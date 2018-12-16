16.12.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика и съезд соцдемов в Йыхви


rus.delfi.ee
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SDE üldkogu Jõhvis
SDE üldkogu JõhvisFoto: Dmitri Fedotkin

"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как во Франциив его фуру без его ведома ”подселили” 12 нелегалов. А в Йыхви состоялся съезд Социал-демократической партии.

ФОТО: "Важен каждый!" Соцдемы утвердили "самый сильный за все времена" избирательный список и программу

SDE üldkogu Jõhvis Foto: Dmitri Fedotkin

Социал-демократическая партия сегодня провела в Йыхвиском концертном доме съезд, на котором утвердила предвыборную программу и список кандидатов в депутаты Рийгикогу.
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"Меня три часа держали в наручниках, а их отпустили сразу”. Дальнобойщику из Эстонии во Франции ”подбросили” 12 нелегалов

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Проживающий в Англии дальнобойщик из Эстонии рассказал Delfi, как позавчера на пути из Испании в Англию у него в багаже оказалось 12 уроженцев Ирака.
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Объединительный собор Украинской церкви: как все прошло и кто такой митрополит Епифаний

Foto: Pyotr Sivkov, Pyotr Sivkov/TASS

Объединительный собор, состоявшийся в Киеве, провозгласил создание на Украине независимой православной церкви и избрал ее предстоятелем 39-летнего митрополита Епифания (Думенко), пишет русская служба BBC.
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Открытое письмо телезрителя евродепутату Урмасу Паэту по вопросу российских каналов

Foto on illustratiivne Foto: Siim Lõvi

"Ознакомившись с Вашим неприязненным высказыванием о российских телеканалах ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ, хочу как рядовой телезритель высказать свое, и не только свое личное, мнение по этому поводу", — пишет читатель "МК-Эстония" Вальдемар Кауц из Таллинна.
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Как пластик превратился во врага и что означают для нас новые требования ЕС

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

Такой полезный и уже незаменимый материал, как пластик, из верного помощника медленно, но верно превращается в опасного врага. Свои отношения с ним необходимо пересмотреть, что связано с огромным дискомфортом, ведь отказываться от устоявшихся привычек и искусственно замедлять темп жизни, чтобы задуматься о спасении окружающей среды, дело совсем не простое. К счастью, совсем говорить пластику ”нет” не нужно, а альтернативы привычным товарам одноразового пользования становится все больше, считает главный специалист отдела отходного хозяйства столичного Департамента окружающей среды Александр Тараскин, пишет "МК-Эстония".
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Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

фото иллюстративное Foto: Ilmar Saabas

В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику.
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ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

Kaubanduskeskused enne jõule Foto: Priit Simson

Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.
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Ад на земле есть! Немного о квартирных товариществах

Tallinn Foto: Siim Lõvi

”Может быть, Земля служит адом для другой планеты?” — задается вопросом герой ”Контрапункта” Олдоса Хаксли. Все возможно. Но в чем я, например, абсолютно уверен: ад на земле есть. Называется — ”квартирное товарищество”, пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония".
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Синоптики: на Эстонию надвигается метель

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Согласно прогнозам синоптиков, как минимум сегодня вечером и завтра в Эстонии следует ожидать интенсивного снегопада и, возможно, метели.
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ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripost Foto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.
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ФОТО: Дэвид Бекхэм расхвалил в Instagram произведенную в Вильяндимаа баню

Foto: LUKE MACGREGOR, REUTERS

Дэвид Бекхэм опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он сидит возле бани иглу, созданной эстонской фирмой.
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Лукашенко собрал тайное совещание, посвященное давлению со стороны России

Aleksandr Lukašenko AFP

Александр Лукашенко провел совещание с высшим руководством Белоруссии, посвященное "российской угрозе", узнало издание "Наша Нива". На нем решили "до конца стоять за независимость", рассказали источники газеты.
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