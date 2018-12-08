08.12.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночное убийство в Курессааре, беспорядки во Франции и съезд ОЛПЭ

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Pariisi kollaste vestide protest
Pariisi kollaste vestide protestFoto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Итак, итоги этой субботы:

  • ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!
  • ФОТО: Ночью в Курессааре возле бара зарезали сотрудника Спасательного департамента. Еще один пострадавший мужчина — в больнице
  • ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ
  • Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии
  • В Москве умерла правозащитница Людмила Алексеева
  • Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов

ВИДЕО| Экзамены по эстонскому на гражданство и категорию не так страшны. Убедитесь в этом вместе с теми, кто их успешно сдал!

Изображение: веб-страница ЦУ Innove

Целевое учреждение(ЦУ)Innove, которое организует обучение эстонскому языку и прием экзаменов на получение гражданства и категории владения госязыком, опубликовало несколько видеороликов, посвященных аспектам сдачи экзаменов. Посмотрите и убедитесь, что на самом деле это не так страшно! Это истории обычных людей разного происхождения, они на эстонском языке с русскими субтитрами
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Зимние праздники — близятся! Подарит ли нам погода рождественское настроение?

фото иллюстративное Foto: Kenno Soo

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ВИДЕО: Невероятно! Эстонский певец Уку Сувисте прошел в четвертьфинал российского шоу “Голос”

Eesti Laul 2019 poolfinalistide tutvustamine Foto: DELFI

Вчера состоялся очередной тур российского шоу “Голос”, в котором певец Уку Сувисте вышел в четвертьфинал!
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СМИ: в преддверии акции ”желтых жилетов” в Париже задержали 278 человек

Pariisi kollaste vestide protest Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

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Не та виза — получишь штраф. В чем отличие различных виз в Россию и где их выгодно оформлять

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso

Несмотря на то, что в Эстонии проживает достаточно граждан России, а также лиц без гражданства, которым для въезда в РФ требуется только паспорт, большинству жителей нашей страны так просто границу не перейти. Чтобы поехать к родственникам или просто отдохнуть в России, необходимо заранее получить визу. Как это можно сделать, сколько это стоит, и кто несет ответственность, если во въезде откажут — узнала ”МК-Эстония”.
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ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongress Foto: Oleg Tesla

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Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать

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Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового председателя. Им стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую поддерживала канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет и ушедшая в отставку в ноябре.
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Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии

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Беспорядки и слезоточивый газ в Париже: задержаны сотни активистов

Pariisi kollaste vestide protest Foto: STEPHANE MAHE, REUTERS

В субботу во время акции протеста против политики президента Эмманюэля Макрона в Париже был задержан 481 человек, 211 из них арестованы. Полиция применила слезоточивый газ, сообщает Deutsche Welle.
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