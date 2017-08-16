ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Неуместная реклама EKRE и новые детали дела Сависаара

Плакат EKRE ”Дадим огня!” в Вильянди сочли неуместным, а Эдгар Сависаар вновь предстал перед судом. Анализ выявил, что открытие пункта обмена шприцов на Ситси является законным, а ласнамяэский "водитель с битой" подозревается в убийстве.
Анализ: открытие пункта обмена шприцов на Ситси является законным
Как следует из подготовленного по заказу Института развития здоровья (ИРЗ) независимого юридического анализа, открытие услуги снижения вреда в районе Пыхья-Таллин по адресу Ситси, 28 не противоречит цели использования помещения согласно строительного регистру, а поэтому является законным, сообщает институт посредством пресс-релиза.
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ФОТО: Куперьяновский батальон тестирует военную подготовку срочников
Вчера в Выру для прибывших в рамках июльского призыва срочников 2-й пехотной бригады Куперьяновского пехотного батальона началась двухдневная экзаменационная сессия.
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ФОТО: Суд продолжается: Сависаар просил Ашвани поддержать Центристскую партию
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Сегодня, в среду, в Харьюском уездном суде продолжается судебное заседание по делу Эдгара Сависаара.
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Инспекция труда переезжает в Мустамяэ
Таллиннские конторы Инспекции труда и комиссий по трудовым спорам начинают работу с 1 сентября по единому адресу ул. Мяэалусе (Mäealuse) 2/2 на территории научного городка Технопол (Tehnopol).
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В старом уличном бассейне в Кохтла-Ярве утонул пьяный мужчина
В среду в 8:05 в центр тревоги сообщили о том, что в Кохтла-Ярве в старом уличном бассейне было найдено тело мужчины, передает rus.err.ee.
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ФОТО: Плакат EKRE ”Дадим огня!” расположили перед школой Паалалинна, где ученик застрелил учительницу
Плакат Консервативной народной партии Эстонии со слоганом ”Дадим огня” расположили перед школой Паалалинна в Вильянди, где ученик застрелил учительницу немецкого языка.
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Яак Мадисон приносит извинения за неподобающий плакат и обещает его сменить
Заместитель председателя EKRE и первый номер в Вильянди Яак Мадисон признал, что его предвыборный плакат выглядит неуместно перед школой Паалалинна в Вильянди.
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Отказавшаяся говорить с клиентом на эстонском языке кассирша Maxima больше не работает в том магазине
Вчера достоянием общественности стала история о том, как кассир находящегося в центре Таллинна магазина Maxima отказалась обслуживать клиента на государственном языке. Сейчас стало известно, что женщина больше не работает в том магазине.
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Умерла актриса Вера Глаголева
Российская актриса Вера Глаголева скончалась в США на 62-м году жизни. Об этом в среду, 16 августа, со ссылкой на источник, близкий к семье актрисы, сообщает ”Московский комсомолец”.
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Nordea предоставил Росатому многомиллионный кредит: "а почему нет?"
В начале этой недели издание Svenska Dagbladet написало о том, что банк Nordea предоставил российскому производителю ядерного оружия Росатом (который, например, находится в черном списке инвестиционных фондов банка) кредит в размере как минимум 175 млн долларов.
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Ласнамяэский "водитель с битой" подозревается в убийстве
Урмас Эйнроос, летом 2016 года прославившийся на всю Эстонию тем, что угрожал в ласнамяэской канаве водителю автомобиля битой, задержан по подозрению в убийстве своей сожительницы.
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Издание: что делал депутат Рийгикогу на месте убийства в Маарду
Весной депутат Рийгикоку от EKRE Яак Мадисон окончил курсы помощника полицейского и поделился с изданием Eesti Ekspress своими впечатлениями о работе в патруле.
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