ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятно большая новая зарплата Бородича, ужасный мор рыбы на Чудском и потоп в Таллинне

Денис Бородич, возглавивший муниципальное транспортное предприятие, поразил всю Эстонию умопомрачительно большой зарплатой. Другим неприятным открытием для эстоноземельцев стало то, что рыба на Чудском озере не выдерживает установившейся жары, мрет в ужасных количествах, оказывается на берегу и распространяет жуткий запах. А вот ливень в Таллинне многих порадовал, хотя и создал затопления местами.
Премьер-министр — о счастливых и тяжелых периодах жизни, самой большой мечте, отношениях с Сависааром и врагах
2 июля премьер-министр Юри Ратас отметил свое 40-летие. Его карьера поистине головокружительна. И ему, по сути, еще в юном возрасте удалось сделать то, о чем мечтали более зрелые политики. А ведь незадолго до успеха он на полном серьезе думал вообще уйти из политики. О семье, жене, интересах и увлечениях, о мечтах и том, как в юности мыл машины, Юри Ратас и рассказал в эксклюзивном интервью ”МК-Эстонии”.
Loe edasi…
На East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу Ольге Бузовой сделали предложение