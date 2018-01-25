ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Несколько ЧП, ДТП и смертей. Но есть и хорошие новости…

Итак, подведем же итоги дня.



Сегодня утром спасатели получили сообщение о том, что в Ülemiste City горит производственное здание. В результате пожара по округе распространился ядовитый дым.

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет,

Также сегодня на дорогах Эстонии произошло несколько ДТП. Читайте подробности ниже!

Насилие, кражи и алкоголь. За спиной доверенного лица работников Раквереского комбината — куча наказаний

Ametiühing Rakvere lihakombinaadis Foto: Ain Liiva

Доверенное лицо профсоюза работников Раквереской скотобойни Андрус Сааремяги освободился из тюрьмы в 2015 году (осужден в мае 2012 года), где отбывал срок за нанесение тяжких телесных повреждений, ненадлежащее физическое обращение и кражу, пишет Ärileht.

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Что изменилось за полгода после введения компенсации на лечение зубов

Foto: Priit Simson

Прошло ровно полгода, как в Эстонии взрослым стали выплачивать компенсацию на лечение зубов. По-прежнему получить ее могут не все и не везде. За это время договор с Больничной кассой заключила только четверть клиник, а некоторые даже успели его расторгнуть. Что изменится в компенсации на лечение зубов с этого года и возможно ли увеличение количества клиник, где ее можно получить, — выясняла ”МК-Эстония”.

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В Рапламаа автомобиль вылетел с проезжей части в кювет, водитель погиб

Küünal Foto: Anni Õnneleid

Вчера в Рапламаа на обочине проезжей части обнаружили машину, рядом с которой находилось тело погибшего 37-летнего мужчины.

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ФОТО и ВИДЕО: Из-за пожара на производстве в Ülemiste City по округе распространяется ядовитый дым

Сегодня утром спасатели получили сообщение о том, что в Ülemiste City горит производственное здание. В результате пожара по округе распространяется ядовитый дым, в связи с чем спасатели просят избегать окрестностей и держать закрытыми двери и окна.

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Скончалась певица и актриса Людмила Сенчина

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет, сообщил "Интерфаксу" ее продюсер Владимир Андреев.

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Читатель Delfi: водитель Hansabuss отказался впускать в автобус ребенка, у которого не хватило 30 центов

Hansabuss Foto: Hansabuss

В редакцию портала Delfi обратился читатель Владимир Селезнев, который пожаловался на водителя автобусной фирмы Hansabuss. По словам Селезнева, мальчику лет 8-9 не хватило буквально 30 центов для оплаты проезда и водитель автобуса отказался его впускать. Как пояснили в фирме Hansabuss, это прискорбный случай, где человек, напрямую с инцидентом не связанный, ошибочно трактовал ситуацию.

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Осторожно! Мошенники рассылают письма от имени Swedbank, чтобы выпытать пароли и личные данные

Foto: Andres Putting

Отделу работы с инцидентами Департамента государственных информационных систем (CERT-EE) поступило несколько сообщений, о рассылаемых сегодня утром письмах, с помощью которых мошенники пытаются выпытать различные пароли и личные данные.

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Учеников столичной гимназии шокировало, как охранник прогнал со двора школы собаку

Сегодня утром в Таллиннской гимназии Лиллекюла произошел инцидент, в ходе которого, как утверждают ученики, охранник на их глазах избил собаку ногами. Сам охранник говорит, что лишь пытался обезвредить животное, чтобы оно не причинило вреда детям.

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В Норильске отмечают столетие стран Балтии

Tiit Pruuli SVEN ARBET

Сегодня, 25 января, делегация деятелей культуры Эстонии прибыла в Норильск, где с 19 по 28 января пройдет лаборатория современной драматургии ”Полярка” на тему ”Утопия/ Антиутопия”, посвященная в этом году отмечающим столетние юбилеи странам Балтии. Делегация примет также участие в церемонии в память о погибших в Сибири соотечественниках.

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Исследование: эстоноземельцы живут от зарплаты к зарплате и не имеют достаточного количества сбережений

Foto: Andres Putting

Согласно исследованиям финансового поведения жителей Эстонии за прошлый год, проведенным Swedbank, многие эстоноземельцы живут от зарплаты к зарплате и не располагают достаточным количеством сбережений.

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Переехавшая в ЭР эколог Чирикова и депутаты Рийгикогу обсудили в Страсбурге риски ”Северного потока 2”

Nord Stream 2 Foto: Sergey Guneev, Sputnik

Сегодня в Страсбурге в рамках дополнительного мероприятия заседания Парламентской ассамблеи Совета Европы члены эстонской делегации обсудили с международными экспертами риски, сопутствующие строительству газопровода ”Северный поток 2”. В делегацию входят члены Рийгикогу. На мероприятии присутствовала также и эколог Евгения Чирикова, которая три года назад эмигрировала из России в Эстонию.

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Несчастный случай или...? Пропавший на BLRT мужчина найден мертвым

Foto: Heiko Kruusi, Õhtuleht

Пропавший 1 января на территории завода BLRT Виктор был найден 12 января мертвым.

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Права бипатридов в России почти не отличаются от прав неграждан в Эстонии

Foto: Annika Haas

Я садился писать эту статью почти полгода. Более того, что-то писал, потом переписывал, потом садился писать заново. Про себя и свою общественно-политическую историю, как оказалось писать очень сложно. С одной стороны тебе известна вся фактура в мельчащих подробностях, с другой тебе кажется, ну что тут супер интересного и необычного. Тем не менее.

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ФОТО: Что происходит? В центре Таллинна второй раз за день сотни клиентов остались без электричества

Foto: Andres Putting

За сегодняшний день в центре Таллинна случилось уже два инцидента, в результате которых сотни клиентов остались без электричества.

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СВОИ ЛЮДИ| Журналист Дмитрий Пастухов — об учебе в Москве, проблемах Ида-Вирумаа и интервью с президентом

Русский Delfi запускает серию интервью с людьми, чей родной язык - русский, которые добились успеха в Эстонии и любят эту страну. Наш третий герой - журналист ETV+ Дмитрий Пастухов. Дмитрий родился в Нарве, учился в Москве, а затем вернулся в Эстонию. На данный момент он является шеф-редактором расследовательской передачи "Инсайт", а под Новый год брал интервью у президента ЭР Керсти Кальюлайд.

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Нарушители ПДД, трепещите! Сокращение процедуры производства позволит полиции задерживать больше дорожных хулиганов

После внедрения процедуры укороченного производства для менее тяжких нарушений полиция сможет задерживать больше нарушителей правил дорожного движения, хотя количество патрулей останется прежним.

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ВИДЕО: В мустамяэском магазине полицейские заломали мужчину, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей

Читатель прислал в редакцию видео, снятое в Таллинне, в Мустамяэ ,в торговом центре ”Магистраль”. По словам полиции, на нем — кадры задержания мужчины, подозреваемого в сексуальных преступлениях против детей.

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ВИДЕО DELFI: „Не знаешь, кому уже и верить!” Смотрят ли таллиннцы российское ТВ, и есть ли там пропаганда?

В последнее время как в эстонских, так и в зарубежных СМИ активно обсуждается-пишется-говорится о российской пропаганде.

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Валенки или калоши? Шуба или дождевик? Определитесь, прочитав прогноз погоды на четыре дня

фото иллюстративное Foto: Raivo Tasso, MAALEHT/RAIVO TASSO

Прогноз предоставлен pogoda.ee

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