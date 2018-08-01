01.08.2018, 21:50

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятно большая новая зарплата Бородича, ужасный мор рыбы на Чудском и потоп в Таллинне

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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятно большая новая зарплата Бородича, ужасный мор рыбы на Чудском и потоп в Таллинне
Surnud kalad kallaste rannasEkspress Meedia

Денис Бородич, возглавивший муниципальное транспортное предприятие, поразил всю Эстонию умопомрачительно большой зарплатой. Другим неприятным открытием для эстоноземельцев стало то, что рыба на Чудском озере не выдерживает установившейся жары, мрет в ужасных количествах, оказывается на берегу и распространяет жуткий запах. А вот ливень в Таллинне многих порадовал, хотя и создал затопления местами.

Премьер-министр — о счастливых и тяжелых периодах жизни, самой большой мечте, отношениях с Сависааром и врагах

Jüri Ratas Foto: Tiit Blaat

2 июля премьер-министр Юри Ратас отметил свое 40-летие. Его карьера поистине головокружительна. И ему, по сути, еще в юном возрасте удалось сделать то, о чем мечтали более зрелые политики. А ведь незадолго до успеха он на полном серьезе думал вообще уйти из политики. О семье, жене, интересах и увлечениях, о мечтах и том, как в юности мыл машины, Юри Ратас и рассказал в эксклюзивном интервью ”МК-Эстонии”.
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На East Beach Fest в Нарва-Йыэсуу Ольге Бузовой сделали предложение

Erakogu

28 июля ежегодный фестиваль East Beach Fest 2018 снова взорвал пляж в Нарва-Йыесуу. В этом году главным гостем фестиваля стала российская певица и звезда реалити Ольга Бузова. Также публику порадовали своими песнями группа Chi-lli, Maruv, Зомб, ParaTain,Tandem Bit+, Dj Toksy, Dmitri Varest и John Candy.
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Зарплата Бородича в качестве главы TLT будет больше, чем у президента и премьера

Deniss Boroditš Foto: Andres Tarto

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Зарплата Дениса Бородича, который с 1 августа стал председателем правления Tallinna Linnatranspordi AS (TLT), составляет 6500 евро. Это больше, чем у президента и премьер-министра (5200 евро).
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ВИДЕО DELFI | Сериал ”Ласнагорск” о русских в Эстонии снимается с прицелом на экспорт

Delfi уже сообщал о том, что в Таллинне начались съемки первого отечественного телесериала на русском языке. Нашей съемочной группе удалось попасть на площадку, чтобы своими глазами увидеть, как рождается будущий хит. Мы пообщались как с создателями сериала, так и с исполнителями главных ролей.
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Президент Каталонии опубликовал в Twitter фейковую фотографию Керсти Кальюлайд

Foto: Ekraanitõmmis

Президент Каталонии Ким Торра опубликовал в Twitter поддельную фотографию Керсти Кальюлайд, благодаря которой создается впечатление, будто Кальюлайд требует освобождения политзаключенных Каталонии.
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Эстония не впустила шестерых граждан Украины

Foto: Taavi Sepp

Прибывших в Таллинн из Киева граждан Украины не пустили в страну и развернули прямо в аэропорту.
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Преступления, о которых страна помнит до сих пор. Поймать особо опасного серийного насильника помог случай

ERITI OHTLIK VÄGISTAJA: Loppis näoga Eero Pesur pärast kinni võtmist. Politsei foto

Для Ээро Песура, охотившегося за возвращающимися из ночных клубов девушками, расследование двух случаев изнасилования закончилось предъявлением подозрения по пяти эпизодам. Мужчина оказался за решеткой на восемь лет, пишет Eesti Ekspress.
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ФОТО: Такой ”орды рыбьих трупов” на Чудском озере раньше не было: запах распространяется по всей округе

Surnud kalad kallaste rannas Foto: Argo Ingver

Вся прибрежная зона Чудского озера полна погибших рыб. Несмотря на то, что к настоящему моменту некоторые пляжи (например, Калласте) отчищены, соответствующий запах стоит до сих пор.
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Две женщины, три собаки и младенец оказались на жаре посреди дороги в сломанной машине: помогла лишь одна мастерская

Facebook

В соцсетях распространяется пост, автор которого выражает сердечную благодарность работникам авторемонтной мастерской, которые помогли ей, ее подруге, трем собакам и младенцу в безвыходной ситуации.
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ФОТО и ВИДЕО: На смену жаре пришли дожди и грозы: Таллинн начинает затапливать!

Сегодня сильная жара сменилась тучами и ливнем. Кое-где замечена и гроза.
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Генконсул РФ в Нарве: среди поступающих в ВУЗы РФ в рамках квот есть и этнические эстонцы, а школьникам бесплатные визы оформить несложно

Foto: Roman Vikulov, Delfi

Генеральный консул Российской Федерации в Нарве Юрий Грибков сообщил, что желания эстонских детей посетить ”Эрмитаж” и Большой драматический театр недостаточно для того, чтобы получить бесплатную визу в рамках культурного обмена. Также он рассказал о том, среди тех, кто будет получать высшее образование в России в рамках квот для иностранцев есть и этнические эстонцы.
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ФОТО: В Ярвамаа произошла авария с участием автобуса, легкового автомобиля и комбайна

Järvamaal põrkasid kokku sõiduauto, kombain ja buss Foto: Kenno Soo

Сегодня в 16.16 полиция получила сообщение о том, что в Ярвамаа, на шоссе Ильмавере-Вильянди, рядом с Эйствере, произошло ДТП: столкнулись автобус, легковой автомобиль и комбайн. Есть информация о пострадавшем.
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ЗАПИСЬ С ВИДЕОРЕГИСТРАТОРА И ФОТО: В Таллинне такси столкнулось с частным автомобилем. Пострадали девочка и мужчина

Avarii Kalamehe tänaval Foto: Andres Putting

Авария произошла на перекрестке Меривялья и Рандвере. Пресс-представитель полиции проинформировал Delfi, что два человека пострадали.
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В Эстонии новый всплеск интереса к "чудо-лекарству" MMS: всему виной передача известного телеведущего

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Спустя три года после того, как вспыхнул скандал с MMS (диоксидом хлора), интересующихся чудодейственным лечением больше, чем когда-либо ранее, пишет Eesti Ekspress.
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятно большая новая зарплата Бородича, ужасный мор рыбы на Чудском и потоп в Таллинне

01.08.2018
Денис Бородич, возглавивший муниципальное транспортное предприятие, поразил всю Эстонию умопомрачительно большой зарплатой. Другим неприятным открытием для эстоноземельцев стало то, что рыба на Чудском озере не выдерживает установившейся жары, мрет в ужасных количествах, оказывается на берегу и распространяет жуткий запах. А вот ливень в Таллинне многих порадовал, хотя и создал затопления местами.
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