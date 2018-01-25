25.01.2018, 21:00

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Несколько ЧП, ДТП и смертей. Но есть и хорошие новости…

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Ülemiste City tööstushoone põleng
фото иллюстративноеFoto: Rauno Volmar

Итак, подведем же итоги дня.


Сегодня утром спасатели получили сообщение о том, что в Ülemiste City горит производственное здание. В результате пожара по округе распространился ядовитый дым.

Народная артистка России Людмила Сенчина скончалась утром в четверг в Петербурге в возрасте 67 лет,

Также сегодня на дорогах Эстонии произошло несколько ДТП. Читайте подробности ниже!

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Прогноз предоставлен pogoda.ee
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