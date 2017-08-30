ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Нехватка учителей, трамвай в аэропорт и сравнение зарплат

1 сентября на носу, а учителей не хватает. Что делать? Зато с сентября в аэропорт можно будет доехать на трамвае. Читайт про очередное заседание по делу Эдгара Сависаара, почему Яна Тоом осталась в Центристской партии и о зарплатах в разных уездах. Также не пропустите наш очередной видео-опрос про выборы!

ФОТО и ВИДЕО: "Поезд смерти" Эльви-Айно и Антона. Как депортация помогла найти любовь всей жизни

Foto: Tiit Blaat

Мартовская депортация 1949 года. Можно предположить, что романтичными эти дни не были, но история Эльви-Айно и Антона Лейтмяэ стала исключением.

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В Курессааре в отношении одного мужчины за неделю возбуждено 8 уголовных дел

Foto on illustreeriv. Foto: Veiko Vares

За неделю в Курессаареском отделении полиции для расследования различных преступлений начали 13 уголовных производств, при этом восемь преступлений связаны с одним и тем же мужчиной.

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Яак Мадисон назвал мигрантов грязью и потребовал чистой Европы

Jaak Madison Foto: Andres Putting

Вице-председатель EKRE и вице-председатель комиссии по делам Евросоюза Яак Мадисон позавчера в Twitter назвал мигрантов "грязью" и потребовал "чистоты" Европы.

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ФОТО DELFI: Суд над Сависааром продолжается: Котка-Репински — о лечении в Испании. Аас — о бардаке в документации сосисочных киосков

Siret Kotka-Repinski ootab kohtus oma tunnistamiskorda Foto: Hendrik Osula

На процессе о предполагаемом взяточничестве Эдгара Сависаара сегодня будут давать показания его бывший подчиненный, исполняющий обязанности мэра Таллинна Таави Аас, а также депутат Рийгикогу Сирет Котка-Репински.

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Жаркое от политических спекуляций лето: почему Тоом все же остается в рядах Центристской партии?

Yana Toom arvamusfestivalil Foto: Hendrik Osula

Яна Тоом подчеркивает: она не того масштаба политик, чье будущее определяли бы места в списке. Отчего же европарламентарий за ночь изменила свое решение и осталась в рядах Центристской партии?

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ГРАФИК: Смотрите, какую зарплату получают в разных уездах Эстонии

Rahakott Foto: Anni Õnneleid

Во втором квартале самая большая нетто-зарплата была в Харьюмаа, где она, по данным Департамента статистики, достигала 1101 евро. Самая маленькая зарплата была на Хийумаа — всего 708 евро. На Хийумаа средняя нетто-зарплата была на 36% меньше, чем в Харьюмаа.

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1 сентября на носу, а детей учить некому. Завтра будет хуже, чем вчера?

фото иллюстративное Foto: Karin Kaljuläte

Самые возрастные учителя Европы — в Эстонии. Педагогов предпенсионного возраста — в два раза больше, чем тех, кто не достиг 30-летия. Минобр верит, что от еще большей катастрофы спасут более долгая продолжительность трудовой жизни и приведение в порядок школьной сети посредством административной реформы. Школам же зачастую не остается ничего иного, кроме как брать на работу неквалифицированного учителя, пишет Eesti Päevaleht.

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Аавиксоо: учебный год мог бы начинаться 1 августа

Jaak Aaviksoo Foto: Eero Vabamägi

Бывший министр образования Яак Аавиксоо в интервью ERR высказал мнение, что учебный год в школах мог бы начинаться уже 1 августа.

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Учителей не хватает. Кого накануне 1 сентября ищут русские школы?

Foto: Panther Media, Scanpix

Новый учебный год начнется уже меньше, чем через два дня, но далеко не все школы Эстонии имеют полный штат преподавателей. Сейчас на страницах учебных заведений довольно много вакансий, в том числе ищут педагогов и русские школы.

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ФОТО DELFI: С 1 сентября в Таллиннский аэропорт можно будет доехать на трамвае

Foto: Andres Putting

Начиная с сентября на трамвае можно будет доехать прямиком до Таллиннского аэропорта.

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Ольга Иванова — о списке Сависаара, его финансировании и взаимоотношениях с однопартийцами

Tegus Tallinn ja Savisaare liit pressikonverents Foto: Andres Putting

Продвинутые Сависааром чиновники, таллиннские отцы и городские медиа повернулись к партийному экс-лидеру спиной. Союз Сависаара хотят затоптать, говорит о поведении столичных властей его нынешняя ближайшая соратница Ольга Иванова. Об этом пишет газета Eesti Ekspress.

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ОПРОС DELFI: Собираются ли ласнамяэсцы идти на предстоящие выборы?

На Дне Ласнамяэ корреспондент Delfi узнала у жителей района, собираются ли они идти на муниципальные выборы в Таллинне, и если да, то за кого они будут голосовать. Смотрите видео!

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