно поступило предложение стать преемницей Анвельта и занять место главы МВД. Райк согласилась.
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ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?

Изображение: коллаж Delfi

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Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВД Катри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания.
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ВИДЕО: Мы исколесили Гонсиори вдоль и поперек и рассказываем вам: как ехать, чтобы приехать

На прошлой неделе открыли обновленную улицу Гонсиори, а вместе с ней — первую в Эстонии полосу с реверсивным движением.
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Хельме — президенту: Госпожа Кальюлайд, вы с реальносью в контакте?

Mart Helme ja Martin Helme Foto: Rauno Volmar

Глава EKRE Март Хельме написал открытое письмо президенту Кальюлайд. Публикуем его сокращенную версию. Полностью со мнением политика можете ознакомиться тут.
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Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы

Карикатура Хейки Эрнитса

В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги.
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ФОТО DELFI: В Таллинне открылась новая тюрьма, которая начнет работу в декабре

Tallinna uus vangla Foto: Rauno Volmar

Сегодня в волости Раэ, в деревне Соодевахе, на границе с Таллинном, открылась новая Таллиннская тюрьма, начнет работу в декабре.
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Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”

фото иллюстративное Foto: Ester Vaitmaa

Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь.
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ВИДЕО: Эстонский магнат Урмас Сыырумаа объяснил популярному российскому блогеру, почему он больше не работает в России

Популярный российский блогер Сергей Косенко взял интервью у известного эстонского бизнесмена Урмаса Сыырумаа.
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УЕФА начал расследование матча Лиги наций Греция - Эстония

Greece Estonia Nations League Soccer Foto: Yorgos Karahalis, AP

Дисциплинарный отдел Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении матча группового этапа Лиги наций Греция - Эстония. Поединок в Афинах завершился в минувшее воскресенье победой гостей со счетом 1:0.
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Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно.
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