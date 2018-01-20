ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Немного об акцизах, алкоголе, скандалах и ID-картах

Что произошло в субботу? Всего понемногу! Производителю ID-карт Gemalto запретили упоминать Эстонию в своей рекламе, полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков, а магазин A ja O в Выру закрывается из-за трансграничной торговли. Несмотря на все, желаем читателям хорошего продолжения выходных!

Глобальные риски 2018: 10 причин не спать по ночам

(c) panthermedia.net / Denis Bryukhovetskiy

Накануне стартующего в понедельник Всемирного экономического форума в Давосе его эксперты обнародовали традиционный доклад о глобальных рисках, подстерегающих человечество в 2018 году, передает "Русская служба Би-би-си".

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Покалечить могут и в больнице: из-за плохо установленной канюли женщине пришлось перенести 13 операций

Foto: MK Estonia

Жительнице Таллинна Наталье (37) делали операцию на животе. Однако из-за неудачно установленной канюли у нее началось и воспаление на руке. В итоге — 13 операций, пересадка кожи и мышц с ног. ”Я как будто с войны вернулась, — говорит она. — До сих пор полуживая от огромного количества антибиотиков, которые мне вкололи, от этих бесконечных операций и наркозов”.

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Владельцы старых iPhone смогут отключить режим замедленной работы

NUTITELEFON Foto: Arno Mikkor

Глава компании Apple Тим Кук пообещал, что в скором времени владельцы старых iPhone получат возможность отключить систему, которая замедляет работу смартфонов для предотвращения внезапных отключений устройств. Об этом Кук сообщил в интервью телеканалу ABC.

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Скандальное видео курсантов из Ульяновска породило флешмоб в их поддержку: танцуют врачи, строители и спасатели

Студенты российских училищ и институтов устроили флешмоб в поддержку курсантов Ульяновского института гражданской авиации, которые сняли пародию на клип Бенни Бенасси ”Satisfaction”. Свои версии клипа выпустили, кажется, представители всех профессий — от студентов сельскохозяйственного техникума до будущих спасателей. А еще байкальские нерпы, пишет "Медуза".

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ФОТО: В Таллинне полиция задержала шесть пьяных несовершеннолетних подростков

Tulika tänaval pidasid alaealised pidu. Politsei viis kuus joobes alaealist sündmuskohalt minema. Foto: Taavi Sepp

В ночь на субботу Центр тревоги получил сообщение о празднике, на котором могут находиться употребившие алкоголь несовершеннолетние лица. Прибывший на место полицейский патруль задержал шестерых пьяных подростков.

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Производителю ID-карт Gemalto запретили упоминать Эстонию в своей рекламе

ID- kaardid Foto: Tiit Blaat

Департамент полиции и погранохраны (PPA) перед началом нового года отправил письмо производителю ID-карт Gemalto, который был виновен в их бреши в безопасности. В письме сообщалось, что предприятие больше не может рекламировать себя, упоминая эстонское э-государство, передает geenius.ee.

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ФОТО DELFI: В отеле Euroopa проходит съезд собрания Партии реформ

Kaja Kallas ja Jürgen Ligi Reformierakonna volikogul Foto: Rauno Volmar

В конференц-зале отеля Euroopa в Таллинне собирается собрание Партии реформ, чтобы обсудить политическую ситуацию в стране и программу выборов в Рийгикогу на 2019 год.

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Страсти вокруг концерта ЭР100: NO99 и Оясоо выбрали еще весной, хотя были и другие кандидаты

Tiit Ojasoo ja Ene-Liis Semper Foto: Priit Simson

Разные источники утверждают, что решение в пользу театра NO99 и Тийта Оясоо приняли еще весной прошлого года. На прошлой же неделе с театром заключили договор, согласно которому он займется постановкой праздничного концерта и представления в честь 100-летия Эстонии.

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Только 8% европейских поставщиков смогут вернуться на рынок РФ в случае снятия эмбарго

Foto: Karin Kaljuläte

Только 8% европейских предприятий, поставлявших ранее свое продовольствие в РФ, смогут вернуться на российский рынок в случае снятия продовольственного эмбарго. Пока во взаимоотношениях с ЕС в этой сфере сохраняется тупик, считает руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

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Жертва трансграничной торговли: магазин A ja O в Выру вынужден закрыться

Рост акцизов и рост трансграничной торговли вынудили магазин A ja O в старом городе Выру закрыться со следующей недели, пишет Lõunaleht.

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ФОТО: На карьере Мяннику автомобиль провалился под лед

Foto: Taavi Sepp

На карьере Мяннику в Харьюмаа произошел инцидент: проезжавший по льду автомобиль Subaru с двумя людьми внутри провалился под лед.

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До 12 градусов мороза: чем еще нас порадует погода на следующей неделе?

Foto: Hendrik Osula

Морозы начала этой недели, казалось бы отступили — но что нас ждет завтра и на новой неделе? Узнайте в прогнозе от pogoda.ee.

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