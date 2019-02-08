ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятные истории о криминальных авторитетах, извергах, ”серьезных чеченцах” и прочих интересных личностях

Госпрокуратура подозревает Павла Гаммера, известного по ресторанному бизнесу, и Ахмеда Оздоева, считающегося главой преступного мира Эстонии, в вымогательстве в особо крупном размере.

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ВИДЕО: На территории болота Пяэскюла найдено 44 крупнокалиберных снаряда

В конце января саперы Спасательного департамента и Сил обороны откопали на территории болота Пяэскюла 44 крупнокалиберных снаряда времен Второй мировой войны.

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Что объединяет взяточника, наркоторговца, драчуна и педофила? Центристская партия

Valitaval ametikohal on olnud pistisevõtja, kuriteole kihutajad, omastaja ja võõra vara enda kasuks pööraja. Pärast kuriteo sooritamist on nad Keskerakonda jäänud. Illustratsioon: Toom Tragel

Принятый в октябре 2018 года устав Центристской партии не позволяет ей принимать в свои ряды имеющих действующее уголовное наказание людей. В понимании закона о регистре уголовных наказаний наказание действует еще от года до пяти лет после его окончания, пишет Eesti Päevaleht.

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СМИ: Третий участник покушения на Скрипалей уже применял ”Новичок” раньше. Он пытался отравить болгарского торговца оружием

Foto: Andrew Matthews, PA Wire/PA Images

Издание The Insider и группа Bellingcat выпустили совместное расследование про третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — предполагаемого сотрудника российской разведки Сергея Федотова. В нем утверждается, что Федотов за несколько лет до покушения на Скрипалей пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса ”Новичок”, пишет "Медуза".

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ВИДЕО: Спасло лишь чудо! Дети съезжают на санках с горки прямо на дорогу

Sotsiaalmeedia

ТОП Криминальная история: пропажа 23 млн "русских долларов", кыргызский банкир, эстонский полицейский и "серьезные чеченцы", долгов не прощающие В Таллинне автомобиль сбил переходившего вместе с отцом дорогу трехлетнего мальчика Выбросившие из окна собачку и избившие битой ее хозяйку изверги задержаны. Им грозит до года тюрьмы

Читатель Delfi из Пярну опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как два ребенка едут на санках с горки прямо под колеса автомобиля. Водитель тормозит и транспортное средство останавливается всего в метре от ребят.

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ФОТО: Полицейские обнаружили в снегу жалобно мяукавшего котенка, нуждавшегося в помощи

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Вчера полицейские обнаружили в сугробе возле магазина в волости Камбья котенка, который жалобно мяукал и явно нуждался в помощи.

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Расследование всколыхнувшего Эстонию дела о сутенерстве закончено: ”ни одна из сторон не гордится тем, что сделала”

Foto: Fotokollaaž

Расследование сутенерского скандала, всколыхнувшего эстонский мир модельного бизнеса, закончилось. Обвинение никому предъявлено не было, пишет Eesti Päevaleht.

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Выбросившие из окна собачку и избившие битой ее хозяйку изверги задержаны. Им грозит до года тюрьмы

Pekingi paleekoer Stefani, kes visati kortermaja aknast alla Facebook

Как минимум одного из мужчин обвиняют также в насилии против хозяйки собаки. Он избил женщину битой до потери сознания, а его приятель вышвырнул ее любимицу из окна пятого этажа.

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ИНТЕРАКТИВНЫЙ ГРАФИК: Сколько выпало снега в разных уголках Эстонии и где самые высокие сугробы

Sulailmade ja lume tihedamaks vajumise tõttu praegu hanged palju madalamad kui alla sadanud lume hulk Ats Nukki

В этом году снега в Эстонии довольно много. Тем не менее, осадки распределились по стране неравномерно.

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Прогноз погоды на выходные — удручающ и пессимистичен

Vihm Foto: Anna Aurelia Minev

Вот такой вот прогноз от pogoda.ee.

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”Автоматом выбора” Delfi воспользовались 66 000 раз. Как распределились результаты?