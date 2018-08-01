ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятно большая новая зарплата Бородича, ужасный мор рыбы на Чудском и потоп в Таллинне

28 июля ежегодный фестиваль East Beach Fest 2018 снова взорвал пляж в Нарва-Йыесуу. В этом году главным гостем фестиваля стала российская певица и звезда реалити Ольга Бузова. Также публику порадовали своими песнями группа Chi-lli, Maruv, Зомб, ParaTain,Tandem Bit+, Dj Toksy, Dmitri Varest и John Candy.

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Зарплата Бородича в качестве главы TLT будет больше, чем у президента и премьера

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

ТОП Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай ФОТО и ВИДЕО: На смену жаре пришли дожди и грозы: Таллинн начинает затапливать! прогноз на неделю Эстония не впустила шестерых граждан Украины

Зарплата Дениса Бородича, который с 1 августа стал председателем правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), составляет 6500 евро. Это больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).

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ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.

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Президент Каталонии опубликовал в Twitter фейковую фотографию Керсти Кальюлайд

Foto: Ekraanitõmmis

Президент Каталонии Ким Торра опубликовал в Twitter поддельную фотографию Керсти Кальюлайд, благодаря которой создается впечатление, будто Кальюлайд требует освобождения политзаключенных Каталонии.

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Эстония не впустила шестерых граждан Украины