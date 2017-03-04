ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Несостоявшийся ”переворот” в ОЛПЭ, опрос ласнамяэсцев, "русская карта" и рост цен

В субботу в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии, на котором была принята генеральная линия и избраны новые руководители партии. На месте был и корреспондент Delfi. Другой корреспондент вышел на улицы Ласнамяэ и выяснил, что знают жители города о ”конкурентах” Сависаара. Кроме того, сегодня проходит финал музыкального конкурса Eesti Laul, на котором определится исполнитель, который будет представлять Эстонию на "Евровидении". Читайте нашу традиционную подборку самых интересных новостей:

ФОТО DELFI: "А если кто-то умрет?" Объединенная левая партия Эстонии выбирала новое руководство

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии.

Loe edasi...

Русаков: идея создания новой партии практически реализовалась, но она получила другую форму

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

Читать еще

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Сопредседателем партии был избран Мстислав Русаков.

Loe edasi...

Член ОЛПЭ — корреспонденту Delfi: а вы еще не в нашей партии?

Сегодня в Таллинне, в Национальной библиотеке прошел съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ), на котором была принята генеральная линия, а также избраны новые руководители партии. Во время интервью член ОЛПЭ Лили Жайворонская поинтересовалась у корреспондента Delfi: а вы еще не в нашей партии?

Loe edasi...

Валев Калд: нам удалось убедить людей в нашей правоте, а не избежать переворота

Vasakpartei kongress Foto: Raul Mee

Сегодня в Таллинне состоялся съезд Объединенной левой партии Эстонии (ОЛПЭ). В качестве председателя ОЛПЭ был переизбран Валев Калд. В интервью Delfi Калд признал, что дискуссия во время проведения съезда была бурная, но к консенсусу все же пришли.

Loe edasi...

”Что-то знакомое…Какие-то наши деятели”. В Ласнамяэ Юферева и Рийбе обогнали Сависаара. Но знают ли их таллиннцы?

В понедельник Эдгар Сависаар был избран в правление Ласнамяэского округа Центристской партии, однако голосов он собрал немного, уступив старейшине района Марии Юферевой и даже заместителю старейшины Яанусу Рийбе.

Loe edasi...

ТЕКСТОВЫЙ ОНЛАЙН: Кто будет представлять Эстонию на «Евровидении»? Смотрите финал Eesti Laul вместе с Delfi

Ekspress Meedia

Сегодня, в 19:30 в Saku Suurhall начнется финал песенного конкурса Eesti Laul, по итогам которого станет известно, кто представит Эстонию на “Евровидении”. Delfi ведет текстовый онлайн финала.

Loe edasi...

ГРАФИКИ: Национальный вопрос перед выборами. Ласнамяэ — район, важный для всех?

Valimisreklaamid Laagna teel Foto: Tiit Blaat

В Таллинне эстонцы и русские сосредоточены по разным районам, поэтому на предстоящих выборах в органы местного самоуправления для, к примеру, Центристской партии большое значение имеет именно Ласнамяэ, для всех остальных — Кесклинн, Мустамяэ и Нымме. Однако, выясняется, что и им не стоит списывать Ласнамяэ со счетов.

Loe edasi...

Сутроп о предстоящих выборах: некоторые хватаются за русскую карту как за последнюю соломинку

Valimiste lähenemine sunnib parteisid taas vene kaardi järele haarama

”На этот раз выборы в органы местного самоуправления будут иными,

поэтому некоторые партии будут хвататься за ”русскую карту” как за

последнюю соломинку”, — пишет языковед-реформист Урмас Сутроп в Eesti Päevaleht.

Loe edasi...

СРАВНЕНИЕ ЦЕН: В каких магазинах закупаться дешевле всего

Marko Mumm

Цены на товары в мартовской потребительской корзине подтверждают тенденцию к росту, а разница в стоимости самой дешевой и самой дорогой корзины составила почти 10 евро.

Loe edasi...

В Эстонии заметно подорожали молоко, мясо и рыба

RIMI Foto: Andres Putting

Основные продукты питания в последние месяцы сильно подорожали — сегодня цены на мясо, рыбу и молоко значительно выше по сравнению с прошлым годом.

Loe edasi...

ВИДЕОТЕСТ DELFI: Какова на вкус лапша быстрого приготовления и есть ли разница между продукцией разных фирм?

Delfi решил выяснить, что представляет из себя лапша быстрого приготовления и есть ли разница в продукте от разных производителей. Для участия в эксперименте были приглашены студент Мерилин, блогер Май-Лийз, директор ночного клуба Элви, школьник Артур и комики Райно и Тойво.

Loe edasi...

Постоянные гости президентских приемов Ильвеса: почему их не было на этот раз?

President Kaljulaidi külaliste nimistust olid paljud nn Ilvese stammpeolised puudu Delfi

Сигне Киви, Тынис Мяги, Сийри Овийр, Аарне Салувеэр, Сийм Каллас — это лишь немногие имена тех, кто в этом году не принимал участие в приеме по случаю 99-й годовщину Эстонской Республики.

Loe edasi...

В Харьюмаа пристрелили волка и волчицу, пытавшихся загрызть сторожевого пса

Foto: VASILY FEDOSENKO, REUTERS

В Харьюмаа застрелили двух волков, которые несколько дней подряд пробирались во двор дома и нападали на находившуюся на привязи сторожевую собаку.

Loe edasi...