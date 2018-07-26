ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: ”Невероятные приключения” украинцев в Эстонии, ремонт Монумента Свободы (опять!) и покрытая мраком зарплата Бородича

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"Вас отвезут в лес и пристрелят": в Эстонии украинцев заставляют работать сверхурочно, не платят им зарплату и угрожают (240)
Легально работающие в Эстонии украинцы, несмотря на документы, сталкиваются с невыплаченной зарплатой, двойной нагрузкой и угрозами работодателей, пишет Eesti Päevaleht.
Торговая война отменяется: США и Евросоюз договорились о торговле (26)
США и Евросоюз договорились работать вместе с целью устранения барьеров в торговле, заявил в среду Дональд Трамп после встречи с главой Европейской комиссии Жаном-Клодом Юнкером.
ФОТО: Монумент Свободы вновь ремонтируется: работы продлятся до конца октября (120)
Riigi Kinnisvara AS производит ремонт монумента Свободы на площади Вабадузе в Таллинне.
Настоящее пекло еще впереди! Синоптик не исключает, что в Эстонии может быть объявлено температурное предупреждение (94)
Ведущий синоптик метеослужбы Тайми Пальяк сказала в интервью Maaleht, что последние недели ее только и спрашивают о том, почему так жарко.
ФОТО и ВИДЕО: У Пярнуского шоссе в Таллинне в ходе раскопок обнаружили шведское гарнизонное кладбище (27)
В Таллинне на Пярнуском шоссе в ходе археологических раскопок обнаружилось кладбище времен шведского владычества, относящееся к 17 веку и началу 18 века, которое, очевидно, принадлежало местному гарнизону.
ФОТО: На площади Вабадузе грузовик въехал в остановку: на место прибыли медики (20)
Сегодня во второй половине дня на площади Вабадузе грузовик врезался в автобусную остановку.
ЭКСПЕРИМЕНТ: Taxify, Uber и "Яндекс.Такси" — кто отвезет в пункт назначения быстрее и дешевле? (31)
Эксперимент Eesti Ekspress показал, что пришедшая весной на таллиннский рынок такси и переманивающая водителей и клиентов фирма "Яндекс.Такси" уступила конкурентам.
Анвельт о министре, который займет кресло Пало: он должен быть гражданином Эстонии и вменяемым (99)
На сегодняшней пресс-конференции Юри Ратас и Андрес Анвельт дали понять, что у Евгения Осиновского в вопросе поиска замены Урве Пало развязаны руки.
Прошел слух: Маргус Цахкна подумывает над присоединением к Eesti 200 (22)
Delfi получил несколько сообщений о том, что Маргус Цахкна может рассматривать объединение с движением Eesti 200.
ЭКСПЕРИМЕНТ DELFI: Какой холодец не стыдно назвать достоянием Эстонии, а какой не стоит даже пробовать? (10)
В июне в регистр культурного наследия Эстонии вошел холодец. Мы решили сравнить несколько самых популярных марок холодцов, чтобы решить, какой из них действительно не стыдно назвать достоянием Эстонии.
Цахкна назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом”. Хельме парирует (31)
Вчера Маргус Цахна в своем мнении в Eesti Päevaleht назвал Марта Хельме ”полезным для России идиотом” и сказал, что его высказывания играют на руку, скорее Путину, чем Эстонии.
Семья больного раком ребенка собирает деньги на лечение, которое предоставляется бесплатно (80)
Семья десятилетней девочки из Маарду, у которой диагностирован рак мозга, собирает деньги. Сколько денег собрано и куда они потрачены, никто не знает. Детская больница и организации, занимающиеся помощью онкобольным, говорят, что на лечение этих денег не тратилось, пишет Eesti Ekspress.
О погоде в пятницу: сжалится ли нам нами природа хоть чуть-чуть? (11)
Нет! Будет жарить и далее, обещает pogoda.ee.