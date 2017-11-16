ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Невероятная находка хуторянина, застрявшие в аэропорту граждане Грузии и смерть старейшего жителя Эстонии

Итак, подведем итоги этого четверга.

В мае владелец хутора в Вильяндимаа в ходе сельскохозяйственных работ нашел странную вещицу. Оказалось, что это — запонка, относящаяся к среднему или раннему бронзовому веку (1500-750 век до н.э.).

14 ноября в Таллиннский аэрпорт прибыли трое граждан Грузии с целью навестить эстонских родственников, но были задержаны. Пробыв в аэропорту три дня, они все же вернулись на родину.

Кроме того, сегодня ушел из жизни старейший житель Эстонии, таллиннец Арвед Тамм. Ему было 107 лет.

История из жизни: как победить чиновников и обойти бюрократические препоны?

”В 2004 году я купил у одноклассницы участок земли в Какумяэ, — рассказывает житель Таллинна Владимир Хомышак. — Однако чиновники мне все эти годы чинят препятствия, в итоге за 13 лет мне так и не удалось на этом участке ничего построить. То одно нельзя, то другое!” Однако большинство препятствий мужчина уже преодолел, хотя на это ушли годы препирательств, много денег и нервов.

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ФОТО: На Хаапсалуском шоссе три машины оказались в кювете

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня утром на Хаапсалуском шоссе вблизи деревни Одулемма из-за скользкого дорожного покрытия три автомобиля вылетели в кювет. Два из них перевернулись.

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Доктор Клиники ТУ: все жители Эстонии должны хотя бы раз в жизни пройти тест на ВИЧ

На прошедшем вчера в Рийгикогу заседании круглого стола с участием экспертов в сфере борьбы с ВИЧ заведующий отделением инфекционных болезней Клиники Тартуского университета доктор Матти Майметс сказал, что в Эстонии число проходящих тест на ВИЧ увеличивается на 2000 человек в год, хотя должно увеличиваться на 20 000 человек. По его оценке, в Эстонии наблюдается эпидемия ВИЧ, государство должно признать это и принять принудительные меры по ее ликвидации.

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Крупнейшая инвестиция в истории Эстонии: Аувереская электростанция за 640 млн евро все еще не готова

Eesti Energia Foto: Priit Simson

Самая большая инвестиция в истории Эстонии — Аувереская электростанция Eesti Energia стоимостью 638 млн евро — должна была быть готова в 2015 году.

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Умер старейший житель Эстонии Арвед Тамм

6RS06JAN10Z024.JPG Foto: Rene Suurkaev

14 ноября, ушел из жизни старейший житель Эстонии, таллиннец Арвед Тамм. Ему было 107 лет, сообщает rus.err.ee со ссылкой на Menu.err.ee.

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Новоиспеченный вице-мэр Таллинна Зюлейха Измайлова — о конопле, смерти сестры, иве в Хааберсти и целях зеленых

Züleyxa Izmailova Foto: Hendrik Osula

Недавно ставшая вице мэром председатель Партии зеленых Зюлейха ”Зузу” Измайлова рассказала в интервью Eesti Päevaleht о сотрудничестве с центристами и первым опытом на новой должности, а также о смерти младшей сестры, конопле, Азербайджане и целях на будущее.

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Приехавшие в гости к эстонским родственникам граждане Грузии ”застряли” в аэропорту: погранохрана въезд запрещает

Pilt on illustreeriv Foto: Rauno Volmar

14 ноября в Таллиннский аэрпорт прибыли трое граждан Грузии с целью навестить эстонских родственников, но были задержаны.

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ФОТО: Хуторянин из Вильяндимаа нашел на картофельном поле уникальную запонку, которой 3500 лет

Foto: Kristiina Paavel

В мае владелец хутора Мяэлтоа в Вильяндимаа Герт Каллас в ходе сельскохозяйственных работ нашел странную вещицу. Он обратился в департамент охраны старины, и в ходе экспертизы выяснилось, что речь идет о декоративной пуговице, крепящейся к одежде или головному убору.

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Министр финансов: сейчас невозможно оценить реальное влияние роста акцизов

Riigieelarve teemaline pressikonverents Foto: Madis Veltman

На пресс-конференции правительства премьер-министр Юри Ратас подтвердил, что правительство не поддержало предложение оппозиции в лице Партии реформ об отмене поднятия алкогольного акциза. Министр финансов Тоомас Тынисте однако отметил, что акциз на алкоголь достиг потолка и продолжать в том же духе неразумно.

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Планы Европейского центробанка по предоставлению возможности заморозки вкладов: что это значит для Эстонии?

Европейский центральный банк призвал официально разрешить властям устанавливать запрет (мораторий) на приостановку выплат по вкладам в случае неплатежеспособности или вероятной неплатежеспособности банков, пишет Eesti Päevaleht.

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ФОТО: Водитель столичного автобуса 13 продолжает незаконно перекрывать переднюю дверь

Delfi lugeja foto

В марте ”МК-Эстония” писала, что водитель таллиннского автобуса 13 (Вяйке-Ыйсмяэ—Сели) занимался в автобусе самодеятельностью, перекрывая для пассажиров переднюю входную дверь. Читатель Delfi сообщил, что он до сих пор продолжает это делать. Управляющая автобусами данной линии фирма MRP Linna Liinid OÜ на запрос не ответила.

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Владелец сети магазинов: большинство торговцев нещадно обманывают клиентов

Einar Visnapuu. Foto: Anni Õnneleid

Владелец сети магазинов Alko1000 Эйнар Виснапуу говорит, что на самом деле не видит причин для сильного роста цен на продукты, поэтому все кроется скорее всего в банальном желании больших сетей заработать прибыль, пишет Maaleht.

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Погода в конце недели: расчехлять лыжи или зонт?

Правильный ответ — зонт! Читайте прогноз от pogoda.ee.

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ФОТО: С завтрашнего дня на Ратушной площади заработает рождественский рынок

Jõuluturu ettevalmistused Tallinna Raekoja platsil Foto: Hendrik Osula

17 ноября в 17:00 на Ратушной площади в Таллинне заработает рождественский рынок.

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На выходных сертификаты ID-карт можно будет обновить в торговых центрах

ID- kaardid Foto: Tiit Blaat

В ближайшие выходные Департамент полиции и погранохраны (PPA) откроет временные пункты для обновления сертификатов ID-карт в торговых центрах Таллинна, Нарвы, Тарту и Пярну.

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Пыхья-Таллинн поглотила тьма: в тысячах домохозяйств нет электричества

Ekraainitõmmis

В четверг вечером в столичном районе Пыхья-Таллинн произошло масштабное отключение электричество.

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ЭР100: Юбилейный год можно отметить более чем тысячей разных способов

Foto: Tanel Meos

В юбилейный год празднования дня рождения Эстонии пройдет более 1000 мероприятий по всей стране. До сотого дня рождения Эстонской Республики с сегодняшнего дня осталось ровно 100 дней.

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