ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Ночь музеев, Майский забег и Дни Каламая

Сегодняшний день был полон новостей культуры и спорта.

20 мая по всей Эстонии проходит "Ночь музеев", когда большинство музеев работает бесплатно и до позднего вечера. Также сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин. А в Каламая прошли… Дни Каламая!

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Келли Сильдару признана лучшей молодой спортсменкой Европы!

Kahekordne juunioride maailmameister Kelly Sildaru Foto: Karli Saul

15-летняя эстонская фристайлистка Келли Сильдару стала лауреатом приза Европейского олимпийского комитета имени Петра Нуровского для лучшего молодого спортсмена Европы в зимних видах спорта.

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АРХИВНЫЕ ФОТО: Ошибки, спешка и жесткая экономия. Как строился крупнейший район города — Ласнамяэ

Foto: Eesti Arhitektuurimuuseum

В 1977 и 1978 годах началось строительство самого большого района Таллинна — Ласнамяэ. Тогда журнал ”Молодость” писал, что столь стремительного развития столица еще не видела.

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ФОТО читателя Delfi: Прогулка по столице в День музеев

Рекламные проспекты

Обожаю День музеев 18 мая каждого года. Заранее готовлюсь и планирую посетить один из них. В этом году посетил несколько музеев в Старом городе.

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Ловите момент! На выходных в Эстонии — прекрасная летняя погода

фото иллюстративное Foto: Antonio Guillen Fernández, PantherMedia / Antonio Guillen Fernández

Читайте прогноз от pogoda.ee и выбирайтесь на природу!

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На учениях "Весенний шторм" произошло еще одно ДТП: есть пострадавшие

Kevadtorm 2017 Ida-Virumaa Foto: Sergei Stepanov, NPA

В Ида-Вирумаа в рамках учений "Весенний шторм" в пятницу произошло ДТП с участием бронемашины. Транспортное средство вылетело с дороги, передает rus.err.ee.

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ФОТО DELFI: Бегом марш! Смотрите, как прошел юбилейный Майский забег SEB

30. SEB Maijooks Foto: Priit Simson

Сегодня на Певческом поле прошло традиционное весеннее спортивное мероприятие — 30-й Майский забег SEB, в котором приняли участие более 15 000 женщин.

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Действующий президент Ирана Роухани переизбран на второй срок

Hassan Rouhani Foto: HOANG DINH NAM, AFP/Scanpix

Действующий президент Ирана Хасан Роухани переизбран на второй срок по итогам выборов, передает Gazeta.ru со ссылкой на Reuters.

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Владимир Свет: нужно уметь принимать другие точки зрения

Советник канцлера права Владимир Свет на своем опыте убедился в том, что к ошибкам в эстонском языке все относятся спокойно, а работа юриста гораздо интереснее, чем кажется на первый взгляд.

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Инцидент на ”Весеннем шторме”: из-за неправильного обращения с горелкой солдат получил ожоги

Sergei Stepanov

Вчера днем на учениях ”Весенний шторм” один из его участников получил сильные ожоги ввиду неправильного обращения со спиртовой горелкой.

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На работе или дома? Смотрите, какая сейчас погода в разных уголках Эстонии

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso

А еще лучше — выходите на улицу и все сами узнаете!

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ФОТО DELFI: Дни Каламая: прекрасная погода, живая музыка и милые безделушки в “гнезде хипстеров”

Kalamaja päevad 2017 Foto: Karli Saul

Сегодняшняя погода просто создана для того, чтобы посетить Дни Каламая.

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ФОТО и ВИДЕО: Российские хоккеисты проиграли полуфинал Канаде

Jäähoki Venemaa vs Kanada Foto: Wolfgang Rattay, Reuters

Первым полуфиналистом чемпионата мира по хоккею стала сборная Канады. Родоначальники хоккея одержали в Кельне волевую победу над Россией - 4:2 (0:0, 0:2, 4:0). Портал Delfi вел текстовую онлайн-трансляцию этого поединка.

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Не справляешься с ребенком? Скинь проблему на спецпедагога!

фото иллюстративное Foto: Päevaleht/Pressifoto

У вас повышенная стрессоустойчивость и вы готовы работать в эмоционально заряженной среде? Ваша задача — способствовать развитию клиента и его вливанию в общество, а также заботиться о его жизни и здоровье за 3-4 евро (брутто) в час. Должность называется ”опорное лицо для ребёнка с особыми потребностями”. Ну как, вы уже согласны?

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За незнание закона и правил общения с инспекторами можно получить на рыбалке штраф и оказаться в наручниках

Весенние ограничения на ловлю рыбы в водоемах Эстонии уже вступили в силу, и за их нарушение можно получить штраф. Но стоит помнить, что ограничения действуют не только на количество рыбы, но и на приспособления, которыми производится вылов.

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ФОТО: Вот это ажиотаж! Смотрите, какая очередь выстроилась к центру “Энергия”

Energiakesuse muuseumiöö Foto: Karli Saul

20 мая по всей Эстонии проходит “Ночь музеев”, когда большинство музеев работает бесплатно и до позднего вечера. Судя по очереди, которая выстроилась в познавательный центр “Энергия”, эта акция проходит успешно. Смотрите фото!

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