Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку 35 российских дипломатов из США и новые санкции. Грядущий год богат на поправки к законам, которые должны вступить в силу. Газета Eesti Päevaleht подготовила подборку тех изменений, которые больше всего касаются нашей повседневной жизни. Читайте, какие льготы, пособия и послабления эстоноземельцы получат от государства в 2017 году. Светский обозреватель Божена Рынска объяснила, что побудило ее написать нашумевший пост в Facebook про гибель журналистов в результате крушения Ту-154.

Путин решил никого не высылать в ответ на действия США

Vladimir Putin Foto: Aleksei Nikolski, Sputnik

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия не будет симметрично отвечать на высылку 35 российских дипломатов из США и новые санкции. Такие меры ему предлагал применить глава МИД России Сергей Лавров. Путин заявил, что решил "не создавать проблемы" американским дипломатам.

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От государства с любовью: какие льготы и послабления нас ждут в 2017 году

raha Shutterstock

Грядущий год богат на поправки к законам, которые должны вступить в силу. Газета Eesti Päevaleht подготовила подборку тех изменений, которые больше всего касаются нашей повседневной жизни. Читайте, какие льготы, пособия и послабления эстоноземельцы получат от государства в 2017 году.

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В Москве экстренно госпитализировали Константина Райкина

Konstantin Raikin delivers masterclass Foto: Vitaliy Belousov, RIA Novosti

Актера и руководителя академического театра ”Сатирикон” Константина Райкина экстренно госпитализировали в Москве. Об этом телеканалу ”360” сообщил источник в экстренных службах.

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Баруто - Delfi: "Делаю в ММА, что умею. Боксерские удары - не мой козырь"

Baruto Foto: facebook.com/rizinfightingfederation

Эстонский боец смешанных единоборств Баруто успешно начал в Японии "Гран-при" Rizin Fighting Federation.

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ФОТО DELFI: В предновогоднем Таллинне нет снега, зато полно радостных людей

Tallinnas 30.12.2016 Foto: Andres Putting

В преддверии Нового года Эстония погрязла в серости: как будто снег — всего лишь выдумка, да и солнце тоже. Однако несмотря на все это, Таллинн полон веселых туристов, которые приносят хоть немного красок на улицы города.

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Божена Рынска назвала 86% россиян "дрянным народом"

Božena Rõnska Foto: Mihail Mokrushin, RIA Novosti

Светский обозреватель Божена Рынска объяснила, что побудило ее написать нашумевший пост в Facebook про гибель журналистов в результате крушения Ту-154, и назвала 86% граждан России "по определению дрянным народом". Такое заявление она сделала в интервью "Открытой России", пишет РИА Новости.

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Яна Тоом о поездке в Сирию и своей политической значимости: на переговоры меня не позвали

Yana Toom Foto: Tiit Blaat

Яна Тоом опровергла спекуляции о том, что она присутствовала при заключили соглашения о прекращении огня в Сирии, и согласилась с утверждением журналиста Андрея Хвостова, что она не имеет политического веса на международной арене.

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ФОТО DELFI: В Эстонию прибыл поезд с российскими туристами

Moskva rong saabus Tallinna Foto: Rauno Volmar

Сегодня на Балтийский вокзал прибыл поезд из Москвы с множеством туристов из России.

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Хвостов о визите Тоом в Сирию: прекращение огня обсуждали на другом уровне и с другими людьми

Журналист Eesti Ekspress Андрей Хвостов пишет, что эстонские СМИ раздули скандал вокруг поездки Яны Тоом в Сирию на пустом месте, а российские СМИ распространили неверную информацию о визите.

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ФОТО: Охранники задержали нарушавшего ПДД водителя — он оказался мертвецки пьян

Foto: K Security

Вчера вечером сотрудники охранной фирмы K Security задержали водителя, который пересек перекресток на красный свет и свернул на полосу противоположного движения. Как оказалось, водитель был очень сильно пьян.

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