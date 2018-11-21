ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Новая глава МВД, новая тюрьма в Таллинне и второе чтение госбюджета

В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Читайте, что мы знаем о новой главе МВД Катри Райк, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl и как шведские банкиры душили Эстонию.
В Эстонию ”переехала” запрещенная финская неонацистская организация. Вместе с бизнесом ее главаря
Неонацистская организация ”Сопротивление Северных стран” (Pohjoismainen Vastarintaliike — PVL) в Финляндии запрещена. Одна из ключевых фигур движения Йессе Торниайнен перевел свой бизнес в Эстонию, пишет журнал Seura. Loe edasi...
Тынис Мяги тоже жил на пособие от государства. В Швеции
ОТ РЕДАКЦИИ EPL | Сладкие налоговые посулы, которые на самом деле — пшик
Предвыборный период — это время заманчивых обещаний по налоговой реформе. Однако, политики, нажмите-ка лучше на тормоза, прежде чем обещать людям ”оставить больше денег на руках” или занимать прочей налоговой ”благотворительностью”. На этой неделе были обнародованы результаты опросов пожеланий жителей Эстонии в сфере налогов, которые подтверждают, что плохо продуманные реформы могут легко принести больше вреда, чем пользы. Loe edasi...
Эта рана у меня уже пять лет. Очевидцы вспоминают трагедию в Риге - гибель 54 человек под обломками магазина
Пять лет назад Рига и вся Латвия буквально застыли. Вечером обычного рабочего дня в микрорайоне Золитуде рухнул новый, недавно построенный магазин. Погибли 54 человека. До сих пор идут судебные разбирательства и поиски ответа на вопрос — почему это произошло? Loe edasi...
Стало точно известно, где в Таллинне откроется первый магазин Lidl
Стал известен адрес первого магазина. Но до его открытия надо еще дожить. Loe edasi...
Официально: новой главой МВД станет Катри Райк
Катри Райк подтвердила, что ей действительно поступило предложение стать преемницей Анвельта и занять место главы МВД. Райк согласилась. Loe edasi...
ОБЗОР | Что мы знаем о кандидате в главы МВД Катри Райк и что ее связывает с президентом?
Глава СДПЭ Евгений Осиновский предложил ректора Акакдемии МВДКатри Райк в качестве кандидата на пост министра внутренних дел, внезапно освободившегося после неожиданного завяления Андреса Анвельта об уходе из политики. Читателям русского Delfi, особенно жителям Северо-Востока Эстонии, госпожа Райк хорошо известна в качестве долгосрочного ректора Нарвского колледжа ТУ и депутата городского собрания. Loe edasi...
ВИДЕО: Мы исколесили Гонсиори вдоль и поперек и рассказываем вам: как ехать, чтобы приехать
Хельме — президенту: Госпожа Кальюлайд, вы с реальносью в контакте?
Глава EKREМарт Хельме написал открытое письмо президенту Кальюлайд. Публикуем его сокращенную версию. Полностью со мнением политика можете ознакомиться тут. Loe edasi...
Власть. Деньги. Секс. Страх. Шведские банкиры душили Эстонию, как колонизаторы
В "золотые" годы (во времена бума недвижимости в 2005-2007 гг.) в банке Hansapank творились веселье и разгул. Но во время кризиса шведы обанкротили местные фирмы либо безжалостно забрали их у эстонских владельцев, пишет в еще неопубликованной книге Ханнес Вескимяги. Loe edasi...
ФОТО DELFI: В Таллинне открылась новая тюрьма, которая начнет работу в декабре
Истории людей, сидящих на антидепрессантах. ”Из-за этой дряни я потеряла лучшие годы жизни”
Часть людей, принимающих антидепрессанты, считает, что у них зависимость от лекарства, но, по словам врачей, это невозможно. Если одним пациентам антидепрессанты помогают бороться с депрессией и жить дальше, то другие уверены, что зависимы, а побочные эффекты разрушили их жизнь. Loe edasi...
ВИДЕО: Эстонский магнат Урмас Сыырумаа объяснил популярному российскому блогеру, почему он больше не работает в России
УЕФА начал расследование матча Лиги наций Греция - Эстония
Дисциплинарный отдел Европейского союза футбольных ассоциаций (УЕФА) начал расследование в отношении матча группового этапа Лиги наций Греция - Эстония. Поединок в Афинах завершился в минувшее воскресенье победой гостей со счетом 1:0. Loe edasi...