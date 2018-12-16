ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика и съезд соцдемов в Йыхви

"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как во Франциив его фуру без его ведома ”подселили” 12 нелегалов. А в Йыхви состоялся съезд Социал-демократической партии.
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"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов
Проживающий в Англии дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как позавчера на пути из Испании в Англию у него в багаже оказалось 12 уроженцев Ирака. Loe edasi...
Объединительный собор Украинской церкви: как все прошло и кто такой митрополит Епифаний
Объединительный собор, состоявшийся в Киеве, провозгласил создание на Украине независимой православной церкви и избрал ее предстоятелем 39-летнего митрополита Епифания (Думенко), пишет русская служба BBC. Loe edasi...
Открытое письмо телезрителя евродепутату Урмасу Паэту по вопросу российских каналов
"Ознакомившись с Вашим неприязненным высказыванием о российских телеканалах ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ, хочу как рядовой телезритель высказать свое, и не только свое личное, мнение по этому поводу", — пишет читатель "МК-Эстония" Вальдемар Кауц из Таллинна. Loe edasi...
Как пластик превратился во врага и что означают для нас новые требования ЕС
Такой полезный и уже незаменимый материал, как пластик, из верного помощника медленно, но верно превращается в опасного врага. Свои отношения с ним необходимо пересмотреть, что связано с огромным дискомфортом, ведь отказываться от устоявшихся привычек и искусственно замедлять темп жизни, чтобы задуматься о спасении окружающей среды, дело совсем не простое. К счастью, совсем говорить пластику ”нет” не нужно, а альтернативы привычным товарам одноразового пользования становится все больше, считает главный специалист отдела отходного хозяйства столичного Департамента окружающей среды Александр Тараскин, пишет "МК-Эстония". Loe edasi...
Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне
В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику. Loe edasi...
ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается
Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи. Loe edasi...
Ад на земле есть! Немного о квартирных товариществах
Согласно прогнозам синоптиков, как минимум сегодня вечером и завтра в Эстонии следует ожидать интенсивного снегопада и, возможно, метели. Loe edasi...
ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба
Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач. Loe edasi...
ФОТО: Дэвид Бекхэм расхвалил в Instagram произведенную в Вильяндимаа баню
Дэвид Бекхэм опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он сидит возле бани иглу, созданной эстонской фирмой. Loe edasi...
Лукашенко собрал тайное совещание, посвященное давлению со стороны России
Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Белоруссии, посвященное "российской угрозе", узнало издание "Наша Нива". На нем решили "до конца стоять за независимость", рассказали источники газеты. Loe edasi...