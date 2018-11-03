03.11.2018, 21:45

ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Негодование Ансипа, неразбериха со съемками гей-фильма в Нарва-Йыэсуу и новая партия ”Ээсти 200”


rus.delfi.ee
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ГЛАВНОЕ ЗА ДЕНЬ: Негодование Ансипа, неразбериха со съемками гей-фильма в Нарва-Йыэсуу и новая партия ”Ээсти 200”
Foto: Ilmar Saabas

Бывший премьер-министр Андрус Ансип, не сдерживая эмоций, подверг резкой критике нынешнее правительство. Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. А политическое движение ”Ээсти 200” решило стать партией.

ФОТО и ВИДЕО| Ветры перемен: ”Ээсти 200” становится партией, председателем избрана Кристина Каллас

Foto: Ilmar Saabas

Сегодня на общем собрании были решено, что политическое движение ”Ээсти 200” будет преобразовано в партию и примет участие в выборах в парламент в следующем году. Также был избран председатель, которым стала Кристина Каллас.
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Andrus Andsip Foto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр Эстонии Андрус Ансип на экономической конференции Rimi подверг резкой критике экономическую политику нынешнего правительства, назвав ее экспериментом над государством.
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Симсон: агрессивные высказывания Андруса Ансипа свидетельствуют о приближающихся выборах

Valitsuse pressikonverents. 6.05.2018 Foto: Karin Kaljuläte

Зампредседателя Центристской партии, министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон отметила, что в свете предстоящих выборов Андрус Ансип пытается представить финансовое положение страны в черном цвете, при этом он демонстративно игнорирует рекомендации Министерства финансов и международных агентств.
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В Нарва-Йыэсуу снимали фильм о гомосексуальной любви между военнослужащими советской армии, но местным жителям говорили другое. ”Это мерзко, подло и отвратительно”

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Житель Нарва-Йыэсуу Айво Петерсон возмущен тем, что сам не ведая того, помог съемкам ”первого эстонского художественного гей-фильма”. Он утверждает, что съемочная группа обманула его, сообщив, что снимается история любви русского военного к эстонской девушке.
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Andrus Ansip Foto: Karin Kaljuläte

Бывший премьер-министр, а ныне вице-президент Еврокомиссии Андрус Ансип сказал вчера на экономической конференции Rimi, что его правительство, которое обвиняли в синдроме розовых очков, перед кризисом 2008 года запасалось резервами, а нынешнее правительство этого не делает.
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