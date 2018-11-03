ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Негодование Ансипа, неразбериха со съемками гей-фильма в Нарва-Йыэсуу и новая партия ”Ээсти 200”

Бывший премьер-министр Андрус Ансип, не сдерживая эмоций, подверг резкой критике нынешнее правительство. Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. А политическое движение ”Ээсти 200” решило стать партией.
ФОТО и ВИДЕО| Ветры перемен: ”Ээсти 200” становится партией, председателем избрана Кристина Каллас
Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение ”Ээсти 200” будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году. Также был избран председатель, которым стала Кристина Каллас. Loe edasi...
Ансип: кто, черт подери, поднял пивные акцизы на 70%? Может, стоило поднять сразу на 700%?
Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип на экономической конференции Rimi подверг резкой критике экономическую политику нынешнего правительства, назвав ее экспериментом над государством. Loe edasi...
Симсон: агрессивные высказывания Андруса Ансипа свидетельствуют о приближающихся выборах
Зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что в свете предстоящих выборов Андрус Ансип пытается представить финансовое положение страны в черном цвете, при этом он демонстративно игнорирует рекомендации Министерства финансов и международных агентств. Loe edasi...
В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”
Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. Он утверждает, что съемочная группа обманула его, сообщив, что снимается история любви русского военного к эстонской девушке. Loe edasi...
Андрус Ансип: мое правительство было готово к кризису, нынешнее — нет
Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент ЕврокомиссииАндрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает. Loe edasi...
ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках
На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку. Loe edasi...
На 62-м году жизни скончался легендарный штангист советской эпохи Юрик Варданян, проживавший последнее время в США. Loe edasi...
ФОТО: Женщина не справилась с управлением авто и совершила аварию: дунуть в алкометр она не смогла
Сегодня в 17:00 произошла авария на Палдиском шоссе в Таллинне, где предположительно пьяная 39-летняя женщина не справилась с управлением своего автомобиля и врезалась в ограждение и бетонные блоки. Loe edasi...
"Когда я говорю, что я из Эстонии, меня спрашивают: это в Африке?” Как таллиннский парень и девушка из Тюри стали в Америке миллионерами
После обрушения рынка недвижимости Вольдемар (41) и Алис Харвиг (39) стали скупать во Флориде недвижимость, ремонтировать ее и сдавать в аренду. Сегодня они администрируют 50 домов и мечтают о замке во Франции и пополнении в семействе, пишет Eesti Ekspress. Loe edasi...
Мегасенсация в Краснодаре! Чемпион Эстонии победил "Локомотив"
В шестом туре Единой лиги ВТБ суперсенсацию сотворил чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо", победивший в гостях один из сильнейших клубов России краснодарский "Локомотив-Кубань" - 85:80 (51:48). Loe edasi...
ВИДЕО: Забияко и Энберт выиграли финский этап "Гран-при"
На третьем этапе "Гран-при" в Хельсинки первый комплект наград разыгран в турнире спортивных пар. Победителем турнира стал российский дуэт Наталья Забияко/Александр Энберт - 198,51. Loe edasi...
Говори хоть на суахили, лишь бы не по-русски
В конце прошлой недели министр регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Геннадий Зубко предложил отказаться от использования русского языка. Loe edasi...
Грустная история: Кийсу и Юссь всю жизнь прожили под одной крышей, но смерть хозяина перевернула все с ног на голову
Кошка по имени Кийсу (10) и кот по имени Юссь (15) всю свою жизнь прожили под одной крышей. Они неразлучны и очень любят друг друга. Их жизнь была беззаботной до той поры, пока не умер их хозяин. Loe edasi...
Еще одна страна пригрозила Украине санкциями
Парламент Узбекистана предложил ввести ответные санкции в отношении Украины, начавшей расследование импорта узбекских автомобилей, передает ”112 Украина”. Loe edasi...