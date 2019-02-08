ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятные истории о криминальных авторитетах, извергах, ”серьезных чеченцах” и прочих интересных личностях(2)
Итак, подведем же итоги пятницы.
Итак, подведем же итоги пятницы.
За месяц до выборов — цели партий смещены, а фокус — еще не найден.
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В Москве умер народный артист России Сергей Юрский, сообщила пресс-служба театра Моссовета.
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Госпрокуратура подозревает Павла Гаммера, известного по ресторанному бизнесу, и Ахмеда Оздоева, считающегося главой преступного мира Эстонии, в вымогательстве в особо крупном размере.
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В конце января саперы Спасательного департамента и Сил обороны откопали на территории болота Пяэскюла 44 крупнокалиберных снаряда времен Второй мировой войны.
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Принятый в октябре 2018 года устав Центристской партии не позволяет ей принимать в свои ряды имеющих действующее уголовное наказание людей. В понимании закона о регистре уголовных наказаний наказание действует еще от года до пяти лет после его окончания, пишет Eesti Päevaleht.
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Издание The Insider и группа Bellingcat выпустили совместное расследование про третьего подозреваемого в отравлении Скрипалей — предполагаемого сотрудника российской разведки Сергея Федотова. В нем утверждается, что Федотов за несколько лет до покушения на Скрипалей пытался отравить болгарского предпринимателя Емельяна Гебрева с помощью ядовитого вещества класса ”Новичок”, пишет "Медуза".
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Читатель Delfi из Пярну опубликовал в соцсетях видео, на котором видно, как два ребенка едут на санках с горки прямо под колеса автомобиля. Водитель тормозит и транспортное средство останавливается всего в метре от ребят.
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Вчера полицейские обнаружили в сугробе возле магазина в волости Камбья котенка, который жалобно мяукал и явно нуждался в помощи.
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Расследование сутенерского скандала, всколыхнувшего эстонский мир модельного бизнеса, закончилось. Обвинение никому предъявлено не было, пишет Eesti Päevaleht.
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Как минимум одного из мужчин обвиняют также в насилии против хозяйки собаки. Он избил женщину битой до потери сознания, а его приятель вышвырнул ее любимицу из окна пятого этажа.
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В этом году снега в Эстонии довольно много. Тем не менее, осадки распределились по стране неравномерно.
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Вот такой вот прогноз от pogoda.ee.
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К настоящему моменту ”автоматом выбора” на эстонском языке воспользовались 66 000 раз. Смотрите, как распределились результаты! Они основаны на уникальных пользователях.
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