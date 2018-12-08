ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночное убийство в Курессааре, беспорядки во Франции и съезд ОЛПЭ

Зимние праздники — близятся! Подарит ли нам погода рождественское настроение?

фото иллюстративное Foto: Kenno Soo

Читайте, что нас ждет в погодном плане в ближайшее время.

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ВИДЕО: Невероятно! Эстонский певец Уку Сувисте прошел в четвертьфинал российского шоу “Голос”

Eesti Laul 2019 poolfinalistide tutvustamine Foto: DELFI

Вчера состоялся очередной тур российского шоу “Голос”, в котором певец Уку Сувисте вышел в четвертьфинал!

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СМИ: в преддверии акции ”желтых жилетов” в Париже задержали 278 человек

Pariisi kollaste vestide protest Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT, AFP

Утром 8 декабря перед началом протеста ”желтых жилетов” в Париже полиция проводит превентивные задержания возможных участников акции. Об этом пишет французская газета Le Figaro.

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Не та виза — получишь штраф. В чем отличие различных виз в Россию и где их выгодно оформлять

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso

Несмотря на то, что в Эстонии проживает достаточно граждан России, а также лиц без гражданства, которым для въезда в РФ требуется только паспорт, большинству жителей нашей страны так просто границу не перейти. Чтобы поехать к родственникам или просто отдохнуть в России, необходимо заранее получить визу. Как это можно сделать, сколько это стоит, и кто несет ответственность, если во въезде откажут — узнала ”МК-Эстония”.

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ФОТО: В Таллинне под охраной проходит очередной съезд ОЛПЭ

Eestimaa Ühendatud Vasakpartei kongress Foto: Oleg Tesla

ТОП Не храните яйца на дверце холодильника, или Ошибки, которые мы чаще всего совершаем на кухне Интересные факты о привычных вещах Не та виза — получишь штраф. В чем отличие различных виз в Россию и где их выгодно оформлять Литва первой в мире ввела санкции против России из-за кризиса в Керченском проливе

Сегодня, 8 декабря, в Tallink Spa & Conference Hotell проходит очередной съезд Объединенной левой партии Эстонии.

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СРАВНЕНИЕ ЦЕН: Праздники не за горами — пора задуматься о елке! Смотрите, где самые дешевые живые ели

Foto: Unsplash

Рождество, Новый год и православное Рождество уже совсем скоро. Если вы предпочитаете искусственным елкам живые, то это сравнение цен поможет вам сделать выбор. Или же вместо елки в этом году стоит купить пихту?

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ВИДЕО: Члены ОЛПЭ проголосовали за исключение из правления партии Русакова, Блинцовой и Сухорослова, но что-то пошло не так

Члены Объединенной левой партии Эстонии вывели из правления партии трех членов — Мстислава Русакова, Алису Блинцову и Дмитрия Сухорослова.

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Ангелу Меркель во главе правящей партии Германии сменила Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Кто она и чего от нее ждать

Angela Merkel Foto: DARRIN ZAMMIT LUPI, REUTERS

Правящая партия Германии, Христианско-демократический союз (ХДС), избрала нового председателя. Им стала 56-летняя Аннегрет Крамп-Карренбауэр, которую поддерживала канцлер Ангела Меркель, руководившая партией 18 лет и ушедшая в отставку в ноябре.

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Департамент объявил опасными второстепенные дороги в Южной Эстонии