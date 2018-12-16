ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нелегалы в фуре эстонского дальнобойщика и съезд соцдемов в Йыхви

Объединительный собор, состоявшийся в Киеве, провозгласил создание на Украине независимой православной церкви и избрал ее предстоятелем 39-летнего митрополита Епифания (Думенко), пишет русская служба BBC.

Loe edasi...

Открытое письмо телезрителя евродепутату Урмасу Паэту по вопросу российских каналов

"Ознакомившись с Вашим неприязненным высказыванием о российских телеканалах ПБК, НТВ-Мир, РТР-Планета и РЕН-ТВ, хочу как рядовой телезритель высказать свое, и не только свое личное, мнение по этому поводу", — пишет читатель "МК-Эстония" Вальдемар Кауц из Таллинна.

Loe edasi...

Как пластик превратился во врага и что означают для нас новые требования ЕС

Plastttooted Foto: Anni Õnneleid

Такой полезный и уже незаменимый материал, как пластик, из верного помощника медленно, но верно превращается в опасного врага. Свои отношения с ним необходимо пересмотреть, что связано с огромным дискомфортом, ведь отказываться от устоявшихся привычек и искусственно замедлять темп жизни, чтобы задуматься о спасении окружающей среды, дело совсем не простое. К счастью, совсем говорить пластику ”нет” не нужно, а альтернативы привычным товарам одноразового пользования становится все больше, считает главный специалист отдела отходного хозяйства столичного Департамента окружающей среды Александр Тараскин, пишет "МК-Эстония".

Loe edasi...

Не все так плохо! Алкогольная политика Осиновского получила признание на европейском уровне

В 2018 году общеевропейскую премию за уменьшение наносимого алкоголем вреда получил Евгений Осиновский за проведенную им во времена своего пребывания в должности министра алкогольную политику.

Loe edasi...

ФОТО: А где же люди? Предпраздничной суеты в столичных торговых центрах не наблюдается

Kaubanduskeskused enne jõule Foto: Priit Simson

Исходя из логики и предыдущего опыта, можно было предположить, что на этих выходных жители Эстонии заполонят торговые центры, чтобы закупить подарки и иные необходимые для праздников вещи.

Loe edasi...

Ад на земле есть! Немного о квартирных товариществах

”Может быть, Земля служит адом для другой планеты?” — задается вопросом герой ”Контрапункта” Олдоса Хаксли. Все возможно. Но в чем я, например, абсолютно уверен: ад на земле есть. Называется — ”квартирное товарищество”, пишет доктор экономических наук Владимир Вайнгорт в "МК-Эстония".

Loe edasi...

Синоптики: на Эстонию надвигается метель

Foto on illustratiivne Foto: Andres Putting

Согласно прогнозам синоптиков, как минимум сегодня вечером и завтра в Эстонии следует ожидать интенсивного снегопада и, возможно, метели.

Loe edasi...

ФОТО: Пожилой водитель заснул за рулем и сбил два столба

Viljandimaal sõideti puruks tänavavalgustuspost ja elektripost Foto: Kenno Soo

Сегодня около половины четвертого дня произошла авария на шоссе Имавере-Вильянди-Каркси-Нуйа в деревне Султси в Вильяндимаа, где легковой автомобиль Opel снес столб уличного освещения и деревянный столб линии электропередач.

Loe edasi...

ФОТО: Дэвид Бекхэм расхвалил в Instagram произведенную в Вильяндимаа баню

Foto: LUKE MACGREGOR, REUTERS

Дэвид Бекхэм опубликовал у себя в Instagram фотографию, на которой он сидит возле бани иглу, созданной эстонской фирмой.

Loe edasi...

Лукашенко собрал тайное совещание, посвященное давлению со стороны России