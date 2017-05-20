ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночь музеев, Майский забег и Дни Каламая

Сегодняшний день был полон новостей культуры и спорта.
20 мая по всей Эстонии проходит "Ночь музеев", когда большинство музеев работает бесплатно и до позднего вечера. Также сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин. А в Каламая прошли… Дни Каламая!
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Келли Сильдару признана лучшей молодой спортсменкой Европы!
15-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару стала лауреатом приза Европейского олимпийского комитета имени Петра Нуровского для лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта.
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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ошибки, спешка и жесткая экономия. Как строился крупнейший район города — Ласнамяэ
В 1977 и 1978 годах началось строительство самого большого района Таллинна — Ласнамяэ. Тогда журнал ”Молодость” писал, что столь стремительного развития столица еще не видела.
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ФОТО читателя Delfi: Прогулка по столице в День музеев
Обожаю День музеев 18 мая каждого года. Заранее готовлюсь и планирую посетить один из них. В этом году посетил несколько музеев в Старом городе.
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Ловите момент! На выходных в Эстонии — прекрасная летняя погода
Читайте прогноз от pogoda.ee и выбирайтесь на природу!
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На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП: есть пострадавшие
В Ида-Вирумаа в рамках учений "Весенний шторм" в пятницу произошло ДТП с участием бронемашины. Транспортное средство вылетело с дороги, передает rus.err.ee.
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ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как прошел юбилейный Майский забег SEB
Сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин.
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Действующий президент Ирана Роухани переизбран на второй срок
Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок по итогам выборов, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.
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Владимир Свет: нужно уметь принимать другие точки зрения
Советник канцлера права Владимир Свет на своем опыте убедился в том, что к ошибкам в эстонском языке все относятся спокойно, а работа юриста гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.
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Инцидент на ”Весеннем шторме”: из-за неправильного обращения с горелкой солдат получил ожоги
Вчера днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой.
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На работе или дома? Смотрите, какая сейчас погода в разных уголках Эстонии
А еще лучше — выходите на улицу и все сами узнаете!
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ФОТО DELFI: Дни Каламая: прекрасная погода, живая музыка и милые безделушки в “гнезде хипстеров”
Сегодняшняя погода просто создана для того, чтобы посетить Дни Каламая.
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ФОТО и ВИДЕО: Российские хоккеисты проиграли полуфинал Канаде
Первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Родоначальники хоккея одержали в Кельне волевую победу над Россией - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.
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Не справляешься с ребенком? Скинь проблему на спецпедагога!
У вас повышенная стрессоустойчивость и вы готовы работать в эмоционально заряженной среде? Ваша задача — способствовать развитию клиента и его вливанию в общество, а также заботиться о его жизни и здоровье за 3-4 евро (брутто) в час. Должность называется ”опорное лицо для ребёнка с особыми потребностями”. Ну как, вы уже согласны?
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За незнание закона и правил общения с инспекторами можно получить на рыбалке штраф и оказаться в наручниках
Весенние ограничения на ловлю рыбы в водоемах Эстонии уже вступили в силу, и за их нарушение можно получить штраф. Но стоит помнить, что ограничения действуют не только на количество рыбы, но и на приспособления, которыми производится вылов.
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ФОТО: Вот это ажиотаж! Смотрите, какая очередь выстроилась к центру “Энергия”
20 мая по всей Эстонии проходит “Ночь музеев”, когда большинство музеев работает бесплатно и до позднего вечера. Судя по очереди, которая выстроилась в познавательный центр “Энергия”, эта акция проходит успешно. Смотрите фото!
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