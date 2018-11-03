ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Негодование Ансипа, неразбериха со съемками гей-фильма в Нарва-Йыэсуу и новая партия ”Ээсти 200”

Зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что в свете предстоящих выборов Андрус Ансип пытается представить финансовое положение страны в черном цвете, при этом он демонстративно игнорирует рекомендации Министерства финансов и международных агентств.

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В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

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Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. Он утверждает, что съемочная группа обманула его, сообщив, что снимается история любви русского военного к эстонской девушке.

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Андрус Ансип: мое правительство было готово к кризису, нынешнее — нет

Andrus Ansip Foto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.

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ФОТО DELFI: На улице ноябрь, а за Горхоллом люди живут в палатках

Telgid linnahalli taga Foto: Andres Putting

На пустыре, находящемся за Горхоллом в центре Таллинна, стоят четыре палатки. Судя по всему, в них до сих пор кто-то живет. В траве можно увидеть колеи и следы людей, а неподалеку — сгоревшую палатку.

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В США скончался легендарный штангист сборной СССР

Juri Vardanjan Foto: vk.com

На 62-м году жизни скончался легендарный штангист советской эпохи Юрик Варданян, проживавший последнее время в США.

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ФОТО: Женщина не справилась с управлением авто и совершила аварию: дунуть в алкометр она не смогла

Joobe kahtlusega juhi avarii Tallinnas Paldiski maanteel Foto: Taavi Sepp

Сегодня в 17:00 произошла авария на Палдиском шоссе в Таллинне, где предположительно пьяная 39-летняя женщина не справилась с управлением своего автомобиля и врезалась в ограждение и бетонные блоки.

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"Когда я говорю, что я из Эстонии, меня спрашивают: это в Африке?” Как таллиннский парень и девушка из Тюри стали в Америке миллионерами

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После обрушения рынка недвижимости Вольдемар (41) и Алис Харвиг (39) стали скупать во Флориде недвижимость, ремонтировать ее и сдавать в аренду. Сегодня они администрируют 50 домов и мечтают о замке во Франции и пополнении в семействе, пишет Eesti Ekspress.

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Мегасенсация в Краснодаре! Чемпион Эстонии победил "Локомотив"

BC Kalev/Cramo taimaut Foto: Madis Veltman

В шестом туре Единой лиги ВТБ суперсенсацию сотворил чемпион Эстонии по баскетболу таллиннский "Калев/Крамо", победивший в гостях один из сильнейших клубов России краснодарский "Локомотив-Кубань" - 85:80 (51:48).

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ВИДЕО: Забияко и Энберт выиграли финский этап "Гран-при"