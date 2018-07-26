26.07.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Невероятные приключения” украинцев в Эстонии, ремонт Монумента Свободы (опять!) и покрытая мраком зарплата Бородича

 (5)
rus.delfi.ee
EST 1
Vabadussõja võidusammas
Vabadussõja võidusammasFoto: Ahto Sooaru

Читайте наш ежедневный дайджест! Самое важное и интересное:

Illustratsioon: Gerti Saaler

"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают (237)

Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.

RUS Delfi 1 ч
Jean-Claude Juncker
Jean-Claude JunckerFoto: PATRICK HERTZOG, AFP/Scanpix

Торговая война отменяется: США и Евросоюз договорились о торговле (25)

США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле, заявил в среду Дональд Трамп после встречи с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

ФОТО: Монумент Свободы вновь ремонтируется: работы продлятся до конца октября (115)

Riigi Kinnisvara AS производит ремонт монумента Свободы на площади Вабадузе в Таллинне.

RUS Delfi 1 ч
Sünoptik Taimi Paljak ennustab, et kui Maaleht neljapäeval ilmub, on ehk kuumahoiatus juba üleval, sest reedest alates on tõenäoliselt kuuma üle 30 kraadi laialdaselt.Sven Arbet

Настоящее пекло еще впереди! Синоптик не исключает, что в Эстонии может быть объявлено температурное предупреждение (94)

Ведущий синоптик метеослужбы Тайми Пальяк сказала в интервью Maaleht, что последние недели ее только и спрашивают о том, почему так жарко.

RUS Delfi 1 ч
Arheoloogilised väljakaevamised Pärnu maanteel Tallinnas
Arheoloogilised väljakaevamised Pärnu maanteel TallinnasFoto: Andres Putting

ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище (26)

В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.

RUS Delfi 1 ч
Foto: Andres Putting

ФОТО: На площади Вабадузе грузовик въехал в остановку: на место прибыли медики (19)

Сегодня во второй половине дня на площади Вабадузе грузовик врезался в автобусную остановку.

RUS Delfi 1 ч
Yandeks takso
Yandeks taksoFoto: Jaanus Lensment

ЭКСПЕРИМЕНТ: Taxify, Uber и "Яндекс.Такси" — кто отвезет в пункт назначения быстрее и дешевле? (31)

Эксперимент Eesti Ekspress показал, что пришедшая весной на таллиннский рынок такси и переманивающая водителей и клиентов фирма "Яндекс.Такси" уступила конкурентам.

RUS Delfi 1 ч
Vabariigi valitsuse Pressikonverents 24.11.2016
Foto: Karli Saul

Анвельт о министре, который займет кресло Пало: он должен быть гражданином Эстонии и вменяемым (94)

На сегодняшней пресс-конференции Юри Ратас и Андрес Анвельт дали понять, что у Евгения Осиновского в вопросе поиска замены Урве Пало развязаны руки.

RUS Delfi 1 ч
Margus Tsahkna
Margus TsahknaFoto: Ilmar Saabas

Прошел слух: Маргус Цахкна подумывает над присоединением к Eesti 200 (22)

Delfi получил несколько сообщений о том, что Маргус Цахкна может рассматривать объединение с движением Eesti 200.

RUS Delfi 1 ч

ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Какой холодец не стыдно назвать достоянием Эстонии, а какой не стоит даже пробовать? (9)

В июне в регистр культурного наследия Эстонии вошел холодец. Мы решили сравнить несколько самых популярных марок холодцов, чтобы решить, какой из них действительно не стыдно назвать достоянием Эстонии.

Бублик 1 ч
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamine
EKRE 2017. aasta Tallinna kohalike omavalimiste programmi tutvusamineFoto: Hendrik Osula

Цахкна назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом”. Хельме парирует (28)

Вчера Маргус Цахна в своем мнении в Eesti Päevaleht назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом” и сказал, что его высказывания играют на руку, скорее Путину, чем Эстонии.

RUS Delfi 1 ч
Shutterstock

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно (43)

Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.

RUS Delfi 1 ч
В зоопарке летом жарко. Июль 2018. Фото автора.
фото иллюстративное

О погоде в пятницу: сжалится ли нам нами природа хоть чуть-чуть? (4)

Нет! Будет жарить и далее, обещает pogoda.ee.

Погода 1 ч
Читайте также:
Оставить комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя комментарий, вы соглашаетесь с правилами
Транслит
Читать комментарии Читать комментарии

TOP НОВОСТИ



Дату ратификации договора о границе между Эстонией и Россией могут назвать в ближайшем будущем

26.07.2018
Делегация российских парламентариев может посетить Эстонию уже этой осенью, а в ближайшем будущем может быть названа и дата ратификации договора о границе между Эстонией и Россией, заявил председатель комитета по международным делам Госдумы Леонид Слуцкий.
Подробнее



КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Обзор лучших парков приключений в Эстонии
Парк приключений – это не просто место, где можно лазать, но и прекрасная возможность интересно провести время с друзьями и с коллегами. И почему бы не выбрать один из перечисленных ниже парков для проведения командного обучения или празднования дня рождения – возможностей хватает.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ


Как сохранить внешний вид своего смартфона?

26.07.2018
Новые современные смартфоны — это персональные устройства, в которых зачастую кроется вся жизнь — от всех необходимых контактов и нужных для работы файлов до личных фото, воспоминаний и заметок. Если вы хотите уберечь дорогой смартфон от разрушения, имеет смысл защитить его с первого дня использования. Руководитель магазина впечатлений Samsung Диана Мерзина делится советами о том, с установкой каких средств защиты справится любой человек самостоятельно, а какую работу следует оставить профессионалам.
Подробнее

Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно

26.07.2018
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
Подробнее

Meeste käekell Daniel Wellington DW00100004
159,- €
-15% Meeste käekell Police ELAPID PL.14542JS/02
169,- €
143,65 €
-15% Meeste käekell Police ESQUIRE X PL.15142JSB/61
139,- €
118,15 €
-15% Meeste käekell Police BUSHMASTER PL.14638XSTU/61M
219,- €
186,15 €
-7% Meeste käekell Aegaon Tabula Rasa Silver Automatic
499,- €
464,07 €
-15% Meeste käekell Police CONTACT PL.14537JSU/02A
189,- €
160,65 €

КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ

Как определить надежность работодателя?
Современные трудовые отношения предоставляют возможность выбора уже не предприятию, а кандидату. Для того, чтобы соискатель предпочёл именно это рабочее место, хороший работодатель должен соответствовать множеству ожиданий. Прежде всего, предприятие должно обеспечить его работой и стабильным доходом, который предложил бы работнику чувство уверенности в отношении будущего.
Подробнее
КОНТЕНТ-МАРКЕТИНГ



В России могут закрыться все визовые центры

26.07.2018
Это случится в случае принятия поправок в закон "О порядке выезда и въезда в РФ". Новые условия аккредитации будут столь строгими, что их не выполнит ни один из визовых центров, считают в Российском союзе туриндустрии.
Подробнее



Пожить, как в сказке — всего за 45 евро/ ночь

26.07.2018
Прочувствовать атмосферу Старого города изнутри, остановившись в уютной колоритной квартире, рассчитанной на двух человек. Необычный старинный интерьер, уют домашнего очага, близость Ратушной площади и других достопримечательностей Таллинна — вот что выделяет эту квартиру среди других, сдающихся внаем посуточно.
Подробнее