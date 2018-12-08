ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночное убийство в Курессааре, беспорядки во Франции и съезд ОЛПЭ

- ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!
- ФОТО: Ночью в Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Еще один пострадавший мужчина — в больнице
- ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ
- Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии
- В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева
- Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов
ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!
Целевое учреждение(ЦУ)Innove, которое организует обучение эстонскому языку и прием экзаменов на получение гражданства и категории владения госязыком, опубликовало несколько видеороликов, посвященных аспектам сдачи экзаменов. Посмотрите и убедитесь, что на самом деле это не так страшно! Это истории обычных людей разного происхождения, они на эстонском языке с русскими субтитрами
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Зимние праздники — близятся! Подарит ли нам погода рождественское настроение?
Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшее время.
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ВИДЕО: Невероятно! Эстонский певец Уку Сувисте прошел в четвертьфинал российского шоу “Голос”
Вчера состоялся очередной тур российского шоу “Голос”, в котором певец Уку Сувисте вышел в четвертьфинал!
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СМИ: в преддверии акции ”желтых жилетов” в Париже задержали 278 человек
Утром 8 декабря перед началом протеста ”желтых жилетов” в Париже полиция проводит превентивные задержания возможных участников акции. Об этом пишет французская газета Le Figaro.
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Не та виза — получишь штраф. В чем отличие различных виз в Россию и где их выгодно оформлять
Несмотря на то, что в Эстонии проживает достаточно граждан России, а также лиц без гражданства, которым для въезда в РФ требуется только паспорт, большинству жителей нашей страны так просто границу не перейти. Чтобы поехать к родственникам или просто отдохнуть в России, необходимо заранее получить визу. Как это можно сделать, сколько это стоит, и кто несет ответственность, если во въезде откажут — узнала ”МК-Эстония”.
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ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ
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Сегодня, 8 декабря, в Tallink Spa & Conference Hotell проходит очередной съезд Объединенной левой партии Эстонии.
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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели
Рождество, Новый год и православное Рождество уже совсем скоро. Если вы предпочитаете искусственным елкам живые, то это сравнение цен поможет вам сделать выбор. Или же вместо елки в этом году стоит купить пихту?
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ВИДЕО: Члены ОЛПЭ проголосовали за исключение из правления партии Русакова, Блинцовой и Сухорослова, но что-то пошло не так
Члены Объединенной левой партии Эстонии вывели из правления партии трех членов — Мстислава Русакова, Алису Блинцову и Дмитрия Сухорослова.
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Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать
Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового председателя. Им стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую поддерживала канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет и ушедшая в отставку в ноябре.
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Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии
Департамент шоссейных дорог в связи с тяжелыми погодными условиях объявил опасными для движения второстепенные дороги в Южной Эстонии — в Йыгеваском, Тартуском, Валгаском, Выруском и Пылваском уездах.
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В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева
В Москве на 92-м году жизни умерла правозащитница и одна из основателей Московской Хельсинкской группы Людмила Алексеева. Об этом сообщает "Эхо Москвы" со ссылкой на журналиста Николая Сванидзе.
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ВИДЕО DELFI| Почему русские политики одной партии опять не могут договориться друг с другом?
8 декабря состоялся очередной съезд Объединенной левой партии Эстонии. Члены партии ответили, существует ли в партии борьба за власть, кто их лидер, а также о планах перед предстоящими выборами.
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Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов
В субботу во время акции протеста против политики президента Эмманюэля Макрона в Париже был задержан 481 человек, 211 из них арестованы. Полиция применила слезоточивый газ, сообщает Deutsche Welle.
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